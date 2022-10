‘DANAS ĆE VIDJETI TKO JE ALEKSANDAR VUČIĆ’! Beograd sprema udar, Hrvatska je ‘kriva za sve’: Najavljuje se ‘baražna vatra’, Brnabić opako prijeti

Autor: Dnevno.hr

Po uzoru na svog voljenog šefa, premijerka Srbije Ana Brnabić jutros je mahala naslovima iz hrvatskih medija gostujući u programu Happy televizije i poručila Hrvatskoj da je “neprijateljska zemlja”.

Podsjetimo, odluka Bruxellesa da Srbija više neće moći uvoziti rusku naftu preko Jadranskog naftovoda, odnosno kroz Hrvatsku, izazvala je bijes koji je Beograd usmjerio prema Zagrebu.

“Ova odluka, mogu slobodno reći, promijenila je sve. Do jučer sam govorila o tome da će predsjednik Vučić tamo u Pragu biti pod ogromnim pritiskom, danas na ovom summitu europske političke zajednice i pod baražnom paljbom… Danas, nakon ove sramotne odluke Europske unije, mislim da će oni biti pod baražnom vatrom od strane predsjednika Aleksandra Vučića. I najiskrenije mislim da će oni danas vidjeti tko je Aleksandar Vučić”, poručila je ljuta Brnabić.





‘Otvoreni akt neprijateljstva’

Smatra i da “nitko još nije vidio Vučića koji ima ovako jake argumente da im pokaže svu njihovu sramotu i licemjerje”.

“To da oni iz paketa sankcija isključe neke članice Europske Unije kao što je to na primjer Bugarska ili naši prijatelji iz Mađarske, mislim i Slovačka, zato što kažu da će ih to previše ekonomski pogoditi… Ali da na eksplicitan zahtjev Hrvatske ne izuzmu Srbiju”, rekla je Brnabić i dodala da će se time učiniti direktna milijunska financijska šteta Srbiji i njezinim građanima.

Srpska premijerka tvrdi i da “hrvatsko rukovodstvo nije ni sakrilo da su oni to učinili” te da se radi o “otvorenom aktu neprijateljstva Hrvatske prema Srbiji”.

Jedva čeka odgovore EU

Rekla je i kako će zbog ovih sankcija “nafta koja stiže preko Jadranskog naftovoda, a koji je u bivšoj Jugoslaviji gradila i Srbija i njeni građani, svojim novcem, biti najmanje 20 posto skuplja”.

“Ono što su mislili učiniti Rusiji, u srijedu su učinili nama jer mi ovisimo od naftovoda iz Hrvatske. Koriste to za političku ucjenu i odmazdu. Oni koriste energetiku za politički rat i odmazdu. Hrvatska, a EU je to dozvolila. Koriste energetiku za političke ciljeve”, navela je Brnabić i dodala da jedva čeka da EU to objasni.