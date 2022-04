‘DA NEMA BOŠNJAKA, NE ZNAM DOKLE BI BOSNA POTRAJALA’ Amerikanci munjevito reagirali: Hrvati i Srbi su vezivno tkivo BiH, ne samo Bošnjaci!

Autor: M.P.

Američko veleposlanstvo u Sarajevu oštro je reagiralo na izjavu lidera bošnjačke SDA Bakira Izetbegovića, da su vezivno tkivo BiH Bošnjaci.

“Vezivno tkivo Bosne i Hercegovine su Bošnjaci, da nema Bošnjaka ne znam do kad bi Bosna potrajala, a vezivno tkivno unutar Bošnjaka je vjera. I dokle god su pune džamije mladih ljudi i dokle god stotine tisuća ljudi posti dobrovoljno, noću se dižu… ja nisam zabrinut za ovu zemlju”, rekao je Izetbegović u Cazinu.

Uslijedio je odgovor Ambasade SAD u BiH da su “vezivno tkivo Bosne i Hercegovine svi ljudi koji žive u toj državi, a ne samo Bošnjaci”.

“Vezivno tkivo BiH su ljudi koji žive u ovoj državi i bore se da izgrade bolju budućnost za sebe i svoje obitelji. To su Bošnjaci. To su Hrvati. To su Srbi. To su ‘ostali’. Svi su oni građani BiH”, priopćeno je iz veleposlanstva SAD-a.

Navodi se i da svi građani zaslužuju demokratsku i prosperitetnu budućnost za koju su glasali, ali im je, kako je istaknuto, njihovi politički čelnici još nisu isporučili.

“Ono što BiH sada treba, više nego ikada u njenoj skorijoj povijesti je usmjeravanje veće pažnje na izgradnju zajedničke budućnosti u okviru euroatlantske obitelji država, kao i da politički čelnici troše manje energije i vremena na retoriku i aktivnosti koje dijele dobre ljude koji ovdje žive i rade”, navode.