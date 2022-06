‘DA DOPUSTIMO NOVE OLUJE I BLJESAK?’ Vučić opet divlja, tvrdi da se sprema napad: ‘Nećemo dozvoliti da Srbiju bace niz liticu!’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se u utorak navečer povodom novih zahtjeva međunarodne zajednice po pitanju Kosova, a koje je donio specijalni izaslanik EU Miroslav Lajčák.

Kako kaže Vučić, nastupila je potpuna promjena situacije na Zapadnom Balkanu. Dodao je, uvijek su spremni za dijalog dok neki drugi nisu bili, a imaju podršku zapadnih sila.

“Oni su u potpunosti podržani od strane VB i Njemačke”, rekao je Vučić dodavši kako su donesene dvije odluke u privremenim institucijama.





“Jedna je o zabrani osobnih iskaznica na ulasku u Kosovo, a druga odluka je s ciljem da se protjeraju Srbi sa sjevera, da se napravi jedna nova Oluja. Godinama vode kampanju kako bi natjerali Srbe da prihvate njihove tablice”.

Vučić nadalje tvrdi da se očito računa na to da Srbi napuste sjever Kosova te da Srbija godinama trpu laži sa Zapada i iz Prištine. Naglašava, kada se govori u Ukrajini, svim su puna usta teritorijalnog integriteta, a kada se spomene Rezolucija 1244 mnogi gledaju u daljinu.

“Tom Rezolucijom se predviđa i povratak srpskih snaga na Kosovo. A sada da pitam kada će to biti? Ovo se događa zato što su bahati i arogantni, a mi nemamo nuklearno oružje ni naftu, pa nam mogu raditi što hoće. Naš narod neće to više trpjeti. Dali su rok, i Priština planira opći napad na sjever Kosova 1. listopada. I to narod treba znati”, dodao je.

‘Da dopustimo nove Oluje i Bljesak? Taj film nećete gledati’

Predsjednik Srbije je tijekom odgovaranja na pitanja novinara još jednom zamolio da nitko ne napada Srbe na Kosovu.

“Kurti sanja da je on novi Zelenski, nekad sanja da je Hegel. Njegove gluposti me ne zanimaju. Ne brine mene on, nego oni koji ga u sve guraju. Moja poruka je njima upućena. On je mali kalibar u svakom smislu”, kazao je Vučić.

“Mi ćemo ih moliti i ja vjerujem da će biti neko pametan da usliši naše molbe. A da dopustimo nove Oluje i Bljesak, to sam rekao još prije osam godina, taj film nećete gledati. Svi trebamo biti zabrinuti, stvari se samo pogoršavaju. Oni pokušavaju završiti kosovski problem, da im ne bi Putin ispostavio pet Kosova. DNR, LNR, Krim, Herson… Može im se. Ako mi vi kažete da postoji neka bolja ideja i da trebamo šutjeti, ja neću šutjeti. Vlada će uskoro biti formirana, pa oni mogu šutjeti i donijeti drugačiju odluku. I u Skupštini isto. Ja se neću praviti da je sve u skladu s međunarodnim pravom. Bolje mi je da me nema”, rekao je.









Vučić je rekao da je ovo upozoravajuća molba, pošto ne zna šta bi drugo učinio.

“Nećemo dozvoliti primoravanje Srbije i bacanje niz liticu”, zaključio je predsjednik Srbije.