‘DA BUDEM ZLURAD I ISTINIT!’ Dačić i Vučić se obrušili na Hrvatsku: ‘Masovno su dočekivali Hitlera, pa Tita, Hrvati su pravi majstori u biranju prave strane’!’

Autor: L.B.

Nakon što se u petak poslijepodne oglasio o ruskoj invaziji na Ukrajinu te izjasnio neutralan stav po tom pitanju, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dotaknuo se i Hrvatske.

“Imamo li nešto više od pištolja na vodu i planiramo li to upotrijebiti?”, pitala je novinarka odane mu Pink televizije o izjavi hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića koji je ironično pitao “čime bi to Srbija napala Kosovo i jesu li to pištolji na vodu”.

“Što se tiče predsjednika Hrvatske, za razliku od njih ja veoma poštujem i hrvatsku državu i hrvatsku vojsku. Riječ je o vrlo snažnoj vojsci, respektabilnoj, koja i dalje jača, u koju ulažu mnogo novca, i ja im na tome čestitam. Što se tiče pištolja na vodu, tu je moj mali sin Vukan apsolutni šampion. Ima 19 pištolja i pušaka na vodu. On, znate, sanja da bude vojnik jednog dana. I najviše na svijetu bi to volio. Kažem vam, ima 19 pušaka i pištolja na vodu. Tako da ako idemo na natjecanje u pištoljima na vodu, mi ćemo pobijediti”, rekao je Vučić.

‘Povijesni problemi su za nas i Oluja i Jasenovac’

Dodao je i kako ne misli da Hrvate brinu pištolji na vodu.

“Brine ih što po svim svjetskim analizama više nismo 3 puta slabiji, već je malo jača. Nemamo problema s tim jer ćemo uvijek čuvati mir, nikakve probleme nemamo ozbiljne s njima osim njihove sujete i povijesnih problema. Povijesni problemi su za nas i Oluja i Jasenovac i mnoga druga. Imamo tu granicu na Dunavu na koju gledamo drugačije, ali to nisu pitanja zbog kojih bi netko ulazio u sukob bilo kada. Nemamo tu vrstu problema i dobro da je nemamo i da pokazujemo veće poštovanje jedni prema drugima”, rekao je Vučić, pa dodao:

“Naša će vojska biti sve jača. Samo ne znam zašto onda tisuće tekstova za mene da se Vučić ili ‘mali Putin naoružava’. A što se pištolja na vodu tiče, tu je Vukan apsolutni svjetski šampion.”

‘Masovno su dočekivali Hitlera, pa Tita’

Međutim, tada se ubacio potpredsjednik Vlade Srbije Ivica Dačić i rekao:

“Predsjedniče, samo u vezi Hrvata. Ja mislim da su Hrvati pravi majstori da izaberu pravu stranu. Ne bi me čudilo da već spremaju ruske zastave. Masovno su dočekivali Hitlera, pa Tita. Da oni pričaju o pravoj stvari malo je stvarno licemjerno, da budem zlurad i istinit”, ubacio se Dačić.









Na to je Vučić rekao:

“Rekli su što je najgore – prava strana povijesti. A kada vam netko govori o pravoj strani povijesti tko je provodio takve zločine kao što je Jasenovac onda to, uz ovo što se možete osmjehnuti, to ima mnogo dublje i mnogo teži značaj i smisao”, rekao je srpski predsjednik.

‘Prije je pao Berlin, nego Zagreb, i sad oni pričaju o pravoj strani’

Potom Dačić:

“Pa prije je pao Berlin, nego Zagreb, i sad oni pričaju o pravoj strani. Borbe u Hrvatskoj su se vodile i nakon smrti Hitlera. I sad oni pričaju o pravoj strani”, rekao je Dačić.









Vučić ga je prekinuo rekavši da bi bilo najbolje da se prolongiraju izbori. Naime, Vučić je već Dačića na presici na koju ga je doveo iako Dačić uopće nije član Vijeća za nacionalnu sigurnost koje je odlučivalo o reakciji na rusku invaziju, opomenuo da koristi presicu za kampanju.

“Nemoj da skraćuješ, taman sam počeo”, rekao je Dačić.

Na to su se obojica nasmijali.