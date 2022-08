CRNOGORSKI ADMIRAL PROGOVORIO O ‘RATNOM ZLOČINU’ U SPLITU: ‘Zlonamjerno mi se podmeće!’ Dotaknuo se i ‘sive eminencije’ koja je navodno lobirala za njega kod hrvatskih vlasti

Autor: L.B.

Vijesti da je Crna Gora pokrenula istragu protiv vlastitog, umirovljenog admirala te bivšeg načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore Dragana Samardžića, i to zbog ratnog zločina na području Republike Hrvatske, obišle su regiju, a počela se otkrivati javnosti najmanje poznata Samardžićeva uloga u ratu 1991. godine.

Međutim, otvaranje istrage protiv njega u Podgorici otvara i neka pitanja koja bi mogla biti neugodna i za hrvatsku politiku i tužiteljstvo. Iako se Samardžić do sada odbio oglašavati po tom pitanju te je šutio kao zaliven, nakon detaljnog teksta podgoričkih Vijesti, autora Siniše Lukovića, ipak je odlučio progovoriti.

Naime, optužbe koje mu se stavljaju na teret odnose se na granatiranje Splita 15. studenog 1991. godine. U to vrijeme bio je poručnik fregate te je zapovijedao raketnom topovnjačom RTOP-406, a spomenuti tekst ozbiljno ga je kompromitirao i inkriminirao, da je crnogorsko tužiteljstvo promptno reagiralo. U članku se javnost podsjetilo kako je u Hrvatskoj zbog napada na Split procesuiran 31 pripadnik Jugoslavenske ratne mornarice (JRM), no da među njima nema Dragana Samardžića, koji je naredio otvaranje paljbe na Split iz topova kalibra 57 milimetara.





‘Indikativno da su se tekstovi pojavili nakon mojih otvorenih kritika kršenju Ustava od strane Vlade Crne Gore’

Tako je admiral u mirovini Dragan Samardžić ipak reagirao na tekst, ali i na informaciju da se zbog prokazivanja Samardžićeve uloge u ratu 1991. novinaru Siniši Lukoviću prijeti.

”Na početku reagiranja želim još jednom osuditi bilo kakve prijetnje i napade na novinara ‘Vijesti’, Sinišu Lukovića, te apeliram na Tužilaštvo i UP da hitno ispitaju tko stoji iza toga. Sigurno da sa njima nikakve veze nemam ja, niti bilo koji član moje obitelji”, ustvrdio je Samardžić.

Međutim, on ističe kako mu je “interesantno i indikativno” da su se ti tekstovi pojavili sada, nakon 30 godina, iako je, kako kaže, “novinaru bila dobro poznata moja uloga u događanjima 1991.”.

“Naročito je indikativno da su se tekstovi pojavili nakon mojih otvorenih kritika kršenju Ustava i zakona od strane Vlade Crne Gore i ugrožavanja suvereniteta Crne Gore, a posebno nakon kritika rukovodstva Općine Tivat, koje Luković, iz razloga dobro poznatih svim Tivćanima, bezrezervno podržava. U navedenim tekstovima udrobljeno je mnogo toga, sve u cilju moje diskreditacije”, tvrdi Samardžić.

‘Luković mi zlonamjerno podmeće’

Osvrnuo se potom na, kako kaže, najbitnije, pa Samardžić naglašava kako sve događaje treba promatrati u kontekstu vremena u kojem su se dogodili.

“Nažalost, velika većina nas, bez da se išta pitala, uvučena je u građanski rat 1991. godine. I svi smo pored profesionalnih, preživjeli osobne i obiteljske drame i stradanja. Iz tog užasnog rata nitko nije izašao bez posljedica. Nijednom riječju ne sporeći pravo Hrvatske da se bori za svoju državu, ne smijemo prenapuhati činjenice i krivo optuživati ljude koji ničim nisu doprinijeli sukobu, niti kršili odredbe međunarodnog prava. Jer da su se oni pitali, do rata nikada došlo ne bi”, kazao je admiral u mirovini.









On je naglasio i da nikada nijedan brod iz sastava ‘TG Kaštela’ nije prekinuo primirje, niti prvi otvorio paljbu te da nikada nitko iz TG Kaštela nije izdao naredbu da se gađa bilo koji civilni objekt, niti su oni namjerno gađani. Dodaje i da s broda kojim je zapovijedao, RTOP-406, nije upućena niti jedna granata na grad Split.

“Krajnje zlonamjerno je i podmetanje Lukovića da postoje indicije da sam ‘bio akter i borbenih događanja u Šibeniku kada su također s plovila JRM, artiljerijskim granatama pored vojnih, pogođeni i mnogi civilni ciljevi i objekti u tom dalmatinskom gradu. Nikada nisam sudjelovao u borbenim događanjima u Šibeniku, niti je s broda kojim sam zapovijedao upućena ijedna granata na Šibenik, Dubrovnik ili bilo koji drugi grad u Hrvatskoj”, tvrdi Samardžić.

‘Imao sam bezbroj susreta s trojicom hrvatskih kolega-načelnika Glavnog stožera OSRH’

On ističe i da je nakon proglašenja neovisnosti Crne Gore naređena provjera svih oficira zbog mogućeg kaznenog postupka u bivšim republikama SFRJ te da je na osnovi provjere, napravljen popis oficira za koje je utvrđeno da su hrvatske vlasti vodile postupak protiv njih te kako je naređeno njihovo umirovljenje.









“Dodatno, 2008. godine kada sam trebao postati načelnik Generalštaba VCG, zbog priče koju su plasirali “poznati pojedinci” kojima se nije sviđalo ovakvo rješenje (neki od njih su mi se kasnije izvinili što su uvučeni u prljavu igru), a koja je slična ovoj Siniše Lukovića, vršena je ponovna provjera u direktnoj komunikaciji tadašnjih šefova vojno-obavještajnih službi Božidara Lakića s crnogorske strane i generala Gordana Čačića s hrvatske. Od hrvatske strane napismeno je dobiveno da se protiv mene ne vodi, niti je ikada vođen bilo kakav postupak u R. Hrvatskoj.”, tvrdi Samardžić koji kaže i kako je još kao zapovjednik Mornarice DZ SiCG , zajedno sa zapovjednicima država ADRION saveza, koje su sve članice NATO-a, dakle i Hrvatskom, potpisao u ime države Sporazum o suradnji 2005. godine.

Dodaje i da su, zbog doprinosa u razvoju suradnje u okviru ovog saveza i uspostavi mreže za razmjenu podataka između mornaričkih operativnih centara (V-RMTC), 2006. godine odlikovani zapovjednik Mornarice Hrvatske, kao i on sam, od strane predsjednika Italije.

“Kasnije, kao dugogodišnji načelnik Generalštaba VCG imao sam bezbroj susreta s trojicom hrvatskih kolega-načelnika Glavnog stožera OSRH. Uspostavili smo odličnu suradnju u mnogim oblastima, kako bilateralno, tako i u raznim regionalnim sigurnosnim inicijativama. Na osnovu moje inicijative i dogovora sa hrvatskim načelnikom, uspostavili smo zajedničku jedinicu u Afganistanu, koja je izvanredno funkcionirala čitavo vrijeme našeg angažmana u misiji. Imao sam više službenih posjeta Vojsci Hrvatske, s dočekom Hrvatske garde, hrvatskom i crnogorskom himnom i punim vojnim počastima, kao i mnogo radnih posjeta, uključujući i susrete s hrvatskim ministrima i predsjednicima. Izvanredna suradnja s predstavnicima Hrvatske nastavila se i na dužnostima koje sam obavljao u OEBS u Beču i Komandi NATO u Bruxellesu”, naglasio je admiral.

‘Neistiniti navodi da je Vukašin Maraš urgirao kod hrvatskih vlasti’

Zaključio je te upitao “i da u podmetanjima Siniše Lukovića ima i zera istine, zar netko može i pomisliti, da bi država Hrvatska – članica NATO-a od 2009. godine, koja ima izvanredne obavještajno-sigurnosne službe, dopustila da Dragan Samardžić posjećuje Hrvatsku i surađuje s njenim državnicima, generalima i admiralima?”

“Navodi Lukovića da je pokojni Vukašin Maraš urgirao kod hrvatskih vlasti i ‘lobirao da one odustanu od kaznenog procesuiranja i gonjenja admirala Milana Zeca i admirala Dragana Samardžića’, neistiniti su i nelogični po mnogo osnova. Prvi put sam Vukašina Maraša sreo krajem 2003. godine, kao zamjenika ministra odbrane DZ SiCG, kada su već bili okončani svi postupci u Hrvatskoj. Do tada, nikog iz državnog rukovodstva Crne Gore nisam poznavao, niti je itko u Podgorici čuo za Dragana Samardžića. Uostalom, zašto bi Maraš ili bilo tko drugi urgirao za mene, kada u Hrvatskoj nikada nije pokrenut, niti je vođen kazneni postupak protiv mene? Također, čisto sumnjam, da je jedan Vukašin Maraš urgirao kod hrvatskih vlasti za admirala Zeca, ali dovoditi u istu ravan mene kao poručnika fregate, iz tog perioda, i admirala Zeca, može se samo iz krajnje zlonamjernih pobuda”, naveo je Samardžić.

Kategorički odbacuje i navode da mu je ambasada SAD-a uskratila vizu i da je uopće bio predviđen da bude u sastavu delegacije, koja je krajem 2007. godine išla na bilateralne obrambene konzultacije u Washington. Navodi i kako u arhivu postoji platforma Vlade za sudjelovanje na toj aktivnosti, s precizno određenom delegacijom. Uostalom, kako tvrdi, početkom te godine putovao je u Washington radi dogovora oko osiguranjaa podrške SAD za program uništavanja viška naoružanja i municije. Navodi i da je imao aktivnu američku vizu za 2007. godinu, a u SAD je, kako kaže, putovao petnaestak puta, kako s diplomatskom, tako i s običnom vizom.

‘Moja jedina stranka je Crna Gora’

“Uvaženi ministar obrane, Raško Konjević me nije angažirao ni kao stalnog, ni kao privremenog neslužbenog savjetnika. Ministar me po prijemu dužnosti, kao odgovoran lider, pozvao u svoj kabinet, kako bi čuo moje viđenje sistema obrane. Apsolutno, nije bilo priče o bilo kojem mom angažmanu, niti sam ja bilo šta tražio od ministra. Istina, znam da je nastala panika kod nekih u MO i GŠ kada su vidjeli da ulazim kod ministra. Zbog čega, to najbolje oni znaju”, kazao je Samardžić.

Osim toga, istaknuo je da ga ni na jednu funkciju nije “postavilo bivše DPS” rukovodstvo, već na svaku Vijeće za obranu i sigurnost, kako to Ustav Crne Gore i propisuje.

“Nisam član DPS-a, niti bilo koje stranke. Moja jedina stranka je Crna Gora”, ustvrdio je Samardžić te dodao:

“Jednostavno je nevjerojatna ustrajnost novinara Lukovića u podmetanjima i pokušajima mog diskreditiranja. Optužiti nekoga za najteži mogući zločin, bez ikakvih dokaza, jezivo je. Uvjeren sam da ovo ne radi sam, a mogu samo pretpostaviti po čijem me nalogu Luković i ‘Vijesti’ nastavljaju blatiti, iako i oni sami znaju da u ovome nema ni trunke istine. Jer da ima istine, valjda bi odavno za ovo znala cjelokupna crnogorska i hrvatska javnost, a ne bi čekali 30 godina da im, pored svih crnogorskih, hrvatskih i NATO službi i provjera, Siniša Luković otvori oči.

‘Najopasniji su oni koji misle da su u nečemu bili prikraćeni u životu, pa takvi stignu u novine’

Za kraj je Dragan Samardžić citirao Juga Grizelja koji je rekao:

“Mislim da je najvažnije da u novinarstvo stignu dobri ljudi, da bude što manje mućkova, što manje mrzovoljnih i zločestih ljudi, što manje čovjekomrzaca, onih koji do podne mrze sebe, poslije podne cijeli svijet” te dodao:

“Najopasniji su oni koji misle da su u nečemu bili prikraćeni u životu, pa takvi stignu u novine – i počnu goniti sve redom, pronalaziti u svakom čovjeku ono što je najgore u njemu, da u svemu vide aferu, da u svemu vide zlu namjeru”.