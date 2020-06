CIJELA SRBIJA BRUJI O POLITIČARU – PEDOFILU: U televizijskim emisijama gostovao je nebrojeno puta

Autor: Snježana Vučković

Igor Jurić, otac mučki ubijene Tijane Jurić (14) iz Subotice, već šest godina ima samo jednu misiju: pomoći djeci koja su zlostavljana na bilo koji način, a zlostavljače privesti ruci pravde.

Tragedija koja ga je zadesila 2014. godine kada je bešćutni mesar njegovu Tijanu pregazio automobilom, pretukao, silovao, ubio i zakopao na smetlištu, rezultirala je Igorovom zakladom “Tijana Jurić” koja čini sve kako bi se ubojicama djece i pedofilima ušlo u trag.

Tijanin otac je, ne tako davno, u javnost izašao s nekim imenima povezanim s pedofilijom, a sada je otišao korak dalje.

Jurić tvrdi da je pedofil čest televizijski gost

Početkom ožujka, Igor Jurić je rekao za Tv Prva da ima određene dokaze o političaru koji seksualno zlostavlja djecu, ali da još uvijek prikuplja informacije.

“Mislim da ćete se iznenaditi kada čujete o kome je riječ. Jedan od njih je političar kojeg ste ugostili nebrojeno puta”, izjavio je Tijanin otac.

Do problema je došlo kada se Jurić u jučerašnjoj tv emisiji suočio sa jednom od čelnica srbijanskog MUP-a koja ga je “pritisnula” da kaže o kojem je političaru riječ. Ona, naime, smatra neodgovornim i opasnim Jurićevu šutnju jer je od njegove izjave o političaru-pedofilu prošlo već nekoliko mjeseci:

“Sigurnost djece je prioritet svih prioriteta. Tko god da ima saznanja da je netko mučio ili zlostavljao bilo koje dijete, to mora odmah prijaviti. Igor Jurić mora prijaviti sve što zna jer zbog njegove šutnje neko dijete pati i trpi nasilje.”, rekla je Biljana Popović-Ivković, a prenio B92.

MUP pritišće Jurića

“Tko je političar pedofil? Morate to prijaviti policiji. Ako imate saznanja, to morate podijeliti sa institucijama. Vi ste dužni građanima Srbije. Ako imate dokaze, recite jer ja i kao majka 12-godišnje djevojčice to želim znati”, ponovila je Popović Ivković.

Jurić je potvrdio da institucije koje su iznad njega također imaju informacije o pedofiliji, no niti ovoga puta nije otkrio o kome se radi:

“Prikljupljam dokaze, pričamo o tome kako se štite svjedoci, moramo se pripremiti. Pričali smo može lo se promjeniti identitet. Pričali smo o tome da se ljudi plaše i nije im lako. Dok ne budem imao pristanak obitelji, ja neću izaći sa podacima jer onda nemam slučaj. Ne vjerujem institucijama i zato mnoge žrtve nasilja slučajeve dolaze prijaviti upravo meni”, rekao je Jurić.