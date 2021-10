BOŠNJAČKI KONZUL ZAZIVA RAT: Znaju oni da ovo nije šala i da bosanska snaga nije mala maca! Ef. Velić.. Alahu Ekber

Autor: Iva Međugorac

Posljednjih tjedana tenzije sve više rastu u susjednoj Bosni i Hercegovini, i to do te mjere da se u susjedstvu ponovno počeo spominjati rat. Lider Bošnjaka i šef vladajuće SDA Bakir Izetbegović u javnosti je već iznio jedan od mogućih scenarija oružanog sukoba, tvrdeći uz ostalo da bi Milorad Dodik kojega je nedavno ugostio hrvatski predsjednik Zoran Milanović htio ostati upamćen kao čovjek koji je izborio neovisnost RS-a ili da je barem sačuvao na jednom toplom režimu.

”Ja mislim da on računa s tim kako će, kad napravi neki od tih poteza, nas ustvari staviti u poziciju da mi budemo ti koji su napali. On računa s time kako će trebati na teritorij RS-a prijeći i krenuti u konflikt. On nikoga napasti neće. Međutim, vara se. To bi neizbježno krenulo prvo na Brčkom, pa na entitetskim linijama, pa tamo gdje su povratnici jer bi vjerojatno doživjeli neprijatnosti, pa bi mi morali da ih štitimo, i njih i državu i Brčko i onda bi, htio ili ne, i on i mi polako utonuli u konflikte koje bi teško bilo zaustaviti i kontrolirati”, kazao je Izetbegović kojega su BIH novinari izravno pitali prijeti li toj zemlji novi rat.

On je ustvrdio kako misli da neće biti rata, no unatoč tome dodao je da kako ne bi bilo rata BiH mora biti spremna na njega. ”Ako ne želite sukob, morate biti spremni za njega. Ako hoćete da živite, morate biti spremni da umirete. Ako hoćete mir, morate biti spremni na rat”, pojasnio je Izetbegović. Spominjanje rata na tome se nije zaustavilo, već je ionako uzavrelu atmosferu prethodno podgrijao BIH konzul u Frankfurtu Admir Atović.

Burne reakcije

“Sto tisuća Bosanaca s iskustvom rata trenutno živi u Bosni! Municija u Konjicu i Goraždu! Haubice u Travniku! RPG-ovi u Hadžićima! Itd. Uzdaj se u se i u svoje kljuse! Znaju oni da ovo nije šala i da bosanska snaga nije mala maca! Ef. Velić.. Alahu Ekber“”, poručio je Atović na Twitteru, a na te njene riječi burno je reagirala Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske koja je razumljivo povezana s Dodikom.

Konzulove izjave okarakterizirala je kao bolesne i ideološke. ”One pokazuju da u toj Izetbegovićevoj glavi, ali i drugim takvim glavama, stanuje rat i da bi bili u stanju ratovati da bi konačno došli do koncepta unitarizacije i dominacije u čemu ih je spriječio upravo Daytonski sporazum”, poručila je iz Banja Luke, a poruku je dakako imao i Dodik koji naglašava kako pravno žele riješiti stvar te da će se politički boriti za svoje ciljeve.

“Neće biti rata u BiH i ne znam zašto ljudi govore o ratu, a trebali bi o ekonomskom razvoju” poručio je američki specijalni izaslanik za zapadni Balkan, Gabriel Escobar, no pitanje je u kojoj je mjeri bosanskohercegovačka politička vrhuška čula njegove poruke, jer atmosfera u susjedstvu dugo nije bila ovako zategnuta.