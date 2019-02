Borut Pahor proglašen kraljem Instagrama: Ovu fotografiju morate vidjeti

View this post on Instagram

Po prisrčnem srečanju s princem Edwardom in pred sestankom z britanskim zunanjim ministrom tečem mimo Buckinghamske palače in razmišljam o jutrišnjem srečanju z britansko kraljico Elizabeto II. @theroyalfamily #theroyalfamily #buckinghampalace #thequeen #hermajesty #hrhprinceedward #theearlofwessex #houseofwindsor #london #running #pahor #president #presidentpahor #slovenia