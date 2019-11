BOMBA IZ BEOGRADA! Šešeljeva miljenica umjesto Vučića stiže u Zagreb?

Iako Aleksandar Vučić ne dolazi u Hrvatsku na druženje s EPP-ovcima, koje se ipak neće održati u Saboru, u Zagreb bi umjesto njega mogla stići Jadranka Joksimović, srpska delegatkinja pri Političkoj skupštini EPP-a te međunarodna tajnica Srpske napredne stranke. Joksimović je inače bivša ministrica bez porftelja, zadužena za europske integracije u razdoblju od 2014. do 2017. godine, nakon čega postaje ministrica europskih integracija. Ova diplomatkinja međunarodnih odnosa bila je dobitnica stipendije Veleposlanstva Kraljevine Norveške, a prije osnivanja Vučićeve stranke radila je kao urednica Šešeljeva lista Velika Srbija. U srpskom parlamentu radila je kao predsjednica Odbora za kontrolu obavještajnih službi, a u Hrvatskoj su se njome bavili 2019. godine, kada je kod Kranja održan sastanak na vrhu u vezi s procesom suradnje u jugoistočnoj Europi, gdje je odbila dati izjavu hrvatskim novinarima. Osim toga, oštro se raspravljala s Mirom Kovačem kada je kao ministar vanjskih poslova najavio da će Srbija pitanje odštete logorašima morati riješiti u okviru pregovora o članstvu u EU-u. “Nešto se moj poznanik Kovač zbunio. Baš me čudi da se takva pitanja otvaraju, imajući u vidu da je Hrvatska ušla u EU, a da imovinska prava i pitanje mirovina nisu riješeni, i to onima koji su na sve to protjerani iz svojih domova”, kazala je.