BOLJE DA GA NE ČUJE MILANOVIĆEVA SUPRUGA! Nevjerojatna Vučićeva ‘provokacija’, ovo zaslužuje reakciju naše prve dame!

Autor: Daniel Radman

Prva dama Hrvatske, Sonja Milanović Musić, u javnosti je poznata kao promotorica zdrave prehrane, uostalom u sklopu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u kojem je zaposlena voditeljica je projekta “Živjeti zdravo”. Mediji su je prije sedam godina zbog toga čak i uzeli na zub, kada je u radijskoj emisiji preporučila da se crni kruh reže na tanje šnite.

A samo je htjela obraniti tezu da zdrava hrana ne mora nužno biti i skuplja…

“Pravilna prehrana je siromašna prehrana i kada god se čuje da se skupo pravilno hraniti, ne možemo reći da je to točno – ja pod pravilnom prehranom ne podrazumijevam odlazak u najskuplje dućane i kupnju najskupljih proizvoda, nego zapravo kupovinu onoga što je dostupno i najjeftinije(…) Kada se kaže da je crni kruh koji preporučujemo skuplji od bijeloga, on inicijalno jest skuplji, no crni kruh naprosto možete rezati na tanje šnite. To je jeftinije i zdravije, a kada je dehidriran, sutradan, još je kvalitetniji za jesti. Trebamo razbiti mit o tome da je pravilna prehrana skuplja”, izjavila je tada.

Vučić: Pola kile ‘hleba’ za svakoga

No, iz susjedne Srbije – i to s najvišeg vrha vlasti – stigao je posve drukčiji pogled na prehranu. Iza tog pogleda stoji predsjednik Aleksandar Vučić osobno koji je iznio oprečan stav. Naime, po njemu za najbolji doručak treba pola kile kruha!? Objavio je to na svom Instagramu, priča je još zanimljivija kad uzmete u obzir da doručkuje na haubi automobila.

“Najbolji doručak. Pola kile hleba za svakoga, majoneza, mortadela i paradajz. Spremni za obilazak novih gradilišta na Istoku Srbije”, piše u objavi na Instagramu dok mlati “zidarske sendviče” s ministrom građevinarstva, prometa i infrastrukture Tomislavom Momirovićem i ravnateljom javnog poduzeća “Putevi Srbije” Zoran Drobnjak.

Burek, ćevapi i pasulj

Inače, nije ovo prvi Vučićev izlazak u gastronomske preporuke. Tako je u svibnju preporučio burek i jogurt.

“Burek i jogurt, odlična priprema za tešku nedjelju koja je pred nama”, napisao je uoči važnih sastanaka u Ljubljani, Briselu i Pragu.







Ne krije srpski predsjednik ni da je ljubitelj ćevapa. Pohvalio se time nakon povratka sa službenog puta u Sarajevo.

“Poslije uspješnog boravka u Sarajevu, najbolje okrepljenje pred povratak u Beograd. Služio sam vojsku u Lukavici i još od tada obožavam sarajevske ćevape”, otkrio je na Instagramu.

Ima Vučić gastronomsku preporuku i što pojesti uoči važnih sastanaka:

“Vojnički pasulj – najbolje okrepljenje pred teške poslijepodnevne sastanke. Uspješan vikend želim svim građanima naše zemlje, a dobar pasulj, naravno preporučujem.

Slikao se predsjednik Srbije i kako uživa u punjenim paprikama, boraniji, a u jednoj jedinoj prilici na meniju se našao i zdrav obrok. Zelena salata za večeru.

“Zelena salata posle napornog dana. Na sve se čovjek navikne”, napisao je uz kiseli osmijeh.