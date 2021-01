BOJI LI SE VUČIĆ ‘PIKICE’? Najavljivao je da će se prvi cijepiti, a sada se izmotava nevjerojatnim razlozima

Boji li se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić igle?

Oko ove teme već se počelo raspredati u Srbiji jer unatoč svim najavama Vučić i dalje izbjegava cijepljenje protiv koronavirusa.

Nije da je netko u njegovo ime najavljivao da će se cjepiti, on osobno je to najavljivao još od ljeta.

“Ja ću prvi primiti ‘vakcinu’. Čekam da naši stručnjaci kažu da je dobra“, izjavio je još u kolovozu prošle godine.

Tada je bio i hrabar i optimističan. Najavio je kako očekuje da bi se to moglo dogoditi u iduća tri mjeseca. Trebalo je proći nešto više vremena, no kad je ono došlo – a bilo je to 24. prosinca – u prvi red je stavio premijerku Anu Brnabić.









Ona ga je opravdala. Pojasnila je da je sve tako i planirano te da će predsjednik primiti kinesko cjepivo jer je, navodno, postojao dogovor da prime različita. Ona je cijepljenja Pfizerovim.

Potom je stigao i Sputnik V, a rusko cjepivo primili su od predstavnika vlasti predsjednik Skupštine Ivica Dačić i ministar policije Aleksandar Vulin.

“Ja pripadam običnom narodu i želim dijeliti njihovu sudbinu”, izmotavao se tada Vučić.









A kad je u Srbiju stiglo milijun doza kineskog cjepiva ‘Cinofarm’, bilo je to sredinom siječnja, Vučić je rekao da je će to učiniti za tjedan dana.

“Ja sam nešto bio boležljiv, pa mi je Zlatibor Lončar (ministar zdravstva, op.a.) zabranio do vikenda”, izgovorio se.

Vikend je prošao, a Vučić i dalje nije cijepljen…