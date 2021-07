BLIŽI SE 26. GODIŠNJICA GENOCIDA U SREBRENICI, KARDINAL PULJIĆ: ‘Neka se ova i slične komemoracije ne koriste za podizanje tenzija’

Povodom 26. godišnjice genocida u Srebrenici vrhbosanski nadbiskup i predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine Vinko Puljić uputio je izraze solidarnosti i blizine obiteljima stradalih.

Biskup u priopćenju piše, bliži se još jedna tužna godišnjica genocida u Srebrenici kada se u mislima i molitvama sjećamo tolikog broja nevino stradalih i ubijenih.

“Događaji od prije 26 godina snažno nas opominju koliko zlo i mržnja mogu biti: zasljepljujući, destruktivni i bratoubilački te koliko se velike posljedice mogu osjećati ako ljudi dopuste da im srce zatruje: sebičnost, oholost i netrpeljivost prema bližnjima. Ljudska je dužnost i civilizacijski čin odati pijetet nevino stradalima, a vjernički stav moliti za spas njihovih duša. Zločin je uvijek zločin te on ne poznaje ni vjeru niti naciju te suza svake majke za svojim djetetom jednako boli. No, povijest nas uči kako se zlo ne pobjeđuje činjenjem novoga nasilja ili osvetom već isključivo kajanjem, dijalogom i praštanjem”, piše Puljić.

Zato, nastavlja, moli svemogućeg Boga da dadne utjehu svima koji u sebi nose rane gubitka svojih najmilijih, kako nikada ne bi upali u zamku osvete nego ljubavlju i sjećanjem na svoje stradale nadvladavali silu mržnje koja se na njih prije 26 godina sručila.

“Također, u svojim molitvama spominjem se i onih koji su zlo činili: da uvide svoja zlodjela, pokaju se za njih i obznane gdje počivaju kosti onih za koje obitelji još uvijek tragaju; te da se utječu Božjemu milosrđu kako se ništa slično u budućnosti nikada i nikomu ne bi dogodilo. Istina i pravda temelj su pomirenja i suživota. Stoga, po tko zna koji put, pozivam najodgovornije pojedince našega društva neka svojim riječima i djelima doprinose izgradnji međusobnog povjerenja. Neka se ova i slične komemoracije ne koriste za bespotrebno podizanje tenzija, prikupljanje političkih poena i širenje osjećaja nesigurnosti, nego svi zajedno odajmo počast nevino stradalima, budimo podrška njihovim obiteljima i rodbini te izvucimo pouke za suživot u ovoj našoj domovini Bosni i Hercegovini”, stoji u saopćenju Puljića.

Genocid u Srebrenici događao se između 13. i 19. srpnja 1995. godine, tijekom rata u Bosni i Hercegovini, u kojemu je ubijeno 8.372 bošnjačkih muškaraca i dječaka s područja enklave Srebrenice, a ubili su ih vojnici Vojske Republike Srpske i specijalne srpske vojne postrojbe Škorpioni.

Uoči obilježavanja 26. godišnjice genocida u Srebrenici, zgrade u Velikoj Britaniji, točnije u Walesu i Engleskoj, osvijetljene su zelenom bojom u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.

