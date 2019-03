BIO JE U ĆELIJI PORED MILOŠEVIĆA I TVRDI: ‘Vidio sam ga mrtvog… Ruka mu je visila, a pored njega je bila bočica’

Autor: S.V.

Danas se navršava 13 godina od smrti bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, koji je umro od infarkta u svojoj ćeliji u pritvoru Haškog tribunala.

To prigodom objavljena je izjava Vinka Pandurevića, zapovjednika koji je prvi ušao u Srebrenicu u srpnju 1995., a koji je kaznu izdržavao u neposrednoj blizini Miloševićeve ćelije:

Bočica pored mrtvog Miloševića

“Izgledao je kao i svaki drugi mrtav čovjek, blijed u licu, miran, očigledno je bilo da je umro u snu. Jedan stražar, koji je pretresao njegovu ćeliju, pokazao mi je neku plastičnu bočicu s lijekovima iz 1999. godine, natpis je bio dosta izlizan i nisam mogao vidjeti koji je lijek bio u pitanju. Bočica je navodno nađena u njegovoj ćeliji. Možda je bočica služila da se u njoj nešto unese ili je bila originalno pakiranje lijeeka kojem je istekao rok”, prenosi Espreso Pandurevićeve riječi.

“Nas nekoliko otišlo je u sportsku salu jer su vikendom bile predviđene sportske aktivnosti. Dok sam bio u sali primijetio sam da su stražari često telefonirali, muvali se lijevo, desno, što nije bilo uobičajeno. To mi je bio signal da nešto nije u redu. Kada sam se vratio u ćeliju, stražar me uhvatio za ruku i reko: “Dođi nešto vidjeti”. Ušli smo u Slobinu ćeliju, on je ležao napola prekriven dekom i desna ruka mi je visila s kreveta. Prišli smo i provjerili puls, vidjeli smo da je čovjek mrtav – opisuje Pandurević.

“Dok sam te večeri jeo pileće batake, Slobodan mi je prišao i ponudio me palentom. Primjetio sam da je bio rumen u licu, ali znao sam da je imao baš visok tlak u to vrijeme. Brzo su nas zaključali u 20:30, tako da je to bio posljednji naš susret.”