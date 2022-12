BiH POGODIO SNAŽAN POTRES, ‘OVO JE BILO MOMAČKI’! Osjetio se u Hrvatskoj, tresli se Split i Dubrovnik: Epicentar blizu Mostara

Područje Bosne i Hercegovine u petak navečer pogodio je snažan potres magnitude 4.5 po Richteru, javlja servis EMSC.

Prema prvim informacijama, epicentar zemljotresa bio je 20 kilometara od Stoca.

Prema prvim informacijama, epicentar potresa bio je 36 km istočno od Mostara. Kako javlja servis EMSC, podrhtavanja su se osjetila i u Splitu i Dubrovniku.

#Earthquake 20 km E of #Stolac (Bosnia & Herzegovina) 5 min ago (local time 21:05:07).

EMSC (@LastQuake) December 2, 2022