BiH BIJESNA NA SRBIJU: ‘Stavljaju nam bijele trake’, Vučić brzo reagirao te navode

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je o tretmanu koji vrijedi za ulazak građana Bosne i Hercegovine u Srbiju razgovarao s članom Predsjedništva BiH Željkom Komšićem.

Vučić je naglasio da za sve iz BiH vrijede isti uvjeti, prenosi B92.

“Predsjednik Vučić rekao je da nije točna informacija da je uveden različit tretman građana te je naglasio da za sve iz BiH vrijedi isti tretman, rekao je Komšićev savjetnik Nihad Hebibović za Tanjug.

Dodao je i da je Vučić u razgovoru s Komšićem najavio da će mjera o zabrani ulaska bez PCR testa za građane BiH biti uskoro ukinuta.

Podsjetimo, neki su političari u BiH izrazili negodovanje zbog odluke Srbije da za građane Republike Srpske nije potreban negativan PCR test za ulazak u Srbiju, dok ga ostali iz BiH moraju imati. Kako prenosi Klix.ba, bivši šef diplomacije Zlatko Lagundžija rekao je da su “bijele trake” koje je Srbija uvela građanima BiH iz Federacije besprizoran i direktan napad na državnost.

Na navode o “bijelim trakama” u ekskluzivnom intervjuu za Dnevni avaz je reagirala i srbijanska premijerka Ana Brnabić.

“To što Lagundžija priča apsolutno nije istina. Uredba je javno objavljena. Svatko je može pogledati. Mi ne radimo nikakvu razliku između toga je li netko iz Banja Luke ili iz Sarajeva. Nema nikakve diskriminacije. Nikada nam nije palo ni na kraj pameti da imamo bilo kakvu diskriminaciju. Važe isti uvjeti, to je jasno naznačeno u Uredbi. Ako je neko iz BiH, bilo iz Federacije ili iz Republike Srpske, i ima državljanstvo Republike Srbije on se mora, naravno, drugačije tretirati. Isto kao što svaka država drugačije tretira svoje državljane. U tom slučaju oni ulaze u Srbiju i nije im potreban PCR test. Ako nemaju PCR test idu deset dana u samoizolaciju. Nakon samoizolacije su se slobodni kretati, ako nisu zaraženi. Naravno, mogu i ranije ako naprave PCR test i s negativnim nalazom im praktično prestaje samoizolacija. To je to. Nikakvu diskriminaciju ne radimo”, rekla je Brnabić za Dnevni avaz.