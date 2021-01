Beogradski učitelj glume optužen za silovanje bio je uz Arkana: ‘Proveo sam neko vrijeme na ratištu u Hrvatskoj’

Miroslava Miku Aleksića, voditelja škole glume koji je osumnjičen za silovanje, srpski mediji povezuju i s notornim zločincem Željkom Ražnatovićem-Arkanom.

Vrlo brzo isplivala je informacija da je Aleksić 1995. godine režirao vjenčanje Arkana i pjevačice Svetlane-Cece Veličković koje je u Srbiji svojedobno bilo prozvano “svadbom desetljeća”.

No, nije Arkan slučajno izabrao Aleksića – još tada renomirani učitelj glume bio je član njegove Stranke srpskog jedinstva, a imali su zajedničku akciju u Tenji. Propagandnu, barem iz Aleksićevog kuta.

Sve je krenulo, kako je ispričao Aleksić, na njegovoj slavi, kada je jedna od gošći, profesorica književnosti, rekla kako nije ni znala da na prostoru Hrvatske žive Srbi i da se “to što se tamo događa nema veze sa nama”.

“Smatrao sam da u tom trenutku moramo biti uz svoj narod. Odlučio sam otići na te prostore gdje se vodi rat”, izjavio je.









Prije nego što je otišao na “te prostore” Aleksić je radi “širenja istine” za 5.000 eura u Münchenu kupio najmoderniju integriranu kameru s mikrofonom i tonom kako bi efikasnije mogli snimati reportaže.

“Otišao sam u Tenju, s Željkom Ražnatovićem Arkanom. Vjerujte mi na riječ da do tada nisam znao tko je taj čovjek. A znao sam mnogo ljudi u Beogradu, iz svih sfera života, i ovakve i onakve. Biljana (supruga, op.a.) mi je kasnije objasnila tko je Arkan, ona je čitala u novinama o njemu. On je stalno bio na meti stranih dopisnika. U to vrijeme bio je svjetska medijska osoba. Davao je intervjue, ali je uvijek zahtjevao original snimljenog materijala i davao ga meni. Takav je bio…”, prepričao je svojedobno Aleksić.

“Proveo sam neko vrijeme na ratištu u Hrvatskoj. Rat zna iznjedriti i ono najbolje u čovjeku, želju da drugom pomogne, ali zna i pokazati sve zvjerstvo u čovjeku. Preko divnih, dobrih ljudi iz svijeta, dobivao sam humanitarne pošiljke, pune kamione, koje su onda išli put ratišta, za taj napaćeni narod, za djecu.”









Da je Aleksić bio blizak Arkanu potvrdio je i Janko Baljak, redatelj kultnog dokumentarca o beogradskom podzemlju “Vidimo se u čitulji”

“Strahovito mu je imponirala moć koju je donosila blizina komandanta. Smjenjivali smo se u montaži u centru. Ja sam dovršavao ‘Vidimo se u čitulji’, a on montažu Cecine i Arkanove svadbe koja se prodavala na kioscima”, objavio je na Twitteru Janko Baljak.