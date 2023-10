Beograđanka sjela u kafić u Parizu pa se šokirala: ‘Jel’ nam na čelu piše da smo Srbi?’

Autor: Dnevno.hr

Beograđanka Tanja, porijeklom iz Despotovca, otputovala je u Pariz, a kada je srela djevojku iz Svilajnca shvatila je da fraza ‘pričaj srpski da te ceo svet razume’, nije badava izmišljena.

Na Twitteru je objasnila koliko je bila oduševljena kada je prilikom naručivanja kave u jednom kafiću u Parizu nakon par neuspješnih pokušaja sporazumijevanja s konobaricom shvatila da preko puta nje zapravo stoji Srpkinja.





Naručila kavu pa ostala u šoku: Svijet je selendrica

Njihovo komuniciranje, ali i oduševljenje, odmah je bilo na najvišoj razini.

“Kupujem kavu u Parizu, žena mi naplati dvije umjesto jedne. Ona ne zna engleski, ja ne znam francuski pa se nešto rukama sporazumijevamo. Zazvoni mi telefon, javim se, a ona kaže ‘Pa mogle smo na srpskom. Odakle si? Iz Svilajnca”, prepričava Tanja razgovor s drugom Srpkinjom u Parizu.

No, to nije jedini susret sa ‘zemljakinjom’ u Francuskoj. Naime, na izlazu iz zračne luke srela je ženu koja ju je prepoznala s fotografija svoje sestre, Tanjine kolegice. Žena inače živi u Švicarskoj, ali su se, eto, srele u Parizu, prenosi B92.

“Zaključimo da je svijet selendrica. Svilajnac, Despotovac, Luzana i Beograd, al’ putevi se ukrižaju!”, zaključila je Tanja.

‘Je l’ nam na čelu piše da smo Srbi?’

Da Tanjin slučaj nije usamljen najbolje govore primjeri drugih, koji su nakon njene priče podijelili neke svoje iznenadne susrete u inozemstvu.

“Ja na aerodromu u Amsterdamu, na ulazu u avion za Srbiju čujem dvoje kako raspravljaju i on spomene Kraljevo. Rekoh ‘da me povezete, idemo u istom pravcu’. Oni se oduševili”, “Meni je u Parizu prišla neka Francuskinja da me pita jesam li iz Srbije. Ona je udata za nekog Stojkovića. Možda je Stojković iz Svilajnca ili Despotovca”, “Ja sam prije 20 godina na aerodromu u Parizu svratio u parfumeriju, gospođa prodavačica me dočekala s ‘Dobar dan, izvolite’, na šta sam skroz zbunjeno pitao ‘je l’ mi na čelu piše?”, pisali su neki svoja iskustva ispod Tanjine objave.