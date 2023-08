Austrijanac koji je razbjesnio Srbe ima poruku za Bosnu, reakcije su vrh: ‘Uveli su struju i tramvaj u Sarajevo, izgradili pruge i ceste’

Austrijski ekonomist i lobist Gunther Fehlinger, između ostalog i za NATO-vo proširenja na Balkan, uputio je javnu ispriku u ime svoje zemlje stanovnicima BiH.

On je, fotografiravši se u centru Tuzle, uputio ispriku za događaj koji se zbio prije 145 godina.

Naime, ispričao se za “austrijsko kolonijalno osvajanje Bosne 1878. godine”, naglasivši kako je to bilo “kriminalno carstvo” te izrazio duboko žaljenje.

“Moj lijek je zajednički ulazak u NATO 2024. i puna podrška Austrije za euro za Bosnu EU MS 2029.”, dodao je u svojoj objavi na Twitteru.

I apologize for the Austrian colonial conquest of Bosnia 🇧🇦 in 1878

It is a criminal enterprise and I am deeply sorry @vanderbellen @karlnehammer @WKogler @AndiBabler @BMeinl

My remedy is joint NATO accession 2024 and full Austrian support for the Euro for Bosnia 🇧🇦 EU MS 2029 pic.twitter.com/pgySJ12y8V

— Gunther Fehlinger (@GunterFehlinger) August 10, 2023