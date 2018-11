Anto Nobilo o slučaju koji potresa Republiku Srpsku: ‘Manipulira se ocem ubijenog mladića!’

Autor: Hina

Šokantan obrat događa se u slučaju ubojstva 21-godišnjeg mladića Davida Dragičevića iz Banja Luke nakon što je međunarodni odvjetnički tim napustio odvjetnik Anto Nobilo koji je za Federalnu televiziju iz Sarajeva u petak navečer ustvrdio kako su političari, ne navodeći o kojima je riječ, manipulirali njegovim ocem Davorom kako bi u javnosti konstruirali krivi dojam te je odbacio bilo kakvu povezanost vlasti Republike Srpske s ubojstvom i zataškavanjem tog slučaja.

“Otac Davor Dragičević je očajan čovjek. Sve mu opraštam i sve ga razumijem. Njemu je sin stradao. Međutim, njega su obuhvatili ljudi iz politike i oni ga otprilike usmjeravaju. Njima odgovara da je bio masakriran, da je silovan, da ga je ubila policija, da je ministar unutarnjih poslova to zapovjedio. Ništa to nije istina“, rekao je Nobilo. On je nekoliko mjeseci bio angažiran u odvjetničkom timu koji su činili još kolege Ifet Feraget te Duško Tomić. Tim je provodio istragu neovisnu o policiji i tužiteljstvu u Republici Srpskoj.

Nobilo međutim nije pojasnio koji su političari ‘usmjeravali’ oca nastadalog mladića, no očito se radi o protivnicima SNSD-a Milorada Dodika koji su se čak dva dana prije održavanja izbora u BiH umjesto predizbornog skupa priključili prosvjedu u središtu Banja Luke. Vlasti Republike Srpske čak su tvrdile kako s ovim slučajem manipuliraju britanski obavještajci kako bi svrgnuli Dodikov SNSD s vlasti na nedavnim izborima.

Odvjetničkom timu u kojemu je bio Nobilo su policija i tužiteljstvo u Republici Srpskoj potpuno omogućili pristup istrazi. Istoodobno u dijelu medija bliskih oporbi u Republici Srpskoj tvrdilo se kako je David Dragičević, čije je tijelo pronađeno u rijeci u središtu Banja Luke najprije silovan, višestruko zlostavljan i ubijen u prostorijama policije, te da su vlasti, uključujući čak i predsjednika Milorada Dodika zataškavali ovaj slučaj.

„Mogu zasigurno reći – nitko ga nije silovao. Nitko ga nije masakrirao. Nije ubijen u zgradi MUP-a. Nije urota policijsko-tužiteljskih tijela da bi se ubio 21-godišnji dječak. To nije istina”, rekao je Nobilo.

Otac nesretnog mladića organizirao je u središtu Banja Luke više od 230 dana prosvjed kako bi se rasvijetlila istina o ubojstvu njegova sina. On i dalje tvrdi da je vrh Republike Srpske i tužiteljstva umiješan u ubojstvo.