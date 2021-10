ANALITIČAR O ESKALACIJI NASILJA NA KOSOVU: ‘Vučiću, ti kriminalci su slučajno bili Srbi, i sad je to veliki problem!’

Autor: Daniel Radman

Tek što su Srbi i Kosovari postigli dogovor oko registracija čime je prekinuta blokada granica, u najmlađoj državi nastaloj nakon raspada bivše Jugoslavije došlo je do nove eskalacije nasilja.

Povod je bila akcija kosovske policije protiv “krijumčarenja robe”, kako su pojasnili u službenom priopćenju, no Srbe to opravdanje ne zadovoljava.

Akcija policije podigla je građane Sjeverne Mitrovice na noge, oni su blokirali prometnicu pa je reagirala policija sa suzavcima i šok bombama, a u mjestu Zvečane došlo je do teškog ranjavanja pripadnika srpske nacionalne manjine. Zbog toga se podigao i službeni Beograd.

Kriminalci su slučajno bili Srbi

Geopolitički analitičar Branimir Vidmarović podržao je akciju kosovske policije, smatra da je riječ o legitimnoj akciji koju je Beograd ispolitizirao.

“Policija je provodila akciju borbe s kriminalom, odnosno akciju sprječavanja krijumčara. Ti kriminalci su slučajno bili Srbi, i sad je to veliki problem: digao se Vučić i sve zbog etničke pripadnosti. U bilo kojoj normalnoj zemlji i u normalnim okolnostima to bi bila policijska akcija borbe s kriminalnom, na Kosovu to nije”, izjavio je Vidmarović za naš portal.