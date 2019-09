ALEKSANDRA PROGOVORILA O UŽASU U ŠKOLI I UPOZORILA RODITELJE! ‘Sa 14 me seksualno zlostavljao nastavnik engleskog jezika. Pamtim sve detalje…’

Autor: S.V.

Aleksandra Šandor (35) imala je samo 14 godina kada ju je kroz cijelu školsku godinu seksualno zlostavljao nastavnik engleskog jezika koji je u njezinu kuću dolazio i preko praznika na dodatne sate i instrukcije iz ovoga predmeta.

Ova 35-godišnja Beograđanka ovih je dana “prelomila” i odlučila ispričati o događajima koji su joj obilježili život, a to je učinila zbog učestalosti ovakvih krivičnih djela u svojoj zemlji:

“To se događalo konstantno za vrijeme trajanja školske godine, dok tijekom ljetnjeg raspusta nisam bacila njegov broj telefona i uvjerila roditelje da mi ne treba dodatna nastava. Oni nisu ni slutili kroz što sam sve prošla. Još ga živo pamtim… Zove se Nebojša, bio je fin i uglađen gospodin, vozio je “Yugo”. Pamtim i do detalja što je sve radio. O tome do sada javno nikad nisam pričala. Najboljoj prijateljici sam rekla poslije pet godina, a roditeljima prije mjesec i po. Ostali su u šoku… Nisu mogli vjerovati da se to događalo, a što je najbolnije – oni se toga čovjeka jedva sjećaju”, ispričala je Aleksandra za Novosti.

Odgovorila je i na pitanje zašto je sve ove godine šutjela o tom užasu:

“U toj dobi, u žrtvi se stvara osjećaj krivnje. Djevojčica od 14 godina nije dovoljno hrabra i smjela da bi o tome progovorila. Većina nas misli da će zaboraviti ono što se dogodilo. Ali neće. Ti događaji se vraćaju, nekada liče na noćnu moru koju iznova sanjamo. Kada na televiziji čujem da se nešto slično dogodilo nekoj djevojčici, počinjem se gušiti, steže me u grudima i znoje mi se dlanovi. Sve ponovo proživljavam”, izjavila je i dodala da su joj ti događaji snažno utjecali na daljnji život:





“Nastavila sam biti pozitivna kao što sam uvijek bila, zato što sam traumu vješto skrivala. Međutim, ona se reflektirala na poremećaj u prehrani, brzo sam oboljela od bulimije, a onda je uslijedio nedostatak samopouzdanja i samopoštovanja. Traume se ogledala i u lošim partnerskim odnosima, imala sam neku vrstu gađenja od fizičkog kontakta. Zbog toga su me smatrali hladnom i nezainteresiranom”, kazala je žena koja je kao djevojčica proživjela seksualno zlostavljanje i poručila roditeljima:

“Prve primjetne promjene ponašanja kod djeteta su učestalija i pojačana nervoza, povlačenje u sebe ili opsjednutost sobom, borba sa samopouzdanjem… To su prvi pokazatelji da se djetetu nešto dogodilo. Nažalost, seksualno uznemiravanje je veoma često u sportu, obrazovnim ustanovama i drugim mjestima gde je naizgled vaše dijete sigurno”.