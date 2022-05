ALARMANTNO STANJE U TVORNICI! Situacija je na ‘rubu sukoba’, radnici revoltirani: ‘Tjeraju nas da prebiremo po smeću, nemamo ni rukavice, ni alat, ni dovoljno vode’

Autor: Lucija Brailo

Nakon priče o vijetnamskim radnicima i teškim uvjetima u kojima žive i rade na gradilištu buduće tvornice guma Linglong u Srbiji, sada je u javnost sa svojom pričom izašao jedan od domaćih radnika angažiranih u kineskoj kompaniji, koji za N1 tvrdi kako zaposleni svakodnevno trpe mobbing te da je atmosfera u tvornici na ivici sukoba.

Radnik Linglonga koji nije želio da se njegov identitet otkrije javnosti, potpisao je ugovor s kineskom kompanijom kao operater u proizvodnji, ali je angažiran kao radnik na gradilištu.

Kako je objasnio, opravdanje za to je jedna stavka u ugovoru u kojoj stoji da su zaposleni dužni raditi „sve šo se radi u Linglongu i oko Linglonga“.





‘Tjeraju nas da prebiremo po smeću, nemamo ni rukavice’

“Onda smo se mi pobunili, i pitali smo naravno i pravnike, gde su oni rekli da piše da mi trebamo dobiti adekvatnu opremu i alat za taj posao, što mi nismo dobili, mi improviziramo s vunama, krpama, brišemo podove, nemamo metle, nemamo nikakve alate, nemamo rukavice…”, naveo je radnik Linglonga iz Zrenjanina.

Kazao je i da su ih nadređeni tjerali da prebiru po smeću koje je stajalo tu godinu dana, i gdje su bili i ostaci hrane od angažiranih vijetnamskih, kineskih i radnika na građevini.

“Doslovno su nas tjerali da prebiremo po smeću, da razdvojimo plastiku, hranu, drvene materijale, limene cijevi itd. Da prebiremo po otpadu koji tu stoji godinu dana. Mi smo to odbili i onda smo dobili prijetnju da moramo to napraviti, jer ako ne napravimo, dobit ćemo manje ocjene”, naveo je on.

Nemaju ni vode na gradilištu

Kako je objasnio, ocjene daje tim lider na dnevnom nivou, uz pomoć Kineza koji prate rad zaposlenih.

“Ako nešto ne želimo učiniti, ako je protiv našeg ugovora, nekih pravila firme i svega u Srbiji, onda nam smanjuje ocjene i to odmah utječe na našu plaću”, rekao je on te istaknuo da se smanjenja zarade kreću od pet do sedam tisuća dinara.

Kao jedan od većih problema istaknuo je nedostatak vode na gradilištu. Naime, voda iz zrenjaninskog vodovoda nije za piće, a poslodavac osigurava tek jedan balon od 15 litara vode na 80 radnika koji se, po riječima sugovornika N1, potroši za dva sata.









‘Mislim da se ni u bolnicama ne zapisuju ti ozlijeđeni ljudi’

Tvrdi i da je svjedok ozljeda na radu koje se, prema njegovim riječima, događaju u prosjeku dva puta tjedno.

“Četiri, pet ljudi je nastradalo tako. Doduše nisu naši, Vijetnamci su, ali čovjek je čovjek. I nema nigdje, nigdje se ništa ne objavljuje, mislim da se ni u bolnicama ne zapisuju ti ljudi, znači da se ne vodi evidencija”, kazao je on.

Naveo je i da se nedavno na društvenim mrežama pojavila snimka na kojoj se vidi kako radniku Linglonga koji se ozlijedio na radu, ne daju popunjen obrazac kako bi otišao liječniku.









Svi radnici aktivno traže drugi posao

Upitan zašto prihvaća da i dalje radi u Linglongu pod takvim uvjetima, radnik kaže da su motivi financijske prirode, jer moraju prehraniti obitelj.

Unatoč tome, kako navodi, Linglong je od siječnja napustilo između 150 i 200 domaćih radnika, i da su svi koji su ostali u kompaniji, uključujući i njega samog, svakog dana u potrazi za drugim poslom.

S druge strane, kako je rekao, na natječaje za posao u Linglongu prijavljuje tek jedan čovjek tjedno.

“Ne znam kako će se ta firma pokrenuti, hoće li oni uvoziti kineske radnike”, pita se radnik.

‘Doći će do ozbiljnih sukoba’

Na kraju je poručio da radnici više nemaju strpljenja i više ne vjeruju u “prazne riječi” kineskog poslodavca da će se uvjeti rada poboljšati.

“Doći će do ozbiljnih sukoba između nas radnika i kineskih tih nadređenih ljudi koji nas tjeraju na svakakve radnje bez potrebe, jer podignuta je tenzija na najviši nivo, na ivici smo sukoba”, upozorio je on i pozvao nadležne institucije da reagiraju kako bi se situacija popravila.