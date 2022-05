‘AKO UMREM MLAD, POSADI MI NA GROBU SAMO RUŽMARIN’ Cijela regija se oprašta od Mateja. Njegov otac ima samo jednu molbu

U četvrtak je završena DNK analiza i identifikacija tijela te je utvrđeno je da osoba koja je u srijedu izvučena iz Dunava kod Ade Huje – nestali Splićanin Matej Periš. Iza 13 sati u četvrtak iz Instituta za sudsku medicinu vozilom Javnog komunalnog poduzeća Pogrebne usluge iz Beograda tijelo je prevezeno u njihovu obližnju mrtvačnicu, gdje se tijela preminulih osoba čuvaju do trenutka kad ih preuzimaju obitelji. Za to vrijeme Matejev otac Nenad Periš uz pomoć Hrvatske ambasade u Beogradu i predstavnika hrvatskog MUP-a, predvođenih Antonijem Gerovcem, pomoćnikom glavnog direktora policije RH, rješavao birokratski dio posla koji prethodi preuzimanju tijela i prijevozu u Split, gdje će se obaviti sahrana prerano preminulog mladića.

Tijelo Splićanina Mateja Periša bit će ispraćeno u petak iz crkve Svetog Ante u Beogradu za Split, gdje će potom biti sahranjen. Kako je priopćeno, tijelo će biti izloženo u crkvi od 15 do 17 sati gdje će njegov ispraćaj predvoditi mons. Stanislav Hočevar, beogradski nadbiskup i metropolit.

Otkako je objavljeno da je pronađeno tijelo građani ne prestaju na društvenim mrežama izražavati žaljenje zbog tragične smrti mladića. Cijela regija bila je ujedinjena svih 139 dana potrage i živjela je s nadom da će Splićanin biti pronađen živ i zdrav.





Adio kapetane naš i mirno ti more

“Adio kapetane naš i mirno ti more, plovi sada nebeskim plavetnilom.. Tvoja Dalmacija te neće zaboraviti.. Počivao u miru Božjem, obitelji iskrena sućut”, jedna je samo u nizu poruka kojima se građani opraštaju od preminulog mladića. “Počivaj u miru plavi dječače, obitelji najiskrenija sućut i puno snage za dalje. Naći ćemo odgovore što ti se desilo, kad tad. Ako umrem mlad, posadi mi na grobu samo ružmarin. Ne dozvoli tad da naprave od toga tužni treći čin. Nek mi ne drže govore, nek drugom pletu lovore, ako umrem mlad, zaustavljen u koraku i snu”još je jedna u nizu poruka koja lomi srce.

“Plavi anđeo vraća se svom plavom Jadranu. Dok ovo pišem srce mi puca, mirno spavaj među anđelima”, samo je jedna od niza dirljivih poruka.

On je svoju priču na zemlji završio

Od Periša se oprostio i jedan od njegovih bliskih prijatelja Ovaj mladić, koji nije s Perišem doputovao u Beograd na doček Nove godine, na svom Instagram profilu objavio je četiri fotografije s Matejem. Na objavljenim fotografijama mogu se vidjeti njih dvojica zagrljeni – na brodiću na kome su radili, na putovanjima… Uz jednu fotografiju Mateja piše poruka da počiva u miru i da je on svoju priču na zemlji završio.

Podsjetimo, Matej Periš je nestao u Beogradu u noći između 30. i 31. prosinca 2021. godine. Od kada je Matej nestao, pojavljivale su se razne teorije. Ipak, najveći misterij bio je njegov mobilni telefon. O tome se govorilo kao o ključnom detalju koji može otkriti što se dogodilo kobne noći u Beogradu. Prema policijskim podacima, signal ovog uređaja registriran je u noći 31. siječnja na šetalištu kod Save, gdje se pretpostavlja da je Matej ušao u vodu No, kamere to nisu zabilježile. Sljedeći signal “uhvaćen” je nepuna tri sata kasnije, nekoliko kilometara dalje, kod Velikog ratnog otoka, na ušću Save u Dunav. Javljali su se stručnjaci i pokušavali objasnti kako je lociran signal, kada uzmemo u obzir činjenicu da je signal dosta oslabljen kada prolazi kroz vodu. Sada to može značiti da u tom trenutku Matej nije u potpunosti tada potonuo, a možda je čak bio i na površini rijeke.

Tajna njegova mobitela

Ljudi su najviše polagali nadu u mogućnost da policija preko mladićevog telefona dođe do komunikacija koje je imao u noći nestanka. To se prije svega odnosilo na komunikaciju koju je mogao imati preko raznih aplikacija za razgovor i dopisivanje u noći nestanka. I sam Nenad Periš je više puta govorio da je Matej nabavio telefon koji ima mogućnost da bude u vodi do pola sata. Nabavio ga je jer je vozio brodove.

“Kako je moguće da se signal pojavljuje pokraj Ratnog otoka, oko 4.15 sati, a to je oko dva sata i 20 minuta nakon zadnjeg Matejevog snimka pokraj “Savanove” u 1.55? Kako je moguće da mobilni reagira ako se nalazi u rijeci? Ako je Matej potonuo u rijeku, a mobilni mu je bio u džepu, onda je nakon 2.20 sati on neupotrebljiv, mokar, na dnu rijeke i ne bi mogao davati signal. Proizvođač mobilnog kaže da može davati signal ako je mokar najviše pola sata. Dakle, ako je mokar, ne bi zasigurno mogao davati signal nakon gotovo dva i po sata”, izjavio je Periš za hrvatske medije.









To je samo bacilo novi misterij na slučaj koji je Srbiju i Hrvatsku digao na noge. Upravo telefon u džepu tijela pronađenog kod Ade Huje izazivao je najviše pažnje. To može biti objašnjenje potencijalnog signala s mobilnog telefona Mateja Periša. Ako je Matej Periš zaista nestao u vodi Save kod Beton hale gdje je posljednji put viđen, onda je jasno zašto je signal uhvaćen kod Velikog ratnog otoka, a kasnije su struje odnijele tijelo niz Dunav do Ada Huje.

Nakon svega oglasio se i Matejev otac:

“Čovjek koji izgubi nekoga kao što sam ja izgubio svog Mateja ima samo jednu nadu, a to je da mu bude što bliže. To će se jednom dogoditi, ja ne znam kada, ali će se dogoditi. Moje misli i moji pogledi uvijek će tražiti moga sina i uvijek ću htjeti da mu budem što bliže. Mi moramo nastaviti živjeti ovdje na zemlji do nekog novog susreta”, rekao je Nenad Periš za Slobodnu Dalmaciju, iz Beograda.









Nenad Periš je uputio javnosti molbu.

“Ono što ja želim, želim u dogovoru sa svojom obitelji i majkom moga sina, obavijestiti javnost kako će sahrana našeg Mateja biti tiha u krugu najuže obitelji i rodbine. Svi oni koji budu željeli mogu se u svom srcu i svojoj duši oprostiti od našeg Mateja. Stoga molim javnost da ispoštuje ovu našu želju da se s dostojanstvom, u krugu obitelji oprostimo od našeg Mateja. Molim da ljudi i javnost to shvate i unaprijed im zahvaljujem na razumijevanju. Ja osobno ne odbijam nikakvo suosjećanje od nikoga, ali jednostavno želim biti u miru i u miru se oprostiti od svoga sina”, rekao je.

“Današnji dan je bio najgori dan u mom životu, a nada je ostala negdje kao mjehur u zraku. Jutros sam bio u MUP-u Srbije, gdje su bili i predstavnici MUP-a RH i ljudi su mi rekli kako je nažalost potvrđeno da se radi o tijelu moga sina. Srušio mi se svijet. Službenici MUP-a Srbije i RH izrazili su mi saučešće. Nakon toga sam se vidio sa “mojim” beogradskim svećenicima, ocem nadbiskupom i papinskim nuncijem u Beogradu. Razgovarao sam s njime i taj razgovor mi je od nemjerljive koristi. Eto, to je kraj za mene i Mateja ovdje u Beogradu i svog sina vraćam kući, u njegov Split”, tužnim glasom, plačući je rekao Nenad Periš.