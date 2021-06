‘A ŠTO VOLIM KAD VAS NERVIRAM’! Dodikova kći poput Donalda Trumpa: Zbog ove poruke zločincu Mladiću prijavljena i blokirana na društvenoj mreži

Autor: J.A.

Poznata američka društvena mreža Twitter uklonila je objavu Gorice Dodik, kćeri člana Predsjedništva BiH, Milorada Dodika, jer je prekršila “glorificirala nasilje”.

Razlog? Gorica Dodik u svojoj objavi veliča i pruža podršku osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću.

Gorica Dodik objavila je tvit nakon što je Mladiću izrečena pravomoćna presuda u Hagu kojom je osuđen na doživotni zatvor zbog zločina počinjenih tijekom agresije na BiH, među kojima je i genocid u Srebrenici.

Ona je na svom Twitter profilu ostavila ne jedan već nekoliko komentara.

“Živjela Republika Srpska! Živio Ratko Mladić! Živjeli svi heroji Vojske Republike Srpske!” napisala je Gorica dodavši srca u bojama zastave Republike Srpske.

Ovo je izazvalo brojne reakcije na društvenoj mreži, a objavu su korisnici prijavili, nakon čega je Twitter pokrenuo istragu.

“Naša istraga pokazala je da je ova objava prekršila pravila Twittera. Prekršeno je pravilo “glorifikacija nasilja'”, stoji u obrazloženju iz Twittera.

Kći prvog čovjeka SNSD-a nije bila nimalo zadovoljna odlukom jedne od najvećih društvenih mreža. Obrušila se na korisnike koji su njen komentar prijavili, a stavove nije promjenila. Nedugo nakon toga je i zaključala profil.









“Prijavom mog profila i brisanjem tvitova me ne možete ušutkati niti promijeniti moje mišljenje. Meni ste dokazali da sam u pravu. Nikada nisam čitala niti me zanimalo koga vi veličate, niti mi je palo na pamet da vas pokušavam uvjeriti da griješite. Ja to obrišem i mirna mi je duša i savjest”, napisala je.

Dodala je i da su oni ti koje “izjeda mržnja koja će vas izbrisati”.

“Jako mi je drago sto sam svojim jucerasnjim tvitom uspjela jos jednom da dokazem koliko ste puni mrznje prema svakome ko ne misli kao vi. Uspjela sam da vas ujedinim, po tko zna koji put, da pokažete koliko ste primitivni i jadni”, zaključila je nakon svega Dodik.

Porucila bi ovim idiotima koji me optuzuju za izazivanje mrznje i huskanje na rat, da sam ja majka cetvoro djece i to nikada u zivotu ne bi pozeljela. Ne mrzim nikoga, ali volim svoje, kome se ne svidja neka me ne prati.





— Gorica (@goricadodik) June 8, 2021

Podsjetimo, u sličnoj se situaciji pronašao i bivši američki predsjednik Donald Trump kojem je Twitter blokirao profil nakon predsjedničkih izbora za koje je uporno tvrdio da su namješteni bez da je podastrao neki valjani dokaz.