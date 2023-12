Redovi kao nekada u Jugoslaviji: U velesili vlada totalna nestašica jedne od najvažnijih namirnica

Iako se na prvi pogled čini kako rat u Ukrajini i ekonomske sankcije koje su Europska unija i Sjedinjene Američke Države nametnule Rusiji nisu ostavile velikog traga, čini se da je realnost nešto drugačija. Naime, zbog rastuće inflacije i poteškoća s uvozom zavladala je nestašica jaja.

Dok Kremlj govori kako, unatoč sankcijama, rusko gospodarstvo raste i to za 5,5 posto u trećem tromjesečju u usporedbi s 3,5 posto koliko je raslo u istom razdoblju 2022. godine, prosječna je cijena jaja, prema Federalnoj državnoj službi za statistiku (Rosstat), porasla u studenome za čak 40,29 posto. Ukupna stopa inflacije na godišnjoj razini je u studenom bila 7,48 posto, piše Euronews.

“Prije sam plaćao tucet jaja 70 rubalja, a sada koštaju dvostruko više, između 130 i 140 rubalja”, objašnjava student Ilja Zarubin iz Moskve za AFP.

Čini se kako su u ruskoj prijestolnici cijene još jače skočile. Ne odnosi se to samo na jaja, već i na druge prehrambene proizvode. Primjerice, cijene piletine su skočile za gotovo 30 posto u studenome. Tako su efekti koji su zahvatili EU u proteklom razdoblju, prešli i u Rusiju.

“Šokirana sam. Strašno je to što se događa s cijenama. Ne samo za jaja, nego za sve proizvode”, rekla je umirovljenica Elizaveta Čalajevskaja.

Kao odgovorna krizu, Federalna služba za veterinarski i fitosanitarni nadzor (Rosselkhoznadzor) prošloga je petka odobrila uvoz jaja iz Turske. Druga mjera koja bi predstavljala odgovor na nestašicu jaja je i zabrana njihova izvoza, koju predlaže Ministarstvo poljoprivrede.

