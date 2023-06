Redatelj kultnog Titanica nakon vijesti o podmornici: ‘Zapanjen sam koliko su katastrofe slične!’

Readetelj popularnog filmskog spektakla Titanic, James Cameron, oglasio se nakon objave o tragičnom kraju potrage za podmornicom Titan, čijih je pet članova posade željelo istražiti olupinu kultnog broda.

Nažalost, večeras je objavljeno kako su svi smrtno stradali.

U razgovoru za ABC News Cameron je rekao da ga “katastrofalna implozija” podmornice Titan podsjeća na katastrofu iz 1912. godine kada je potonuo Titanic.

“Zapanjen sam sličnošću same katastrofe Titanica, gdje je kapetan više puta upozoren na led ispred svog broda, a ipak je punom brzinom uletio u ledeno polje”, rekao je Cameron.

‘Titanic’ director James Cameron on the ‘catastrophic implosion’ of Titan submersible: “I’m struck by the similarity of the Titanic disaster itself, where the captain was repeatedly warned about ice ahead of his ship and yet he steamed at full speed into an ice field.” pic.twitter.com/vO8JkCXS5f

— ABC News (@ABC) June 22, 2023