REDAJU SE POTRESI! STIGLO UPOZORENJE STRUČNJAKA: Hrvatska se mora pripremiti! ‘To je trusno i seizmički aktivno područje!

Autor: N.K

Otkako su potresi u Zagrebu i Petrinji šokirali Hrvatsku, podrhtavanja tla su postala gotovo svakodnevnica u svim krajevima Hrvatske.

Nekoliko minuta prije 22 sata u srijedu dalmatinsko područje pogodio je snažan potres koji je trajao šest do sedam sekundi. Potres je bio u 21.57 sati, epicentar je bio 20-ak kilometara istočno od Sinja, to je na granici Hrvatske i BiH, u blizini Buškog jezera. Magnituda potresa je iznosila 4.6 po Richteru i osjetio se na širem području.

Stradalih na svu sreću nije bilo, ali zato ima materijalne štete. Na pitanje što se to događa u Hrvatskoj, za HRT je pokušao odgovoriti seizmolog Krešimir Kuk.

“Slučajno se dogodilo da imamo više potresa u relativno kratkom vremenskom razdoblju. Prvo zagrebačko područje, cijela serija na Banovini koja još uvijek traje. Ovaj sinoćnji potres i ove naknadne danas koje bilježimo ipak nasreću ne smatramo i ne stavljamo u tu grupu. Ovo bismo rekli da je normalna seizmička aktivnosti. Imali smo duži vremenski period kad nije bilo puno potresa u Dalmaciji. Ona je trusna, seizmički aktivna i ovaj potres izazvao je manja oštećenja i ne smatramo ga nekim ozbiljnim potresom”, rekao je Kuk u središnjem Dnevniku HTV-a.

Rekao je kako su potresi na Banovini i na zagrebačkom području bili znatno jači i razorniji. Ipak, Jadranska regija također je u opasnosti.

Pomiče se Jadranska mikroploča

“Cijelo područje južnog priobalja u Hrvatskoj su potresi uzrokovani pomacima tzv. Jadranske mikroploče koja se zavlači pod Dinaride. Uzroci su im isti i relativno bliska područja. Nisu direktno povezani, ovo su krajevi koji su malo udaljeniji od podmorja, ali su im isti uzroci, iste sile”, objasnio je Kuk.

Moguć potres od 7 prema Richteru

Rekao je kako se predviđa da su tamo mogući potresi i do 7 prema Richteru te da se gradnja treba tome prilagoditi.

“Moramo biti svjesni i to današnja seizmologija to dosta precizno i dobro zna reći: na kojim područjima su mogući koliko jaki potresi, odnosno gdje možemo očekivati one najjače. Treba raditi na preventivi, ponajprije na kvalitetnoj protupotresnoj gradnji. S obzirom na događanja proteklih godina da sada velika većina građani zna dobro što činiti prilikom potresa, rekao je Kuk.