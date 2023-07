Rebić prozvao Granića i Hebranga za rušenje Tuđmana, stigao brutalan odgovor: ‘Iza svega stoji Sova’

Autor: Daniel Radman

Markica Rebić, 90-ih znano lice hrvatske politike kao šef Sigurnosno informativne službe (SIS) MORH-a i predstojnik Ureda predsjednika Franje Tuđmana Jutarnjem listu dao je veliki intervju kojim prekinuo je, kako kaže, 30 godišnju šutnju.

Kako je 90-ih bio na zlom glasu, između ostalog povezivalo su ga afere vezane uz špijuniranje novinara i aktivista nevladinih udruga, kao i međufrakcijske ratove u HDZ-u, Rebić se sad odlučio “ispravljati krive Drine” pa se obrušio na gotovo sve svoje rivale iz 90-ih, one koji stoje između toga su on i Ivić Pašalić zloupotrebljavali državni aparat za svoje interese.

“Granić je bio najdesktruktivniji”

Tako Rebić tvrdi da je da Europa nakon Oluje, nezadovoljna Tuđmanovom i Šuškovom tvrdom politikom, “krenula je specijalna operacija rušenja Tuđmana”.

“Ne mogu reći da je postojala neka formalna skupina, ali ja ću vam poimenice nabrojati ljude koji su radili na tome. Tu su bili Mate Granić, Andrija Hebrang, Ivan Jarnjak, Miroslav Šeparović, Nikica Valentić, Hrvoje Šarinić. Najaktivniji i najdestruktivniji bio je Mate Granić”, tvrdi Rebić. “Htjeli su da Tuđman smijeni Granića i da se od toga napravi afera rušenja demokratskog ministra“, nastavio je Rebić s otkrivanjem plana zavjerenika.

U tom obračunu Rebić sebe, uz Ivića Pašalića. proglašava “žrtvom” kojeg napada spomenuta klika, no istovremeno tvrdi kako nije bio dio Pašalićeve ekipe koja se također nakon smrti Tuđmana pokušala izboriti za prevlast u HDZ-u. “Nikad on nije bio u mojoj kući, niti ja kod njega. Nikada nismo privatno popili kavu. Meni je Šušak rekao ako me Pašalić zove, da ga uputim na njega. Zabranio mi je da razgovaram s njim”, navodi.

Odbacio je sve tvrdnje da je SIS, dok je on bio ravnatelj, bio korišten za unutarpolitičke bitke, kao i za ilegalno praćenje čelnika civilnog društva i novinara. "Odgovorno tvrdim da sam ja najistraživaniji čovjek, ali nikada nije došlo do službene istrage. Jer, kad ja kažem da sam se poslom bavio po Ustavu i zakonu, to je kao Sveto pismo", poručio je.









Povukao se, naglasio je, odmah nakon Tuđmanove smrti. “Kad je umro predsjednik, odmah sam aktivirao rješenje. Nisam želio čekati”, ustvrdio je.

“Nagovorili su ga oni koji su pleli mrežu oko Tuđmana”

Rebić je već primio i prve prozivke. Najviše prozvani Mate Granić zasad nije bio spreman komentirati. Kontaktirali smo ga, no zbog poslovnog puta u Ukrajini, odakle nam se javio, nije bio u mogućnosti reagirati na Rebićeve optužbe. Hebrang je pak kratko poručio da je su Rebića na istup nagovorili “oni koji su pleli mrežu oko Tuđmana”.

Još jedan akter tog vremena, Branimir Glavaš, tvrdi pak da iza svega stoji Vladimir Šeks. “Iza ovog smišljeno stoji Sova. Spletke, spletke i samo Sovine spletke. ‘Sa kakvim je govnima Tuđman uspio stvoriti Hrvatsku, treba mu dati Nobelovu nagradu za kemiju’ – legendarni citat generala Rojsa iz 2000. godine”, napisao je Glavaš na svom Facebook profilu.