‘REALITY SHOW’ I PITANJE SVIH PITANJA O MATEJU! Tata Nenad opet progovorio: ‘Vjerujem da njegova konačna destinacija nije bila platforma kod Savanove’

Prošlo je već mjesec dana otkako je u Beogradu nestao 27-godišnji Splićanin Matej Periš. Njegov otac Nenad tamo je od 2. siječnja i neumorno sudjeluje u potrazi sa svojim sinom. On ne gubi nadu da će ga pronaći na ovaj ili onaj način, a ovih dana uvjeren je kako i dalje postoje šanse da je Matej živ.

Kako je već ranije govorio za medije, Periš je unatoč tome što Matej i dalje nije pronađen, zadovoljan radom srpske policije. U razgovoru za Večernji otkrio je kako nema novih informacija o slučaju, ali pozvao je sve da se ne upuštaju u privatne istrage i da ne donose zaključke olako. “Ovo jedino policija može riješiti, ali zahvaljujem svima koji dobronamjerno pokušavaju pomoći, molim ih da se jave policiji”, rekao je otac Nenad.

Kazao je kako se nada da se još uvijek može doći do novih informacija. Otkrio je i kako je u kontaktu s njegovim prijateljima te da im je svima teško. Naglasio je kako su oni rekli sve što su znali.

“Reality show”

Vjeruje policiji i svima koji su dobronamjerni. Ipak, u svemu tome, kako navodi, bilo je i informacija koje su bile namijenjene “stvaranju reality showa”.

“Ova situacija je grozna i ne bih želio ikome da prolazi kroz ovo”, rekao je. Zanima ga jedino istina, a do nje bi doveo odgovor na pitanje kamo je Matej krenuo kada je napustio klub prije mjesec dana.

“Matej je izašao iz kluba, po mojemu mišljenju, s namjerom da se vrati jer nije imao jaknu. Prema njegovu ponašanju, trčanju, zaključujem da je on, s obzirom na to da je zaustavljao taksi tri puta, htio nekamo otići. Kamo, to ne znamo. Ne znamo ni gdje je stigao. Vjerujem da njegova konačna destinacija nije bila platforma kod Savanove. Da je bio pod utjecajem, mislim da se ne bi onako ponašao. Nažalost, nemamo zabilježeno što je bilo na vratima”, rekao je Nenad Periš napominjući kako zbog položaja kamere ne znamo ni što se dogodilo kod restorana Savanova.

“Čudno mi je”

Govoreći o signalu Matejeva mobitela koji se pojavio kod Savanove te nakon dva sata kod Velikog ratnog otoka, navodi kako postoji više mogućih scenarija.

“Ako kažu stručnjaci da zbog hipotermije tijelo u vodi može funkcionirati pet do 10 minuta i uz to što je mobitel deklariran da može biti u vodi pola sata, čudno je da taj mobitel bude na površini kod Ratnog otoka”, rekao je Periš i otkrio kako je u od mještanina doznao kako je jedna žena preživjela i duže u rijeci te da je možda i Matej živ ako je plivao.









“Čudno mi je da se mobitel može pojaviti na površini jer samo s površine može dati signal”, rekao je otac Nenad.