Reakcije na pokolj u Daruvaru: 'Polako se pretvaramo u Ameriku'

Nezapamćeni zločin dogodio se jutros oko 10 sati u Domu za starije osobe u Daruvaru. Rastrojeni umirovljeni vojni policajac ubio je šestero ljudi te ih još najmanje četvero ranio. Među ubijenima su ubojičina majka, tri štićenice i jedna zaposlenica Doma. Ministri zdravstva, unutarnjih poslova te rada i mirovinskog sustava, Vili Beroš, Davor Božinović i Marin Piletić uputili su se u Daruvar.

Ranije se na društvenoj mreži X oglasio i premijer Andrej Plenković. “Zgroženi smo ubojstvom petero osoba u Domu za starije u Daruvaru. Izražavamo sućut obiteljima stradalih i nadamo se oporavku ranjenih. Očekujem da nadležna tijela utvrde sve okolnosti strašnog zločina. Ministri Božinović, Beroš i Piletić uputit će se u Daruvar i bolnicu u Pakracu”, poručio je premijer.

Milanović prozvao institucije

Javnosti se priopćenjem obratio i predsjednik Republike Zoran Milanović. On je, izrazivši sućut obiteljima ubijenih, poručio da institucije moraju strože regulirati posjedovanje oružja.

“Izražavam sućut obiteljima i rodbini danas ubijenih sugrađana u daruvarskom Domu za starije i nemoćne osobe. Svim ranjenima želim brz i siguran oporavak, a djelatnicima hitne medicinske službe zahvaljujem na brzoj i organiziranoj reakciji pri spašavanju ozlijeđenih.









Divljački, nezapamćeni zločin u Daruvaru šokirao me je. To je zastrašujuća opomena i zadnji poziv svim nadležnim institucijama da učine više na prevenciji nasilja u društvu, uključujući još rigorozniju kontrolu posjedovanja oružja. Od policije i državnog odvjetništva očekujem da provedu brzu i temeljitu istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog zločina i kaznilo odgovorne”, poručio je Milanović.









Kriminalist: ‘Treba uspostaviti kontrole i nadzora’

Kriminalist Željko Cvrtila prisjetio se ranijih masovnih ubojstava u Hrvatskoj, od onog na zagrebačkoj Kajzerici, do onih koja je počinio notorni Srđan Mlađan. “Sve više počinjemo ličiti na Ameriku gdje je to postalo normalna vijest i svakodnevna situacija. Treba vidjeti što treba napraviti da se ovakve stvari riješe. Za ubojstvo je maksimalna kazna zatvora bila 20 godina, sad je 40, moguće i 50, a ubojstva se i dalje događaju. To ništa ne rješava, to je samo umirivanje javnosti da se nešto radi u tom smjeru”, rekao je Cvrtila za N1.

Komentirao je i reakciju daruvarske policije. “Uhićenje je bilo brzo. Nemamo informacija da je osoba pružala otpor. Brzo su došli, reagirali, policija radi očevid i sve ostale istražne radnje kako bi pronašla i fiksirala tragove i prikupila dovoljno dokaza da ovu osobu može prijaviti, a vrlo je izvjesno da je to počinitelj vrlo teških kaznenih djela”, rekao je te dodao da u svaku instituciju može ući bilo tko.

“Trebalo bi uspostaviti kontrole nadzora i ulaska u bilo koju instituciju. Koliko je to moguće, ne znam, u nijednoj državi to još nije uspostavljeno. On nije ušao tamo jer je tamo starački dom, nego jer je tamo bila njegova majka. Ne vidim da je potrebno postaviti zaštitare na sve ulaze, to nije moguće. Kad su privatne tvrtke u pitanju, onda je na samom vlasniku kakav će vid kontrole uspostaviti”, kaže i dodaje da ovakve tragedije, u kojima su mogući motiv i obiteljski odnosi, treba tretirati drugačije.

“Kad se pripremalo kazneno djelo femicida, rekao sam da to neće biti rješenje i da se ne zavaravamo. To se može prevenirati ako postoji informacija o otežanim odnosima u obitelji. Tada i policija i socijalna skrb se moraju uključiti i poduzeti mjere da spriječe ovakve krvave pohode. Ako je već bilo incidenata, onda je jako čudno daje to oružje ostalo u njegovom posjedu. Policija u situacijama gdje postoji i sumnja, revno radi pretrage prostora i oduzima oružje, neovisno radi li se o legalnom ili ilegalnom oružju. Treba vidjeti kako je policija postupala, je li napravljen propust”, zaključio je Cvrtila.

Veliki društveni problem

Javnosti bi se s komentarima i novim detaljima ove tragedije trebali obratiti ministri, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić te ravnatelj policije Nikola Milina. “Nadam se da će se ozlijeđeni što brže oporaviti. Nakon dojave su na lice mjesta izašli zamjenica ŽDO i sam ŽDO. Provodi se očevid, izdaju se još nalozi ili će se izdati tijekom vremena”, komentirao je Turudić izrazivši sućut obiteljima.

Ravnatelj policije Milina, također je izrazio sućut: “U 10:18 sati je stigla prva dojava o pucnjavi. Bilo je više dojava PP Daruvar je uputila sve raspoložive snage i kolege su vrlo brzo uspjele identificirati mjesto i pronaći počinitelja te su ga vrlo brzo uhitili. Nažalost, utvrdilo se da je 5 osoba smrtno stradalo. Na kraju, nažalost smo dobili potvrdu da je još jedna osoba smrtno stradala. Imamo ukupno šest stradalih i šest ozlijeđenih osoba. Obavljaju se očevidne i dokaze radnje i utvrđuju sve okolnosti. Ono što je bitno je da je policija vrlo brzo pronašla i uhitila.

Policija ga je zatekla u jednom ugostiteljskom objektu. On je ima o oružja kod sebe i policajci su reagirali profesionalno. Nismo imali dojavu da se on igdje kretao s oružjem tijekom dana. Ovo što je utvrđeno, on nije imao registrirano vatreno oružje. Policija ulaže ogromne napore. Osim akcije “Manje tragedija, manje oružja”, kroz kriminalistička istraživanja oduzmemo velik broj oružja i eksploziva, tako da je to jedan veliki društveni problem. Mi smo ukazivali i na sankcije, jer je 95 posto presuda uvjetno, što daje dodatni motiv. Krim istraživanje je u tijeku. Nakon tog ispitavanja će on biti predan pritvorskom nadzorniku. Prerano je sad govoriti o točnim motivima. Znate da bi to bilo neozbiljno govoriti”, rekao je Milina i dodao:

Ranije je napao oca

“Postupano je tri puta, u lipnju je bilo postupanje vezano za remećenje javnog reda, 2004. godine je bilo jedno postupanje zbog obiteljskog nasilja i 2012. još jedno postupanja zbog javnog reda i mira. Ne mogu reći je li sustav zakazao, treba vidjeti kakvi su bili ishodi tih postupanja. Kad sve analiziramo možemo govoriti što se ovdje zbivalo”, rekao je šef policije.

“Prije mjesec dana je bila dojava zbog remećenja javnog reda i mira u kojem su sudjelovali on i njegov poznanik. S obzirom na to da je osoba dobila teške ozljede, krim istraga još nije završena. Nikakvih saznanja o nikakvom oružju nije bilo. Za obiteljsko nasilje, to je bilo 2004. godine, između oca počinitelja i počinitelja. To je tad procesuirano”, potvrdio je Milina i rekao da je ubojstvo izvršeno kratkim vatrenim oružjem. “Bio je pripadnik jedne postrojbe, ali ne mogu točno potvrditi kojoj je postrojbi pripadao”, dodao je.

“Pet štićenika i jedna djelatna osoba doma su preminule. Trebamo još sve identitete potvrditi i ne bi bilo potrebe dalje spekulirati”, rekao je Milina dok je Turudić dodao da nema saznanja otkud ubojici oružje.

“Zatekli smo nekoliko leševa i nekoliko štićenika koji se nisu mogli evakuirati. Treba biti izvjesnije da će počinitelji biti uhićeni i procesuirani, a ne da će biti visoka kazna. Neću komentirati predsjednika Milanovića”, rekao je i dodao zašto je došao: “Moja je prisutnost dokaz da je važno da institucije obave svoj posao”, rekao je da je među ranjenima navodno i vlasnica doma.

Pucao im je u prsa

Na masakr se osvrnuo i ministar zdravstva Vili Beroš koji je izrazio žaljenje zbog tragičnog događaja. “Pet osoba je ozlijeđeno, četiri osobe imaju teške tjelesne ozljede”, rekao je Beroš zahvalivši svima uključenima u zbrinjavanje ranjenih osoba.

“U ovom trenutku sam sretan i zadovoljan što je hitna kirurška služba napravila dobar posao, napravivši dvije operacije kojima su stabilizirani pacijenti. Ako bude potrebe, promatrat ćemo stanje i reagirati dalje. Ako bude potrebe prevest ćemo ih i helikopterom”, dodao je.

Kirurg Branko Sudar je rekao da su četiri osobe zadobile ozljede prsnog koša. Dvije osobe su operirane i stabilizirane. “Nakon operativnog zahvata, oba operirana pacijenta su stabilno. Jedna ozljeda glave je teška tjelesna ozljeda, ali nije zahtijevala kiruršku intervenciju”, potvrdio je. Beroš je dodao kako će psihologinja Doma hrvatskih veterana razgovarati sa ozlijeđenima u masakru.

“Četiri osobe su zadržane na liječenju, o petoj još vijećamo hoćemo li je pustiti kući ili zadržati na liječenju, dok je jedna osoba otpuštena kući”, potvrdila je ravnateljica bolnice u Pakracu.

Piletić: ‘Zločin bez presedana’

“Ovo je zločin bez presedana. Doći ovdje zbog nerazjašnjenih odnosa i počiniti ubojstvo vlastite majke i drugih koji su se tamo zatekli. Vidjet ćemo zbog čega se to dogodilo. U ovom trenutku nam je najvažnije pružiti svu potrebnu psihološku pomoć kako štienicima, tako i osoblju. U sustavu socijalne skrbi nije bio evidentira”, poručio je resorni ministar Marin Piletić i dodao da inspekcija nije utvrdila nikakve vidljive nedostatke u smještaju štićenika.

“Prema onome što smo doznali, majka počinitelja je 10 godina bila štićenica Doma. U prostorijama Zavoda za socijalni rad smo aktivirali stožer i zovemo, kontaktiramo sve članove obitelji korisnika doma. Policija provodi istragu i dok se to ne završi ne mogu vam otkriti više detalja”, dodao je Piletić i otkrio da je u Domu bilo 20 štićenika.

“Ne bih se usudio davati nikakve kvalifikacije. Nikad nikakvih problema između počinitelja i njegove majke nije bilo, to su riječi upraviteljice doma. Je li se moglo spriječiti je pitanje na koje nitko nije imao odgovor. Nije se moglo spriječiti posjete sina majci upravo zbog toga da nije bilo problema u njihovojkomunikaciji. Njihova opaska je bila da je rijetko posjećivao majku”, dodao je.

“Posjetitelji domova za starije osobe su članovi obitelji. ovo je slučaj bez presedana. Detektore metala imamo u drugim socijalnim ustanovama”, zaključio je. “Štićenici će biti prebačeni u Veteranski centar u Daruvaru, gdje će im se pružiti sva pomoć i njega. Istraga traje. Sad je najbitnije da sve žrtve koje su u bolnici budu dobro i da se ne dogodi sedmi smrtni slučaj. U mislima smo s onima koji su u kritičnom stanju. Pomoć i smještaj ostalima će biti dostupna koliko god bude potrebno”, rečeno je.

Plenković ne pamti ovakav zločin

“Šokirani smo. To je zaista monstruozan čin. Ubojstvo majke, pa onda i drugih vrlo starih ljudi, to su ljudi koji su oko 90 godina. Danas u Pakrac idu ministri, ravnatelj policije. Moramo vidjeti što se je dovelo do toga da se ovakvo ubojstvo dogodilo. Imali smo puno teških situacija, ali ja ne pamtim da je ovako nešto bilo. U ovom trenutku nemam dovoljno informacija da bih mogao komentirati. Sve što znam je da je počinitelj zločina 1973. godište. Osuđujemo i konsternirani smo ovih zločinom”, kratko je komentirao premijer Andrej Plenković.

“U tijeku su višegodišnje akcije policije, da svi oni koji posjeduju oružje predaju to oružje. To je višegodišnja akcija koja traje i dalje. Činjenica da se dogodio rat dovela je do toga da mnogi imaju oružje kod kuće, a izgleda da ga je imao i ovaj čovjek. Vidjet ćemo što je sve dovelo do ovog strašnog zločina kojeg osuđujemo”, dodao je.

Reagirale su i političke stranke. “Nezapamćena tragedija danas u Daruvaru duboko je potresla cijelu našu zemlju. Izražavamo iskrenu sućut obiteljima i bližnjima žrtava iz Doma za starije i nemoćne osobe. Nadamo se što skorijem oporavku ozlijeđenih”, oglasili su se iz SDP-a na Facebooku.

