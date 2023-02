REAKCIJE NA NOVI MOMENT U SLUČAJU ZAMBIJA: Oglasio se Plenković, šef SOA-e otkrio jesu li i oni uključeni: Treba prekontrolirati dokumentaciju

Autor: Dnevno.hr

Premijer Andrej Plenković komentirao je u Münchenu novi moment u istrazi vezanoj za osmero Hrvata koji u Zambiji čekaju novo suđenje.

Podsjetimo, ravnatelj koji je zadužen za zaštitu djece u kongoanskom ministarstvu za obitelj i djecu rekao je jučer da stranci ne mogu legalno posvajati djecu iz Demokratske Republike Kongo još od 2017., kada je donesen novi zakon o obiteljskom pravu.

“Mi smo kazali da je jako važno da nadležna tijela, a to su prije svega sudovi i odgovarajući resori, naprave kontrole cijele te dokumentacije koja je došla u tim različitim procesima. Dakle, to su stvari koje su se odvijale, između ostaloga, i pred hrvatskim sudovima pa će oni, vjerujem, pogledati o kakvim je dokumentima riječ, ali pitanje je to što je rekao njihov ministar. To nama nije nepoznato, to je informacija koja zadnjih nekoliko tjedana postoji i mi smo toga svjesni, ali drugo je jesu li, neovisno o toj odluci, donošene neke druge odluke na razini administracije pa i sudova u DR Kongu i temeljem toga su se procesi vodili. To je nešto što će se ispitivati u kasnijim fazama”, rekao je Plenković.





Markić: SOA nije izravno uključena

Slučaj je komentirao i čelni čovjek Sigurnosno-obavještajne agencije Daniel Markić.

“Ne, SOA nije izravno uključena. SOA, ako se mogu tako izraziti, je samo rubno uključena u smislu da može pružiti u određenim slučajevima podršku ili ministarstvu vanjskih poslova ili Ministarstvu pravosuđa ili MUP-u, ali konkretno nismo poduzeli posebne mjere. Koliko razumijem tri su ministarstva uključena u slučaj, to bi trebalo biti dovoljno, ali ako bude potrebno služba može biti angažirana”, rekao je Markić, a prenosi HRT.