REAKCIJA NA PRESUDU O SLUČAJU SMRTI MALENE MADINE: ‘Tražimo smjenu ministra Božinovića i glavnog ravnatelja policije. Ovo je sramota za Hrvatsku!’

Autor: M.P.

Centar za mirovne studije i Are You Serious održavaju konferenciju za medije u povodu presude Europskog suda za ljudska prava (ECHR) koji je utvrdio da je Hrvatska prekršila odredbe Europske konvencije o ljudskim pravima prema obitelji migranata afganistanske djevojčice Madine Hussiny, koja je poginula u naletu vlaka na hrvatskoj-srpskoj granici.

Na konferenciji će biti predstavljena presuda u predmetu M.H. i drugi protiv Hrvatske, a predstavnici udruga govorit će o njezinim implikacijama za Hrvatsku.

Podsjetimo, 2017. godine u naletu vlaka na hrvatsko-srpskoj granici poginula je afganistanska djevojčica Madina Hosseini, no nije se do kraja razjasnilo što se dogodilo te noći i tko je odgovoran za smrt šestogodišnjakinje.

Obitelj je bila uporna, a nakon što im je tužba odbačena, jučer je stiglo rješenje Europskog suda za ljudska prava u kojoj je ocijenjeno da je Hrvatska grubo prekršila niz ljudskih prava u ovom slučaju.

Inicijativa Are You Serious na konferenciji za medije kaže:

“Ovo je sramota za Hrvatsku, sve nas, za Vladu. Od premijera očekujemo hitnu smjenu odgovornih za smrt djeteta na našim granicama, da je policija postupala prema Zakonu, Madina bi danas imala 10 godina, išla bi u školu s vršnjacima, policjia je ovim činom prekinula jedno djetinjstvo, oni koji stoje iza ovih politika i naredbi moraju odgovarati. Tražimo hitnu smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline i Zorana Ničena, zbog političke odgovornosti od Plenkovića tražimo smjenu ministra Božinovića. Presuda EU suda dokazuje da je Ministarstvo unutarnjih poslova lagalo kada je govorilo da se nezakonito protjerivanje te obitelji nije dogodilo te da oni nisu ni bili na hrvatskom teritoriju. Božinović nas je pokušao zastrašiti, šireći lažne vijesti, izjednačavao nas je s krijumčarima”.

Uskoro opširnije…