REAKCIJA GOTOVINE KADA SU MILANOVIĆU VIKALI ‘MAJMUNE’ NA OLUJI! General nije ostao ravnodušan: ‘Taknuo me po laktu, bio je zgromljen’!

Autor: N.K

Jadranka Kosor gostovala je na N1 televiziji gdje je govorila o ideji predsjednika Milanovića da se Oluja slavi i u Glini. Rekla je kako se nakon 2013. i 2014. godine kada se zviždalo tadašnjem premijeru Milanoviću, proslava Oluje pretvorila u politizirani praznik.

Rekla je kako je i njena bivša stranka razmišljala o modernizaciji te proslave. Između ostalog, ispričala je kako je Gotovina reagirao na zviždanje Milanoviću.

Tvrdi da je general bio zgrožen. Stala je i n stranu Milanovića kada je riječ o proslavi Oluje. Smatra kako je to predsjednik iznio tek kao ideju o kojoj treba porazgovarati.

Gotovina reagirao na fućkanje Milanoviću

“Ja se sjećam kada je Milanović pozvao bivše premijere i organizirao za nas prijevoz, stajala sam u prvom redu do Gotovine, koji ima ogromno značenje hrvatskim braniteljma i vezan je za Knin i za oslobađanje i kada je počelo fućkanje predsjedniku Vlade, kada se iz publike čulo dobacivanje ‘majmun’ i kada je Milanović rekao ‘I živjela Hrvatska’ i na to doživio zviždanje Gotovina me taknuo po laktu i pitao ‘Što je ovo predsjednice’, bio je zgromljen”, prepričala je Kosor.

Oluju treba organizirati i u Glini

Rekla je kako bi proslava Oluje u Glini sigurno osnažila ljude iz tog kraja.

Naravno da ima razloga za razmišljanje o nekoj vrsti redizajna i mi smo razmišljali o modernizaciji te proslave”, kaže.

Rekla je i kako obilježavanje Dana pobjede u Kninu nije ni mjesto ni vrijeme za skupljanje političkih bodova među braniteljima. Vjeruje i kako bi upravo branitelji trebali biti u prvim redovima te da bi se Dan pobjede trebalo obilježavati u zagrebu kao glavnom gradu.

Milanović je to samo iznio kao ideju

“Mislim da je ova ideja da se neka vrsta dostojanstvenog obilježavanja dogodi i u Glini, dobra. Mislim da bi to osnažilo i ljude iz tog kraja. Činjenica je da je tamo poginulo puno naših vitezova i da je ta konačna simbolika predaje se obila na zid. On to nije napravio na svoj način, koji je nekad pomalo drčan, nego je to iznio kao ideju. Vidimo da ima i među branitelja onih koji bi to podržali. Svakako mislim da neka vrsta proslave treba ostati u Kninu”, kaže.









“Vučić je rekao da Glina nikada neće biti Hrvatska”

Rekla je kako se ne zalaže da proslave u Kninu ne bude, ali smatra kako bi Oluju trebalo obilježiti i u drugim gradovima, osobito u Zagrebu.

“Ove godine i zbog potresa bi to trebalo napraviti i u Glini, dan prije ili poslije ili možda isti dan. A i iz razloga što je Vučić u Glini rekao da to nikad neće biti Hrvatska. I na taj način trebao bi se dati stimulnas da stvari krenu brže. Ne treba svaki prijedlog predsjednika Vlada odbiti i obrnuto”.