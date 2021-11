RAZUZDANI HRVATI U PROMETU! U ovoj županiji najviše divljaju: Za vikend utvrđeno ukupno 4.586 prekršaja!

Autor: N.K

Protekli vikend od 5. do 7. studenoga 2021. godine policijski službenici zabilježili su ukupno 4.586 prekršaja, izvijestilo je Ravnateljstvo policije.

Od tog broja, 463 prekršaja vezana su uz vožnju pod utjecajem alkohola. Među njima je apsolutni rekorder osoba s koncentracijom alkohola od 3,17 g/kg na području PU brodsko-posavske.

Zabilježena su i 1.815 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine kretanja, a najveća prekoračena brzina od 234 km/h izmjerena je na području PU vukovarsko – srijemske.

Neki uporno ne koriste pojas

Unatoč važnosti vezanja pojasa i iskustva da pojas značajno povećava šanse za preživljavanjem, zabilježena su i 562 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa.

Korištenje mobitela u vožnji praksa je kojoj možemo često svjedočiti u prometu. Tako su policijski službenici zabilježili i 201 prekršaj nepropisnog korištenja mobitela tijekom upravljanja vozilom.

Pod utjecajem alkohola najviše se vozilo na području PU zagrebačke koja je rekorder i po prekršajima vezanim uz prekomjernu brzinu.

Najveći broj prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola počinili vozači starosti od 18 do 24 godine i to 111 prekršaja, kod kojih je najčešće izmjerena koncentracija od 0,51 do 1,00 g/kg alkohola.

Savjeti sudionicima u prometu

vodite računa o tehničkoj ispravnosti vozila kojim upravljate, posebice,

stanju i ispravnosti pneumatika,

brzinu kretanja vozila prilagodite stanju i uvjetima na cesti,

poštujte ograničenja brzine kretanja vozila (propisana zakonom ili postavljenim prometnim znacima, uključujući pritom i ograničenja na promjenjivoj prometnoj signalizaciji),

ne konzumirajte alkoholna pića prije i za vrijeme vožnje,

ne koristite mobitel tijekom vožnje,

koristite sigurnosni pojas i na prednjim i na stražnjim sjedalima u vozilu,

pobrinite se za adekvatan smještaj djece u vozilu,

bez obzira na žurbu, ne ulazite u rizična pretjecanja,

prilikom vožnje u kolonama držite dovoljan razmak između vozila,

ako se kao pješak krećete kolnikom na javnoj cesti izvan naselja, hodajte uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja, a noću i danju u slučajevima smanjene vidljivosti koristite svjetliju odjeću.

ako se kao pješak krećete kolnikom na javnoj cesti izvan naselja, hodajte uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja, a noću i danju u slučajevima smanjene vidljivosti koristite svjetliju odjeću. Zakonska obaveza je da ako se krećete kolnikom morate biti označeni nekim izvorom svjetlosti ili reflektirajućom materijom,

biciklisti, budite propisno označeni, zakonska obaveza je da noću i danju u uvjetima smanjene vidljivosti budete označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom biciklističkom odjećom,

u razdoblju od 01. studenog 2021. do 31. ožujka 2022. godine na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju, moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla.