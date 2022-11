RAZULARENO ZAPOŠLJAVANJE SVE DO ‘PETOG KOLJENA’! Župan na meti bijesnih HDZ-ovaca: Ovo je i njima postalo previše

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Možda HDZ-ov kadar trenutno ne sjedi na čelu grada Splita, ali se zato svojevrsnom političkom kompenzacijom može smatrati to što kandidati vladajuće stranke godinama rukovode Splitsko-dalmatinskom županijom, gdje je trenutno njihov predstavnik vlasti župan Blaženko Boban.

Poput brojnih drugih lokalnih dalmatinskih čelnika, i župan Boban smatra se kadrom političkog tajnika i potpredsjednika Sabora Ante Sanadera, HDZ-ova šefa splitsko-dalmatinske organizacije stranke u kojoj Sanader godinama dominira formirajući vlastitu mrežu koja mu je osigurala utjecaj ne samo u dalmatinskom kraju nego i u samom HDZ-u.

Nikada se Sanader nije gurao u prvi plan, a ipak slovi kao dominantna figura dalmatinske političke scene, što mu osigurava utjecaj u stranci u kojoj već neko vrijeme tinja nezadovoljstvo baš zbog toga što se bez njegova odobrenja nitko s malo potencijala i znanja ne može probiti u stranačkoj hijerarhiji, što se i HDZ-u počelo obijati o glavu jer Sanadera ne zanimaju kvalitetni, nego uglavnom podobni kadrovi kojima može manipulirati i preko kojih uspijeva zadržati svoj utjecaj.





Zategnuta situacija

Nije, međutim, ni splitska županija ono što je bila u vrijeme kada je HDZ ondje osvajao vladajuće fotelje samo kiteći se domoljubljem, gotovo bez ikakva truda. Potvrdilo se to ne samo na nedavno održanim izvanrednim lokalnim izborima u Splitu na kojima je svoj mandat potvrdio gradonačelnik Ivica Puljak nego i na redovnim lokalnim izborima na kojima je HDZ izgubio vlast u pojedinim sredinama koje je smatrao svojim bazama, nakon čega su vladajući jedva sklepali većinu u Županijskoj skupštini. Pita li se splitske nezadovoljnike Sanaderovim vođenjem stranačke organizacije, baš je to vodstvu stranke trebalo biti svojevrsno upozorenje za to da se politički trendovi i u ovom kraju počinju mijenjati te da i u splitskoj županiji stasaju neka nova lica, snažni pojedinci koji bi dugoročno mogli pomrsiti račune HDZ-u, čiji se predsjednik Andrej Plenković već počeo pripremati za osvajanje trećeg uzastopnog mandata.

Ako Plenković ne osvoji vlast u Dalmaciji, malo je vjerojatno da će uopće i biti u poziciji za sastavljanje vlade, upozoravaju splitski HDZ-ovci pa napominju da je premijer već imao prilike vidjeti kako je situacija u splitskom kraju zategnuta, i to baš na onim izborima na kojima je kao svojeg kandidata za gradonačelnika Splita podržavao nestranačkog Zorana Đogaša. Njega su lokalni i nezadovoljni HDZ-ovci opstruirali baš kako bi Plenkoviću skrenuli pozornost na probleme s kojima se susreću, ali i kako bi ga prisilili da se napokon obračuna sa Sanaderom i njegovim kadrovima zbog kojih stranka u tom kraju prolazi kroz ozbiljnu kadrovsku krizu, jer da tomu nije tako, tada HDZ na posljednjim izborima ne bi ni morao posezati za nekim tko nije dio njihova tima.

Situacija se sada još više otela kontroli, tvrde naši dobro upućeni sugovornici te napominju da Plenković o tome ne zna ništa niti ga se o zbivanjima u splitskoj županiji više išta pita premda se ovdje iza kulisa odvijaju žestoki obračuni klanova i sve snažnije pobune nezadovoljnika. Takvi se još ne usude ogoliti do kraja i izaći u javnost znajući da je Plenković sada postao taj koji mimo svoje volje štiti Sanadera kako bi zaštitio vlastitu poziciju u HDZ-u, u kojem se unutarstranačka desnica počela dizati protiv njega nakon što se u medijima počela raspetljavati afera INA.

Afere iz mobitela

Premda je Plenković nakon odlaska Vice Mihanovića s čela splitskoga gradskog ogranka HDZ-a Sanaderu jasno dao do znanja da mu je vrijeme za mirovinu, on taj njegov ultimatum nije prihvatio, baš kao što ga nije prihvatio ni na posljednjim unutarstranačkim izborima na kojima je Plenkoviću jasno ukazao na to da su šefovi stranke prolazni, a da on sve to vrijeme ostaje na svojoj poziciji. Ono što bi ipak ozbiljnije moglo uzdrmati poziciju Ante Sanadera, ali i njegova kolege Bobana, jest nedavno uhićenje bivšeg saborskog zastupnika i načelnika općine Seget Vinka Zulima, kojega se u dalmatinskom HDZ-u naziva Sanaderovim kadrom, ali i operativcem koji je općinsku karticu peglao i u društvu župana Bobana, čiji se broj nalazi u njegovu mobilnom telefonu, baš kao i broj Ante Sanadera.

Svi oni koji su sa Zulimom kontaktirali posljednjih su dana u ozbiljnoj panici, tvrde naši dobro upućeni sugovornici te kažu da bi se preko njegova mobitela mogla rasplesti i ona famozna afera s masom HDZ-ovih doktora koji su do svojih diploma dolazili na osječkom sveučilištu, a što se vrlo vješto gurnulo pod tepih. Pitanje je koga je sve privedeni načelnik častio i za koga je sve odrađivao suspektne poslove, kaže naš dobro upućeni sugovornik te dodaje da Sanaderu zbog ovog privođenja nije svejedno, a nije svejedno ni županu Bobanu, o čijim se aferama stidljivo progovara po splitsko-dalmatinskom kraju. Naime, kako tvrde upućeni, dio sumnjivih doktorata navodno je plaćan čak i županijskim novcem, što bi, ako se te sumnje potvrde, mogao biti prvorazredan skandal. Ne samo da su se doktorati plaćali županijskim novcem nego ova županija vrvi vojskom uhljeba pa se tako ondje zapošljavaju cijele obitelji koje su povezane ne samo s Bobanom nego i s HDZ-ovim pročelnicima, čime se kupuje mir i stabilnost u županiji u kojoj je HDZ-ova većina tanka.

Novi debakl

Podobne se zapošljava šakom i kapom, govori naš sugovornik te navodi da u županiji rade majke i kćeri, zetovi, ali i susjedi stranačkih pročelnika koji su ondje uhljebili i svoju djecu, ali i supružnike. Svi oni plaćaju se novcem iz županijskog proračuna koji se rasipa bez ikakva kriterija, kontrole i promišljanja pa je tako još prošlog ljeta Splitsko-dalmatinska županija potpisala ugovor o zakupu poslovnih prostora u Omišu koji do danas zjape prazni, premda se i za sam prostor, ali i za komunalije izdvaja pozamašan novac. Do danas je za održavanje i najam praznih prostora izdvojeno više od 300.000 kuna, a naši sugovornici sumnjaju da se time pogoduje lokalnom poduzetniku od kojeg prostori i jesu unajmljeni, što je, kako navode, samo jedan od primjera netransparentnog i sumnjivog trošenja županijskog novca, za što nitko ne mari.









Ne mari previše za zbivanja u splitskoj županiji ni Plenković, koji je odnedavno svojim dalmatinskim kolegama strogo zabranio spominjanje Sanaderove smjene, što također pokazuje kolika je Sanaderova moć u HDZ-u, ali i u samoj Dalmaciji, za koju je stranačko vodstvo imalo drugačije planove. Jedna od ideja vodstva stranke bila je da se Boban povuče na polovici mandata te da svoju poziciju prepusti mladom zamjeniku Stipi Čogelji kako bi se i na taj način stranka pripremila za parlamentarne, a zatim i za lokalne izbore, no od toga plana zasad nema ništa.

Boban ne samo da se ne namjerava povući nego je uz Sanaderovu potporu spreman krenuti u borbu za još jedan mandat, što bi za HDZ moglo značiti novi debakl, odnosno poraz u ovoj županiji u kojoj vladajuća stranka izbore nikada nije izgubila. No neće taj eventualni poraz biti proglašen Sanaderovim ili Bobanovim gubitkom, nego debaklom premijera Plenkovića kojemu najveća slabost i jest upravljanje takozvanim terenom, odnosno lokalnim organizacijama koje su premrežili kadrovi s dugogodišnjim političkim stažem protiv kojega se on ne može i ne zna boriti zbog toga što mu nedostaje hrabrosti i ljudstva.

Nema vremena

I premijerovi suradnici slažu se da je HDZ na lokalnoj razini jedna velika netransparentna mreža koju je sada nemoguće probiti, jer sve i da Plenković to doista želi, do izbora za takve manevre jednostavno nema vremena. Znajući za tu Plenkovićevu nemoć, lokalci u HDZ-u na sve strane koriste svoj utjecaj, što je vidljivo baš na primjeru župana Bobana, čiji je zet Frane Radelja svojedobno imenovan voditeljem županijskog pododsjeka za pomorsko dobro.









Županov sin Tomislav Boban posao je pronašao u državnom Plovputu, i to bez javnog natječaja, dok mu je drugi sin Matko zaposlen u Ljekarnama Splitsko-dalmatinske županije. I iz imovinske kartice ovog brodostrojarskog tehničara čija plaća na poziciji župana iznosi 17.550 kuna vidljivo je zbog čega bi Boban mogao imati želju za osvajanjem još jednoga mandata. Što od te njegove želje imaju Plenković i njegov HDZ koji je i nakon posljednjih lokalnih izbora u Dalmaciji jedva skrojio većinu, teško je reći, no sigurno je da Plenković, bez obzira na sav angažman i trud koji ulaže u osvajanje trećeg mandata, još ne vlada svojom strankom ni suvereno ni samostalno kako bi želio.