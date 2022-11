RAZOTKRIVENE VUČIĆEVE TAJNE, MASKE SU PALE! ‘Propjevali’ suradnici: ‘Posljednji dođe, tišina je smrtna. Ovo ga je jednom izbacilo iz takta, odmah su se predomislili’

Autor: Dnevno.hr

Kriza na Kosovu, a glavni akter ponovno je predsjednik Srbije i čelnik SNS-a Aleksandar Vučić.

U medijima se uglavnom pisalo i njegovim ‘besanim noćima’, dugim sastancima i odlukama koje je donio da ‘spriječi neprijatelja u namjerama da naude Srbiji’.

Portal Nova.rs razgovarao je s nekim izvorima bliskim Vučiću, koji su u nekoliko navrata bili svjedoci tih događaja tijekom kojih, kako navode, srpski predsjednik manipulira javnosti i podiže napetost kod građana uz pomoć medija i stranačkih poslušnika.





Scenarij uvijek isti – pomažu prorežimski mediji

Iz tih se razgovora vidi kako Vučić više razmišlja o tome kako će izgledati u javnosti od toga hoće li uistinu riješiti problem. Scenarij je uvijek isti – kontrola štete vrši se kroz prorežimske medije i to pričom kako je Vučić ugrožen, pod pritiskom te ga se izjednačava s državom.

Tenzije se zatim dodatno podižu pričom da će svi ‘povijesni rezultati’, koje je Vučić postigao, biti obezvrijeđeni i da će sve pasti u vodu ako „oni koji žele zlo Srbiji“ sprovedu svoje namjere i slome predsjednika koji se bori ‘sam protiv svih’.

Šalju se ključne riječi i onda ih svi koriste

Sugovornici ističu da odluke o tome koje će se poruke slati kroz medije donosi tim koji vode najbliži suradnici predsjednika države i to uvijek nakon konzultacija sa šefom.

„Ključne riječi se šalju medijima i funkcionerima stranke i od njih se traži da te riječi koriste. Mediji to koriste za svoje naslovnice, a dužnosnici za društvene mreže. Na primjer, problem na Kosovu je okarakteriziran kao ‘Kurtijev zulum’ i ‘Kurtijev teror’. To je bila ključna poruka i cilj je da građani to tako shvate. Zato su naslovnice tako bile koncipirane, kao i sva druga priopćenja i objave na društvenim mrežama“, objašnjava sugovornik i napominje da se sve akcije uglavnom završavaju putem Viber grupa i da se preko njih koordinira rad novinara i objave funkcionera.

„Kad je u rujnu, na primer, završila sjednica Skupštine na kojoj je predsjednik pričao o situaciji na Kosovu, stigla je poruka da bi svi trebali koristiti izraz ‘simultanka’. Bilo je važno objasniti građanima da je Vučić igrao simultanku s opozicijom i da ih je sve pobijedio. U roku od sat vremena to se pojavilo na društvenim mrežama stranačkih poslušnika, a onda su to preuzeli i mediji“, tvrdi sugovornik Nove.

Iz razgovora se zaključuje da je sistem po kojem se djeluje tijekom kriznih situacija i vrši kontrola štete odavno uspostavljen i da se točno zna tko što radi.









Ujutro stiže poziv

„Mijenjaju se samo teme – Kosovo, kriza u Ukrajini, sankcije Rusiji, hapšenje Belivuka. Ujutro poziv stigne svima – na sjednicu u Palaču Srbija dolaze predstavnici Vlade Srbije, direktori poduzeća, cijeli vojni vrh. Ako je tema Kosovo, poziv se upućuje i predstavnicima Srba s Kosova. Sastanci se održavaju u najvećoj sali SIV-a. Vučić posljednji dođe. Tišina je smrtna, a on na početku priča veoma tiho i morate ozbiljne napore uložiti kako biste mogli čuti to što on govori. Najprije nas informira da je položaj ‘veoma težak’, jer mi hoćemo sačuvati naše ljude, borimo se dan i noć, ali nas pritišću sa svih strana. Onda slijede citati predstavnika EU, pa nam kaže: ‘Evo, vidite što oni nama rade. Vidite što je rekla ova budala iz Bruxellesa…’“, objašnjavaju iz SNS-a.

‘To ga je izbacilo iz takta’

Preslikana situacija, kažu, bila je i po izbijanju rata u Ukrajini, kad je Vučić, poslije gotovo 48 sati, prelomio da se nešto mora učiniti.

„Došli smo na sjednicu Vlade. Na sastanku je govorio da nas svi pritišću da glasamo u Ujedinjenim narodima i osudimo agresiju Rusije i da je on protiv tog prijedloga. Rekao je da on smatra da bi se samo trebalo glasati za dio koji se odnosi na podršku teritorijalnom integritetu Ukrajine“, objašnjava sugovornik.









On dodaje da se na tom sastanku, kad se govorilo o ratu u Ukrajini, javilo troje ministara koji su, usprkos Vučićevom stavu da ne bi trebalo osuditi rusku agresiju, bili za to da se glasa i za taj prijedlog.

To je, kako kaže, izbacilo predsjednika iz takta.

„Te sjednice služe da se izglasaju odluke koje su unaprijed usvojene. Zbog toga se prilično iznervirao kad je vidio da neki ljudi misle da bi trebalo i osuditi rusku agresiju. Počeo je vikati i govoriti kako svi moramo zapamtiti one koji su protiv odluke koju je on sam već donio. To je jednog ministra prilično uplašilo, pa je zbog toga spustio ruku i promijenio stav. Na kraju je Vlada donijela odluku da podrži teritorijalni integritet Ukrajine, ali ovaj drugi dio nije prošao. Međutim, Srbija je na kraju glasala u UN i za rezoluciju kojom se osuđuje agresija Rusije na Ukrajinu“, opisuje sugovornik te dodaje da se na takvim sjednicama rijetko javljaju za riječ baš zbog straha kako bi predsjednik mogao reagirati.