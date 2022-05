‘RAZOTKRILI SMO RUSKE ŠPIJUNE’ Ukrajina: Planirali su jeziv zločin, htjeli su okriviti nas! Najavljene nove evakuacije iz Mariupolja, ministri EU imaju hitan sastanak o plinu

Nove satelitske snimke Maxara pokazuju kako je čeličana Azovstal u Mariupolju pretrpjela ogromnu štetu nakon ruskih raketnih udara. Danas se očekuje nastavak evakuacije civila iz Mariupolja. Kod Belgoroda, regije u Rusiji koja graniči s Ukrajinom, došlo je do velikog požara u vojnom postrojenju, a u regiji Kursk je srušen željeznički most. Rusija je objavila video na kojem se vidi kako koristi podmornicu u Crnom moru za napade krstarećim raketama na Ukrajinu. Ministri energetike zemalja EU će danas održati hitan sastanak jer je Rusija prošlog tjedna prestala isporučivati plin Poljskoj i Bugarskoj te prijeti da će to napraviti i ostalim zemljama koje odbiju plaćati za ruski plin u rubljima.

11:00 Izrael osuđuje Lavrovljevo “skandalozno” krivotvorenje povijesti

Izrael je u ponedjeljak osudio ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova jer je sugerirao da nacistički vođa Adolf Hitler ima židovske korijene i zatražio ispriku od Moskve. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je na red ruskog veleposlanika u Izraelu. Lavrov je branio “denacifikaciju” kao cilj invazije ruskog predsjednika Vladimira Putina na Ukrajinu i rekao da židovsko podrijetlo ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog ne dovodi u pitanje Putinov stav da su u Ukrajini nacisti. Lavrov je rekao da je Zelenskij možda doista Židov, ali “Adolf Hitler je također imao židovske krvi”. “To uopće ne znači ništa. Mudri židovski narod kaže da su najžešći antisemiti obično Židovi”, rekao je talijanskom TV kanalu Rete4 u nedjelju navečer, što je izazvalo bijes u Izraelu. “Izjava ministra vanjskih poslova Lavrova je i neoprostiva i nečuvena, a predstavlja i užasnu povijesnu netočnost”, rekao je izraelski ministar vanjskih poslova Yair Lapid u priopćenju u ponedjeljak.

Ne postoje dokazi koji potvrđuju Lavrovljevu tvrdnju da je Hitler imao židovske krvi.

10:15 Finska će donijeti odluku o ulasku u članstvo NATO-a 12. svibnja

Finska će donijeti odluku o podnošenju zahtjeva za članstvo u NATO-u 12. svibnja, objavile su kasno u nedjelu finske novine pozivajući se na anonimne izvore u vladi. Odluka o pridruživanju doći će u dva koraka tog dana. Prvo će finski predsjednik Sauli Niinisto odobriti ulazak u Sjevernoatlantski savez a nakon toga će parlamentarne skupine odobriti podnošenje zahtjeva za članstvo, izvijestio je list. Ruska invazija na Ukrajinu gurnula je Finsku i Švedsku na rub podnošenja zahtjeva za članstvo u NATO-u i odustajanja od uvjerenja koje je desetljećima postojalo da se mir najbolje održava ako se javno ne biraju strane. Prema finskom ustavu, predsjednik vodi vanjsku i sigurnosnu politiku Finske u suradnji s vladom. Odluka će biti potvrđena na sastanku predsjednika i ključnih ministara u vladi nakon inicijalnih objava predsjednika i parlamenta, piše list. Rusija, s kojom Finska dijeli granicu od 1300 kilometara i povijest sukoba prije 1945., upozorila je da će rasporediti nuklearno oružje i hipersonične projektile u Kalinjingradu, svojoj enklavi na baltičkoj obali, ako se Finska i Švedska odluče pridružiti NATO-u.

10:00 Zelenski upozorava na prehrambenu krizu

Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da bi sukob mogao izazvati prehrambenu krizu koja bi zahvatila zemlje diljem svijeta. Govoreći za australski informativni program 60 minuta, Zelenski je rekao da bi njegova zemlja mogla izgubiti desetke milijuna tona žitarica jer je Rusija blokirala svoje luke na Crnom moru. Ukrajina je jedan od najvećih svjetskih izvoznika žitarica i drugih prehrambenih proizvoda. “Rusija želi potpuno blokirati ekonomiju naše zemlje”, rekao je Zelenski.

09:45 Mađarska se protivi zabrani uvoza ruskog plina i nafte

Mađarska se i dalje protivi ideji da EU zabrani uvoz ruskog plina i nafte, rekao je glasngoovornik mađarske vlade Zoltan Kovacs. “Stav mađarske u vezi bilo kakvog embarga na uvoz plina i nafte se nije promijenio. Ne podržavamo tu ideju”, rekao je Kovacs za Reuters. Europska bi, naime, trebala najaviti zabranu uvoza ruske nafte u sklopu novog paketa sankcija, o kojem se raspravlja ovaj tjedan. Više diplomata je reklo da je zabrana uvoza nafte postala izgledna opcija nakon zaokreta Njemačke, koja je ranije rekla da bi takva mjera nanijela preveliku štetu njemačkoj ekonomiji. No, odluka o zabrani uvoza ruske nafte na razini EU ne može biti donijeta bez suglasnosti svih zemalja članica Unije.

09:00 Obavještajni izvori: Rusija bi mogla napasti Moldaviju

Ukrajinska vojska navodno je sugerirala da bi Rusija mogla napasti Moldaviju u bliskoj budućnosti. Prema ukrajinskim obavještajnim izvorima koje citira britanski list Times, invazija na Moldaviju pomogla bi Rusiji da ugrozi ukrajinski grad Odesu sa zapada. Navodno su rekli da bi Odesa bila lakša meta ako bi Moskva kontrolirala Moldaviju – a moldavska se vojska sastojala od samo nekoliko tisuća vojnika. Napetost već raste u proruskoj moldavskoj odcijepljenoj regiji Pridnjestrovlje, gdje je došlo do niza neobjašnjivih eksplozija.

08:45 Ukrajina: U ukrajinskim pograničnim regijama identificirana vojska Bjelorusije

Jedinice oružanih snaga Bjelorusije identificirane su u ukrajinskim pograničnim regijama Volinj i Polisiju, objavio je ukrajinski glavni vojni stožer u jutarnjem ažuriranju, dodajući: “Prijetnja od raketnih udara na vojnu i civilnu infrastrukturu s područja Republike Bjelorusije od strane ruskog neprijatelja ostaje.” U objavi na Facebooku također se tvrdi da su ukrajinske snage odbile 10 ruskih napada u regijama Donjeck i Lugansk, uništivši opremu uključujući dva tenka, sedamnaest topničkih sustava i 38 oklopnih borbenih vozila.

08:15 Britanci imaju nove procjene ruskih gubitaka

Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva (MoD) objavilo je nove procjene ruskih gubitaka tijekom invazije na Ukrajinu. Vjerojatno je više od četvrtine ruskih bataljunskih taktičkih skupina poslanih u sukob “borbeno neučinkovito”, procjenjuje Ministarstvo obrane u dnevnoj objavi. Više od 120 takvih jedinica bilo je angažirano u invaziji Ukrajine. To je bilo oko dvije trećine ukupne kopnene borbene snage Rusije.

Smatra se da većina bataljunskih taktičkih skupina ima 700-800 pripadnika, prema britanskom sigurnosnom trustu RUSI. Neke od najelitnijih ruskih postrojbi – uključujući Zračno-desantne snage VDV – pretrpjele su “najvišu razinu iscrpljenosti”, dodalo je Ministarstvo obrane. “Vjerojatno će Rusiji trebati godine da rekonstruira te snage”, stoji u tvitu britanskog Ministarstva obrane.

08:00 Kijev: Otkrili smo ruske špijune u ukrajinskom vojnom stožeru

Ukrajinska obavještajna služba objavila je da je otkrila ruski špijunski lanac. Jedan od špijuna čak je i bio zaposlenik glavnog stožera ukrajinske vojske, rekao je Oleksij Arestovič, savjetnik predsjednika Volodimira Zelenskog, u nedjelju navečer, a prenijela je ukrajinska novinska agencija Ukrinform. Nije dao detalje o tome koliko je špijuna u lancu. Arestovič je naveo jednu od meta te skupine. “Drugovi su trebali srušiti putnički zrakoplov nad Rusijom ili Bjelorusijom pa svaliti odgovornost na Ukrajinu”, rekao je. Dodao je da su se za taj plan trebali koristiti protuzračni projektili iz ukrajinskih zaliha.

07:45 Jill Biden putuje u Rumunjsku i Slovačku

Prva dama Jill Biden otputovat će ovog tjedna u Rumunjsku i Slovačku u znak podrške raseljenim ukrajinskim obiteljima koje su prisiljene bježati od krvoprolića i nasilja u svojoj matičnoj zemlji nakon ruske invazije. Biden će također iskoristiti putovanje za susret s pripadnicima američke vojske stacioniranim u inozemstvu, kao i s najvišim državnim dužnosnicima u obje zemlje, navodi se u priopćenju istočnog krila Bijele kuće.

07:29 Hitan sastanak ministara EU zbog prekida isporuke ruskog plina

Danas će ministri energetike zemalja EU održati hitan sastanak jer je Rusija prošlog tjedna prestala isporučivati plin Poljskoj i Bugarskoj te prijeti da će to napraviti i ostalim zemljama koje odbiju plaćati za ruski plin u rubljima. Poljska i Bugarska kažu da su već imale planove za prestanak korištenja ruskog plina te se mogu nositi s prekidom isporuke, ali Europom se sad širi strah da bi druge zemlje Unije, uključujući Njemačku, mogle biti sljedeće. Ruska prijetnja prekidom isporuke plina ujedno prijeti i ujedinjenom nastupu EU protiv Rusije, obzirom da se sve članice ne slažu o tome što je najbolje poduzeti u takvoj situaciji. Obzirom da se rok ruskog ultimatuma dijelu članica EU istječe kasnije ovog mjeseca, države EU moraju razjasniti mogu li njihove kompanije nastaviti kupovati ruski plin bez kršenja sankcija koje je EU uvela Rusiji zbog invazije na Ukrajinu.

07:20 Danas nova evakuacija civila iz Mariupolja

Gradsko vijeće razorenog Mariupolja objavilo je na društvenim mrežama da će danas uslijediti novi pokušaj evakuacije civila iz više dijelova grada. Jučer je iz mariupoljske čeličane Azovstal evakuirano više od 100 civila, nakon što su nekoliko tjedana bili pod opsadom u čeličani Azovstal. Jedna žena je rekla da dva mjeseca nije vidjela sunčevu svjetlost i dodala da misli da neće preživjeti. Rusija je priopćila da su deseci civila stigli u selo pod njihovom kontrolom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je velika skupina također na putu u Zaporožje koje je pod kontrolom Ukrajine.

“Prva skupina od oko 100 ljudi već ide u kontrolirano područje”, napisao je na Twitteru. “U ponedjeljak ćemo se sastati s njima u Zaporožju. Zahvalni smo našem timu! Sada zajedno s UN-om rade na evakuaciji drugih civila iz tvornice.”

07:15 Dvije eksplozije u ruskoj regiji koja graniči s Ukrajinom

Regionalni guverner Belgoroda, regije na jugu Rusije koja graniči s Ukrajinom, Vjačeslav Gladkov, je objavio kako su jutros rano odjeknule dvije eksplozije. “Prije 30 minuta probudio sam se uz zvuke dvije glasne eksplozije. Informacije iz operativnog stožera pokazuju kako nastala nikakva šteta i nema žrtava”, rekao je Gladkov oko 2:40 po lokalnom vremenu. Jučer je izbio velik požar u postrojenju ruskog Ministarstva obrane u Belgorodu. Uzrok požara još uvijek nije poznat. Ruski dužnosnici su već nekoliko puta optužili Ukrajinu za napade na skladišta goriva i vojne instalacije na ruskom teritoriju.

Another video showing Jet Aircraft deploying Flares over the Western Russian city of Belgorod, Sonic Booms and possible Explosions have also been reportedly heard over the City tonight, something very strange is occurring. pic.twitter.com/09ZKf1Mnt1

— OSINTdefender (@sentdefender) May 2, 2022