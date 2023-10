Razotkrili krivca za rat u Izraelu? Objavljena i ključna snimka: ‘Napad se pripremao godinama’

Palestinski militanti u Pojasu Gaze neočekivano su rano u subotu pokrenuli napad na Izrael. Zračni napadi na Gazu nastavili su se tijekom jutra u ponedjeljak. Novinar AFP-a izvijestio je o gustim oblacima dima iznad Gaze. Izraelska vojska pokušava vratiti kontrolu trećeg dana sukoba u kojima je ukupno poginulo više od 1100 ljudi , više od 700 Izraelaca, prema novom izvješću objavljenom u ponedjeljak, i 413 Palestinaca, prema lokalnim vlastima.

Dr. sc. Gordan Akrap, stručnjak za geopolitiku i hibridne sukobe istaknuo je u razgovoru za HRT kako su pregovori između Izraela i Saudijske Arabije vrlo vjerojatno jedan od okidača napada Hamasa.

“Vrlo je vjerojatno to jedan od okidača. Ako se sjetimo, prije tri godine kada je potpisani Abrahamski sporazumi s Emiratima i Bahrainom, Hamas je bio najglasniji i govorio da je to nož u leđa”, rekao je i naglasio kako je cilj ove krize prebacivanje pažnje s rata u Ukrajini.

“Sasvim sigurno je to jedno od ključnih pitanja pored razvoja dodatnih kriza u svijetu i prebacivanja težišta pažnje s rata u Ukrajini”, rekao je.

“Hamas nije samostalan igrač. To se po svemu vidi. Vidi se i po izjavama Irana i Katara da oni snažno stoje iza Hamasa”, izjavio je i dodao kako postoje brojne indicije da je Rusija pomogla Hamasu u organiziranju ovog napada.

“Postoje brojne indicije da je Rusija upetljana u davanje potpore Hamasu, posredno preko Irana. Ako se to potvrdi da je Rusija iza toga kao što je bio slučaj na sjeveru Kosova, to će ubrzati razvoj situacije u Ukrajini i pobjedu Ukrajine”, ustvrdio je. Slično razmišlja i stručnjak za Istočnu Europu Sergej Sumlenny.

“Rusija je očigledno iza ovog. Nijedan saveznik Hamasa osim Rusije nema iskustvo u korištenju dronova koji ispuštaju bombe protiv modernih borbenih tenkova. Samo je Rusija mogla da obuči Hamas u ovom”, napisao je na Twitteru i priložio video kao dokaz.

Russia is clearly behind this. No ally of HAMAS except of Russia has experience of using bomb-dropping drones against modern battle tanks. Only Russia could train HAMAS in this: pic.twitter.com/eqzmMmrsPT

— Sergej Sumlenny (@sumlenny) October 7, 2023