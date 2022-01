RAZORNI VALOVI: Dvoje se utopilo u Peruu u plimnim valovima nakon erupcije na Tongi

Dvoje ljudi na sjeveroj obali Perua utopilo se u nedjelju uslijed vrlo visokih valova uzrokovanih subotnjom erupcijom podvodnog vulkana Tonga u Južnom Pacifiku.

Više od 20 peruanskih luka je privremeno zatvoreno zbog upozorenja na moguće vrlo visoke valove.

Podvodni vulkan u vodama otočja Tonga eruptirao je u subotu, pa je oglašena uzbuna za cunami za više otočnih država Južnog Pacifika, posebno za Tongu i Američku Samou, a valovi su stigli i do Japana.

Upozorenje na cunami bilo je objavljeno i za zapadnu obalu Sjedinjenih Država i za Čile, a američku saveznu državu Havaje su zahvatile “manje poplave” .

Iz vulkana je u petak počela šikljati para, plin i pepeo 20 kilometara u visinu. Pogođeno područje je promjera 260 kilometara. Društvene mreže su preplavile fotografije valova koji zapljuskuju obalu i kuće.

BREAKING: The Pacific Island nation of Tonga is tonight the scene of a disaster after a tsunami struck. An underwater volcano erupted, plumes of smoke blacking out the sky and sending powerful waves through villages. https://t.co/wx2NZaxEPi @AlexLewisJourno #7NEWS pic.twitter.com/7Nng0zmT3d

— 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) January 15, 2022