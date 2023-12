Razoran potres pogodio Kinu: Više od stotinu mrtvih, upozorava se na nove udare

U potresu koji je pogodio pograničnu regiju Gansu-Qinghai u Kini najmanje 118 ljudi izgubilo je živote, dok je više od 266 ozlijeđeno, izvijestili su kineski državni mediji u utorak.

Europski mediteranski seizmološki centar (EMSC) procijenio je da je magnitude potresa iznosila 6,2. Potres je bio smješten na dubini od 35 kilometara, a imao je epicentar 102 kilometra zapadno-jugozapadno od Lanzhoua u Kini, kako je objavio EMSC.

Kinesko nacionalno povjerenstvo za prevenciju i pomoć u katastrofama te ministarstvo za upravljanje hitnim situacijama odmah su reagirali, aktiviravši hitnu pomoć IV. razine, javlja Xinhua.

The 6.2-magnitude #earthquake that jolted an ethnic county in Northwest #China‘s #Gansu province midnight Monday has killed 111 people in Gansu and neighboring Qinghai province.

The provincial fire and rescue department has sent 580 rescuers aided with 88 fire engines, 12 search… pic.twitter.com/mMLsZ0QMoL

