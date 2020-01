RAZORAN POTRES IZMEĐU OBALE JAMAJKE I KUBE! Izdano upozorenje za tsunami

Snažan potres jačine 7,3 Richtera pogodio je područje između Jamajke i Kube. Izdano je upozorenje stanovništvu o mogućem tsunamiju. Valovi tsunamija i do metar visine mogući su uz obale Belizea, Kube, Hondurasa, Meksika, Jamajke i Kajmanskog otočja, javlja Tihooceanski centar za upozorenja o tusnamiju.

Podataka o eventualnoj šteti i mogućim žrtvama još uvijek nema.

Epicentar potresa bio je u Karipskom moru, 261 kilometar sjeverozapadno od Kinstona, na dubini od 10 kilometara.

Prema izjavama stanovnika Kingstona, potres je trajao petnaestak sekundi, a neki od njih govore da im se tresla cijela kuća.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M7.4 in Cuba Region 42 min ago pic.twitter.com/G60kO9fLir

— EMSC (@LastQuake) January 28, 2020