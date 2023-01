RAZGOVARALI PLENKOVIĆ I ZELENSKI! Užarili se telefoni: ‘Dogovorene konkretne odluke’

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je večeras da je razgovarao s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem.

Na svom Twitter profilu otkrio je i o čemu su pričali.

“Imao sam sadržajan razgovor s hrvatskim premijerom Plenkovićem. Čestitam na ulasku u eurozonu i schengenski prostor. Dogovorene konkretne odluke za jačanje ukrajinske obrane, kao i održavanje međunarodne konferencije o razminiranju. Dogovorena je uloga Hrvatske u formuli za mir”, napisao je ukrajinski predsjednik.

Had a meaningful conversation with 🇭🇷 PM @AndrejPlenkovic. Congratulated on joining the Eurozone and Schengen area. Agreed on specific decisions to strengthen 🇺🇦 defense, as well as on holding an international conference on demining. Agreed on the role of 🇭🇷 in #PeaceFormula

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 5, 2023