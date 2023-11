Razdor u Vladi i HDZ-u zbog stranačkog kapitalca: Plenković mu dao odriješene ruke

Autor: Iva Međugorac

Posljednjih dana hrvatska javnost imala je prilike na primjeru bivšeg HDZ-ova ministra Božidara Kalmete svjedočiti još jednoj u nizu dugogodišnjih pravosudnih trakavica kojima se ne nazire kraj. Kalmeti se ponovno sudi za jedan krak korupcijske afere FImi medija, odnosno za aferu HAc Remorker, a on ponavlja da tužiteljstvo protiv njega nema niti jedan dokaz pozivajući se na prvu presudu u kojoj je u njegovom slučaju odbačena krivnja. Ipak, Uskok smatra suprotno pa se Kalmeta ponovno našao na optuženičkoj klupi.

Kalmeta tvrdi da nije kriv

”Sve što sam rekao onda, reći ću i sada. Kao i u prvom slučaju, tako i sada, što se mene tiče, tu nema niti jedan dokaz”, rekao je Kalmeta novinarima ispred Županijskog suda odbacivši krivnju za djela koja mu se stavljaju na teret. Zanimljivo je da i sam Kalmeta naglašava kako nikada nije tvrdio da se u njegovom slučaju radi o politički montiranom procesu te naglasio kako se brani istinom, činjenicama, spisima i dokazima. Upitan za komentar o dugotrajnosti postupka, bivši ministar je odgovorio: ”Strpljen, spašen.”





Dodao je i da je optimističan u pogledu trajanja postupka i presude, dok se s druge strane u njegovom, zadarskom ogranku vladajuće stranke nezadovoljnici ponovno bune i postavljaju pitanje hoće li Kalmeta možda zbog svojih kumskih veza biti zaštićen od kaznenog progona. Poznato je da do ponovnog suđenja bivšem ministru došlo nakon što mu je u rujnu prošle godine Vrhovni sud ukinuo nepravomoćnu oslobađajuću presudu gdje je bio optužen da je zajedno sa suradnicima podijelio preko 15 milijuna kuna i 850 tisuća eura iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta.

Poznato je i da je Kalmeta kumski povezan s HDZ-ovim doajenom Vladimirom Šeksom te sa ministrom graditeljstva Brankom Bačićem koji je navodno na Šeksovu inicijativu postavljen prvo za predsjednika kluba zastupnika HDZ-a, a zatim i za ministra graditeljstva. Treba napomenuti i kako je kada su kumovi u pitanju bivši predsjednik Sabora nezaboravni Luka Bebić u trostrukom kumstvu sa Šeksom, a sa Šeksom je kumski povezan i predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović pa neki smatraju da mu je to dalo vjetar u leđa za preuzimanje pozicije na kojoj se sada nalazi.

Kalmetini kadrovi u Plenkovićevoj vladi

U svakom se slučaju iz ovih nabrajanja čini kako je za uspjeh i prodor u politici za kuma potrebno imati Šeksa zahvaljujući kojem i premijer Plenković lako moguće danas uživa izvrsne odnose s Kalmetom čijim se kadrom u aktualnoj Vladi smatra mladi ministar regionalnog razvoja Šime Erlić, ali i državni tajnik u ministarstvu prometa Josip Bilaver. Kalmeta je kada je zadarski kraj u pitanju doista na glasu kao politički kapitalac koji se kada je nacionalna politika u pitanju posljednjih desetak godina nije niti pokušavao gurati u prvi plan.

Ono što Plenković kod njega cijeni jest to što Kalmeta zapravo niti nije inzistirao na ministarskim foteljama već se zadovoljavao time da se njegovim kadrovima dodijele pozicije državnih tajnika što se do sada pokazalo kao iznimno lukav i nadasve mudar potez pošto za razliku od ministara državni tajnici uglavnom provode svoju politiku daleko od medija, i očiju javnosti što je i Kalmeti u interesu. Njega navodno sve manje zanimaju medijska eksponiranja, nije mu bitno da bude u fokusu, ali mu je usprkos tome važno da unutar stranke zadrži utjecaj, što bi mu Plenković mogao omogućiti i na nadolazećim parlamentarnim izborima što se problematizira i među premijerovim bliskim suradnicima uključujući i ministra policije Davora Božinovića.

”Pretjerana bliskog sa Kalmetom za Plenkovića može biti štetna, njega afere prate još od Sanaderove ere, taj sudski proces nema kraj, a sada kada ponovno kreće Plenković bi se od toga svega trebao distancirati, ali od toga nema ništa, niti Plenković može šefu HDZ-ove zadarske organizacije sada uoči izbora okrenuti leđa, to bi za njega bio potpuni potop i debakl”, smatra naš sugovornik iz vladajuće stranke koji dodaje da unatoč tome pojedinci iz zadarske organizacije pričaju o tome kako utjecaj HDZ-a ondje na terenu postepeno kopni što je bilo vidljivo i iz rezultata posljednjih lokalnih izbora na kojima je HDZ u Gradu Zadru jedva sastavio većinu.

HDZ gubi utjecaj u Zadru

Situacija je to s kakvom se HDZ sve do posljednjih lokalnih izbora nije susretao. Premda su HDZ-ovci osvojili gradonačelničku poziciju i zadržali vlast u Zadru, nedostatak većine u Gradskom vijeću rezultirao je ozbiljnim problemima koji do danas nisu sanirani, a zbog kojih se sve glasnije govori o razdoru i nezadovoljstvu unutar zadarskog HDZ-a u kojem se priča i o smanjenju Kalmetinih kapaciteta zbog kojih Plenkovića kritiziraju i u vrhu HDZ-a.

”On je Plenkoviću u Vladu nakon odlaska sposobne Nataše Tramišak koju su ljudi voljeli doveo neprimjetnog Šimu Erlića. Prosječan građanin nema pojma tko je taj tip, a trebao bi biti čelni čovjek jednoga od najvažnijih resora u Plenkovićevoj vladi. Kalmeta je na svoju ruku i na posljednjim lokalnim izborima donio odluku da po novi mandat u Zadru ide doktor Branko Dukić koji se na lokalnim izborima najblaže rečeno nije proslavio, Kalmeti se tada nitko nije usudio suprotstaviti, a on će i sada očekivati da mu Plenković da odriješene ruke za sastavljanje listi za parlamentarne izbore u svojoj jedinici”, govori naš sugovornik te napominje kako je Kalmeta na lokalnoj razini već neko vrijeme u zahlađenim odnosima sa županom Božidarom Longinom kojega je i premijer Plenković stavio na popis otpisanih što zbog afera, a što zbog njegovih korektnih odnosa s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem.









”Ne treba očekivati da će netko u zadarskom HDZ-u glasno protestirati radi Kalmete i nastavka njegova utjecaja, ljudi šute jer znaju koliki je njegov utjecaj i da mu se ne vrijedi zamjerati, ali moguće je da Plenkovića sa stvarnim stanjem i nezadovoljstvom na terenu i unutar HDZ-a upoznaju rezultati parlamentarnih izbora, a tada bi moglo biti kasno”, smatra naš sugovornik uz napomenu da Kalmeta sve teže uspijeva kontrolirati situaciju u stranci.

”Niz je onih koji bi odahnuli da se Plenković odrekne Kalmete, ali to vam je parada licemjerja, jer se takvi koji bi rado došli u njegovu poziciju tijekom susreta s Plenkovićem uglavnom guraju uz Kalmetu”, kaže naš sugovornik te dodaje da bi se čak i mladi Erlić koji je ‘u Zagrebu na ministarskoj fotelji’ visoko poletio rado kada je stranačka hijerarhije po srijedi vidio na Kalmetinoj poziciji zbog čega je bivši ministar oprezan. On se kako tvrde upućeni u svakom slučaju ne misli umiroviti i smatra da za njega u HDZ-u još uvijek ima mjesta što je po svemu sudeći i Plenkovićevo stajalište pa bi Kalmeta bez obzira na početak sudskog procesa mogao biti jedna od osovina HDZ-ove kampanje na idućim parlamentarnim izborima.