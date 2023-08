Razbila se ruska letjelica: Udarila je o površinu Mjeseca, komunikacija je prekinuta

Ruska svemirska letjelica Luna-25 srušila se na Mjesec.

Kako je priopćila ruska državna svemirska agencija Roskosmos, komunikacija s letjelicom je prekinuta.

“Prema preliminarnim kalkulacijama Luna-25 se prebacila na nepredviđenu orbitu te se sudarila s površinom Mjeseca”, objavio je Roskosmos,

Bila je to prva ruska misija na Mjesec u gotovo 50 godina.

Letjelica bez posade je trebala sletjeti u ponedjeljak kako bi istražila dio Mjeseca za koji znanstvenici misle da bi mogao sadržavati smrznutu vodu i dragocjene elemente, ali nije uspjela nakon što je naišla na probleme.

🌕 Back to the Moon!

🇷🇺 Russia launched a historic lunar mission, as its #Luna25 craft blasted off into space from #Vostochny cosmodrome without a hitch.

The probe is to help fine-tune Russian soft-landing technology, and conduct studies in the south pole of Earth’s satellite. pic.twitter.com/rVC9YuQixr

— Russia 🇷🇺 (@Russia) August 11, 2023