Razbijeni mafijaški lanac: ‘Bilo je previše novca, uništila ih je pohlepa’

Autor: Jasenka Kovač/ 7dnevno.hr

USKOK je prije nekoliko dana proširio istragu protiv Aleksandra Pandeva, 68-godišnjeg Makedonca koji ima i bugarsko državljanstvo, zbog sumnje da je organizirao šverc stotina kilograma kokaina iz Južne Amerike. Uz Pandeva, osumnjičeno je još sedmero ljudi, koji su osiguravali rute od Dominikanske Republike, Kolumbije i Ekvadora do Hrvatske.

Više od godinu dana istražitelji su snimali sve njihove vožnje, svaki korak, te pratili svaki kontejner koji su naručili iz Južne Amerike. Doznajemo da je paravan za šverc kokaina bio uvoz koraljnog kamena i mramora iz Dominikanske Republike.

Svu dokumentaciju priredili su ljudi koje je Pandev angažirao, a USKOK sumnja da je za njega radio i Goran Brusić, koji je do prije nekoliko mjeseci radio u tvrtki Jadroagent. Riječ je o tvrtki koja obavlja carinjenje u Luci Rijeka, a upravo su u tu luku dolazili kontejneri koje je naručivao Pandev. Da sve nesmetano prođe i da se droga što lakše izvuče iz kontejnera u kojima je bila skrivena među legalnim teretom, brinuo se, prema tvrdnjama USKOK-a, Matej Žaja, još jedan od uhićenih suradnik Aleksandra Pandeva.





Uigrani posao

Doznali smo i koje su tvrtke korištene u lancu krijumčarenja. Bile su to Desist good d.o.o., Agritius zadruga – graditeljska zadruga, Svitlica d.o.o., Kraft packing, Garo prijevoz i Green fruit. Vlasnici tih tvrtki neko vrijeme nisu bili ni svjesni da ih Pandev koristi za svoj ilegalni biznis. Jedna od prvih pošiljki preko Atlantskog oceana brodom navodno je stigla još u ljeto 2021. godine. Nekako u to vrijeme Pandev je, sumnja USKOK, dogovorio šverc droge u kontejnerima s drugom robom, a Brusić mu je sve to trebao propustiti u Luci Rijeka.

Preko tvrtke Desist good sa sjedištem na Savskoj cesti 32 u Zagrebu, koja je osnovana 2020., a u međuvremenu je otišla u stečaj i obrisana je i sudskog registra, te Agritius zadruge koja je imala adresu u Koštacinu 2 dogovoren je uvoz mramornog kamena. Naručeno je gotovo 25 i pol tona kamena za popločavanje pakiranog u ukupno 22 palete. Kao isporučitelj bila je navedena tvrtka Services coral stone & marble iz Dominikanske Republike.

Već u listopadu 2021. organizirana je nova pošiljka. Ovoga puta naručena je 21 tona koraljnog kamena za Agritius zadrugu koja je za taj teret unajmila skladište u Kominu. Nakon što je pošiljka stigla u Luku Rijeka, Brusić ju je, utvrdio je USKOK, carinio, te su palete nastavile prema industrijskoj zoni na Kukuljanovu. Ondje je, navodi se u rješenju o provođenju istrage, istovaren kokain, dok je kontejner nastavio dalje.

Tijekom 2022. uslijedile su nove narudžbe robe iz Dominikanske Republike. Istražitelji su rekonstruirali da su Pandev i Žaja preko tvrtke Svitlica od tvrtke Lahore slr naručili 22 tone goveđih koža. One su stigle preko luke Antwerpen u Belgiji do Varaždina. U skladište u varaždinskoj Cehovskoj ulici 11 istovareno je ukupno 16 paleta, a u dvije su, kako navodi USKOK, bili ušiveni paketi s drogom. Riječ je bila o oko 240 kilograma kokaina koji je sredinom svibnja prebačen u skladište u Lučkom kraj Zagreba.

Njega je, navodno prema uputama Aleksandra Pandeva, dva mjeseca ranije unajmila jedna od njegovih osumnjičenih suradnica. Riječ je o ženi koja u ovom trenutku nije dostupna hrvatskom pravosuđu pa je za njom, kao i za još jednom osumnjičenom, raspisana tjeralica. Zanimljivo je da su njih dvije od Pandeva dobile nalog da 13. lipnja 2022. dovezu kokain do Emezzete i Lidla na zagrebačkom Jankomiru. One su to i učinile, no ondje ih je, ispostavit će se tijekom složenih izvida, dočekao Žaja koji navodno nije bio zadovoljan visinom zarade na ilegalnom biznisu s Pandevom. Ranije se već i posvađao s njim jer je dio droge nastao.

U idućem trenutku pred Lidlom se odigrao pravi prepad. Žaja i još nekoliko ljudi čiji identitet nije poznat oteli su ženama automobil s drogom. To je incident o kojem je prvi pisao Jutarnji list, a sada su i istražitelji doznali da je to dio konteksta krađe kokaina zbog kojeg su se optuživali Pandev i Žaja. Inače, droga je skrivana i skladištena uglavnom u okolici Zagreba, a cijelo vrijeme kretanje Aleksandra Pandeva snimala je policija. Zabilježili su tako kako kruži automobilom ispred trgovačkog centra Westgate prije nego što je nastavio prema Zaboku, gdje je također bilo jedno od skladišta droge.









Stalno za petama

Pandev i njegova desna ruka, 48-godišnja Makedonka koja kao i on ima i bugarsku putovnicu, Vaska Dudin, snimljeni su kako, tvrdi USKOK, istovaruju drogu u mjestu Klokovec, nedaleko od Zagreba. Odande su ih istražitelji pratili do Štrucljeva, mjesta gdje je kokain bio otprije uskladišten. Uzeli su, sumnja se, nekoliko paketa za daljnju distribuciju. Jedna od suradnica Aleksandra Pandeva koja je istražiteljima priznala kako je za njega sudjelovala u preprodaji droge potvrdila je da joj je upravo u vikendici u Štrucljevu narkobos predao oko 80 tisuća eura navodno zarađenih na kokainu.

Prema navodima iz rješenja o provođenju istrage, Pandev je do uhićenja preprodao najmanje 120 kilograma kokaina i zaradio na tome 3,6 milijuna eura. Naime, istražitelji su došli do informacija da je kilogram prodavao po cijeni od 30 tisuća eura. Utvrđeno je i da su neke pošiljke droge iz Južne Amerike prokrijumčarene u kontejnerima s voćem. Voće je iz Kolumbije tijekom 2022. naručila tvrtka Green fruit iz Zagreba koja je sjedište imala u Slavonskoj aveniji 7. Nešto više od 19 tona limete naručili su od tvrtke Expofrut del Caribe iz Kolumbije. Sve je bilo utovareno u kontejner koji je stigao najprije u luku Antwerpen, a zatim je droga dopremljena u Hrvatsku.

Nova pošiljka droge bila je skrivena među bananama, a Green fruit ih je ovaj put naručio od tvrtke iz Ekvadora. Zanimljivo je da su istražitelji utvrdili da je u tom trenutku već došlo do raskola između Pandeva i Žaje pa nitko taj kontejner u Antwerpenu nije preuzeo. Tek kasnije ispostavit će se da je Žaja organizirao da se droga iz kontejnera ipak izvuče, no kako je to učinjeno i gdje je kokain završio još se ne zna.









Prateći Pandeva i njegove suradnike, istražitelji su došli i do informacija da je Davor Velevski, koji je bio važna karika u ovom krijumčarskom lancu, koristio lažni identitet koji mu je očito omogućavao da što lakše putuje od zemlje do zemlje u koju je stizala droga.

Navodni istražitelj

Tako su hrvatski policajci još lani u listopadu, kada su ga zaustavili u taksiju na graničnom prijelazu Bregana, kod njega pronašli iskaznicu koju je navodno izdao centar za borbu protiv droge iz Rumunjske. Imao je i pripadajuću značku. Sve su mu to hrvatski policajci oduzeli. No Velevski nekoliko tjedana poslije dolazi u Policijsku upravu zagrebačku i tvrdi da je on doista rumunjski agent za borbu protiv droge te traži da mu se dokumenti vrate. U međuvremenu je službeni policijski pas za detekciju droge pozitivno reagirao na njegovu prtljagu, odnosno utvrđeno je da na njoj ima tragove droge.

Taj trag uklopio se, navodi dalje USKOK, u snimke tajne pratnje Pandeva, Vaske Dudin i samog Velevskog koji su nekoliko dana nakon što je Velevski zaustavljen na Bregani snimljeni kod trgovačkog centra Westgate u Zagrebu kako prebacuju torbe iz jednog vozila u drugo. Sumnja se da je u njima bila droga koju je policijski pas i nanjušio u prtljazi Davora Velevskog. Sutradan je Pandev snimljen kako jednu vrećicu ubacuje u kontejner u Samoboru, dok je još dvije predao jednoj ženi u Klokovcu. Sve to, sumnja USKOK, dokazi su da je preprodavao kokain, čije je krijumčarenje iz Južne Amerike organizirao.

Da se doista radilo o tome, potvrdila je u svojoj obrani i jedna njegova suradnica koja je nakon uhićenja odlučila sve priznati. Naime, upravo su nju i Pandeva istražitelji 2. studenoga 2022. snimili kako u vikendici u Štrucljevu komentiraju kvalitetu kokaina, a kasnije će, kao što je poznato, policija ondje i pronaći tu drogu. Kod suradnice Aleksandra Pandeva pronađena je pak kutija od Petit Beurre keksa u kojoj je u svom stanu u Zagrebu skrivala nešto više od 41 tisuću eura. U Štrucljevu je pak nađen iznos od 141 tisuće eura, dok je u vozilima koja su članovi ove grupe koristili pronađeno još oko sedam tisuća eura. U Štrucljevu, u zaključanoj bačvi, pronađeno je i oko četiri kilograma kokaina.

Sve je otkrila

Suradnica koja je “propjevala” objasnila je i zašto se kod nje nalazi ceduljica s imenom “Matej Žaja”. “Dao mi ju je Aleksandar Pandev i rekao mi da je predam policiji ako se njemu nešto dogodi. To je bila osoba koja je s njim sudjelovala u krijumčarenju droge što je pronađena na njegovim adresama”, objasnila je istražiteljima dajući im tako dodatne dokaze protiv Pandeva i ostalih. Potvrdila je i da su dvije žene koje su trenutno u bijegu također radile za Pandeva, odnosno da su pronalazile kupce zainteresirane za kokain.

“Ja sam pripremala dokumentaciju za tvrtke koje su nabavljale robu iz Južne Amerike. Vlasnici su im bili razni ljudi, no Pandev ih je kontrolirao. Tada još nisam znala da su te tvrtke paravan za krijumčarenje kokaina. Kasnije mi je ipak sve ispričao”, izjavila je uhićena suradnica makedonsko-bugarskog narkobosa.

“Nakon dvije pošiljke pod krinkom uvoza kamena dalje se krijumčarenje odvijalo uz dokumentaciju o uvozu goveđih koža. Bilo je i nekoliko probnih uvoza. Ja sam izrađivala sve popratne papire po uputama Aleksandra Pandeva”, rekla je.