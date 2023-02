RAZBIJA SE VELIKA HDZ-ova MREŽA! Plenković je uznemiren kao nikad: To se približava vrhu stranke

Autor: Iva Međugorac

Zbog poruka koje je bivši predsjednik Uprave Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić razmjenjivao s glasnogovornikom Vlade Markom Milićem ova se državna tvrtka ponovno našla u središtu pažnje javnosti. Kao što je poznato Milić se u svojoj prepisci raspitivao o zaposlenju svojeg srednjoškolskog prijatelja u Hrvatskim šumama, a Jakupčić mu je po svemu sudeći tim povodom stajao na raspolaganju.

Kako za sada stvari stoje Jakupčić nije komunicirao samo s mladim Plenkovićevim lavom, već se dopisivao i sa glavnim tajnikom HDZ-a Krunoslavom Katičićem, ali i sa premijerovim donedavnim savjetnikom Jelićem te sa predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem.

Oni upućeni u slučaj tvrde međutim da su Jandrokovićeve poruke s Jakupčićem najbenignije te da se u njima prvi čovjek Hrvatskih šuma uglavnom žali na ponašanje svojih stranačkih kolega, no svi oni koji su mimo toga razmjenjivali poruke s Jakupčićem u kojima se jasno nazire pogodovanje u najmanju su ruku prekršili moralne političke kodekse.





Ogroman skandal za cijeli HDZ

S druge pak strane ne treba zaboraviti da je ova komunikacija koja curi u medije dio DORH-ovih spisa u aferi Vjetroelektrane u okviru koje je Jakupčić skupa s Josipom Rimac i drugima uhapšen u proljeće 2020.godine. “Ovo je ogroman skandal za cijeli HDZ, Plenković nije i ne može biti miran, jer se izgleda razbija jedna velika mreža koja bi sa sobom mogla povući niz njegovih najbližih suradnika. Obruč se steže, to je razlog premijerove nervoze, on nikada nije bio ovako uznemiren”, otkriva nam dobro upućeni sugovornik iz Vlade.

Pored toga što se Jakupčića smatra kadrom predsjednika Sabora Jandrokovića treba napomenuti kako je on bio iznimno blizak s aktualnim ministrom gospodarstva Davorom Filipovićem. ”Situacija je kritična radi toga što je Filipović bio predsjednik Nadzornog odbora Hrvatskih šuma kada je Jakupčić uhićen, to je pitanje koje će se vrlo skoro otvoriti i oko toga bi moglo biti još podosta neugodnosti’‘, smatra naš sugovornik koji je uvjeren da je Milić taj zbog kojega ova afera vodi izravno do Plenkovića budući da je on dugogodišnji premijerov suradnik.

Dujić nije adekvatno rješenje

Da Plenković i nakon Jakupčića u Hrvatskim šumama nije napravio neke prevelike iskorake jasno je iz toga što je na čelo te tvrtke nedavno imenovan HDZ-ov Nediljko Dujić koji je također ovih dana stao uz Plenkovića i HDZ nazivajući poruke koje pune medijske stupce distrakcijom. Dujić je inače na čelo Hrvatskih šuma postavljen prije nešto više od dva i pol mjeseca, a kako je tada rečeno on je trebao stabilizirati poslovanje ove tvrtke koja u medije uglavnom dospijeva zbog skandala.

Dujić je do konca 2017. godine bio savjetnik Uprave Hrvatskih šuma za EU projekte, razminiranje i zaštitu od požara. Prije no što je ušao u Hrvatske šume Dujić je osuđen zbog zlouporabe položaja i ovlasti u vrijeme kada je bio načelnik Skradina. Riječ je o nepravomoćnoj presudi s rokom kušnje od dvije godine, a do koje je došlo pošto je Dujić u isto vrijeme bio na čelu NO Cesta Šibenik i član Skupštine javnog poduzeća Vodovod i odvodja.

Prema tezama iz optužnice, on je pribavio 147 tisuća kuna na ime nezakonito isplaćenih naknada. Bez obzira na to Dujić je šest puta bio biran za gradonačelnika, a najvažniju ulogu imao je u šibensko-kninskom HDZ-u u kojem je karijeru gradila i Josipa Rimac. Mada se tvrdilo da bi se i Dujića moglo povezati s njezinim aferama, to se do sada ipak nije dogodilo.

Jakupčića se štitilo do posljednjeg trenutka

Dogodilo se zato to da se Hrvatske šume ponovno nalaze u srcu skandala zbog Jakupčića kojega je HDZ štitio do posljednjeg trenutka. Dvije i pol godine nakon što je uhićena Rimac koja je naprasno izbačena iz HDZ-a Jakupčić je ostao na čelu Hrvatskih šuma, mandat je odradio do kraja premda je trebao otići u mirovinu, i ne samo da je odradio mandat već su mu Hrvatske šume plaćale obranu, a sada kada ga se dovodi u kontekst novih afera u sklopu kojih se spominju prepiske s utjecajnim HDZ-ovcima po stranci se govori da je ovo Jakupčićeva osveta. Ako je tome doista tako onda bi zaista moglo biti još prepiski i još neugodnosti po HDZ-ovce budući da je Jakupčić nenametljivo i iz sjene krojio svoju mrežu i gradio vlastiti utjecaj izlazeći u susret svima kojima je to trebalo.









”S ovim slučajem sve Plenkovićeve priče o borbi protiv korupcije pasti će u vodu, a Hrvatske šume nisu jedine. Državne tvrtke su pogon za uhljebljenje, a više od pola državnih tvrtki vode HDZ-ovci”, kaže naš sugovornik te napominje da je daleko veći problem od uhljebljenja Milićeva prijatelja prepiska koja se odnosi na tvrtku Ager Alpha/Panosna Biomasa čiji je direktor Gabrijel Dužnović. Suvlasnici tvrtki su Ivan Matišić, Ivan Vugrinović i već navedeni Dužnović s tim da je posebno zanimljivo ime Ivana Matašića bivšeg člana uprave HŽ Infrastrukrute bliskog Ivanu Vrdoljaku.

Matasić je jedno vrijeme bio direktor financija u HEP-u nakon čega se preko ovih tvrtki okrenuo energetici. Tvrtke su ovo koje temeljem ugovora sa HERA-om imaju status povlaštenih proizvođača električne energije, a 2020. godine status im je produžio nekadašnji direktor HERA-e Tomislav Jureković koji je također jedan od suoptuženika u aferi Vjetroelektrane.

Zanimljivo je također da tvrtke imaju sklopljen ugovor s Hrvatskim šumama o otkupu drvene sječke, a početkom 2019. godine Šume su s njima, ali i sa još 18 tvrtki raskinule ugovor. No, već par dana kasnije dvije firme javljaju se na novi poziv pri čemu se Milić po svemu sudeći interesirao za njih, no kako nisu podnijeli svu dokumentaciju, tako se kreće na novi poziv, a Jakupčić glasnogovorniku Vlade obećaje da će osobno dežurati da sve prođe u redu. Kako je to prošlo za sada nije poznato, no poznato je da su Šume u Jakupčićevom mandatu enormno povećale broj zaposlenika, a u samoj tvrtki progovara se o nizu kaznenih prijava koje su ignorirane kao i o velikoj Jakupčićevoj mreži koja nije povezana samo s aferom Vjetroelektrane. Sve te afere približavaju se vrhu HDZ-a pa nije ni čudo da Plenković ovu veliku i važnu temu nastoji prikazati kao nevažnu.