RAVNATELJI HRVATSKIH BOLNICA! Plaće i po 4.000 eura, satovi po 50 tisuća kuna, stanovi i kuće, apartmani na Jadranu

Autor: Iva Međugorac

Hrvatsku je ovih dana obišla fotografija dviju starijih žena koje su u sisačkoj bolnici koje su stavljene na isti bolnički krevet. Jedna od tih žena u međuvremenu je preminula, a doznalo se da je fotografija snimljena na Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu u sisačkoj bolnici Dr. Ivo Pedišić čiji je ravnatelj Tomislav Dujemović u svojim prvim medijskim istupima na ovu temu zatajio smrt jedne od dviju starica nastojeći opravdati taj čin nad kojim se zgražala javnost tvrdnjom da je takav smještaj pacijentica kratko trajao uz napomenu da se takvi slučajevi rijetko događaju.

Zbog njihove sigurnosti, na nekoliko smo ih minuta stavili zajedno u krevet jer bi za stariju osobu bilo rizično da pregled čeka sjedeći na stolcu. Za kratko smo vrijeme riješili problem”, rekao je dr. Dujmenović koji je objasnio i kako je nakon ovog događaja ostvaren dogovor sa susjednim bolnicama da u slučaju gužve na OHBP-u vozila hitne pomoći pacijente odmah voze u Zagreb ili druge najbliže susjedne bolnice.

“Ženi se ništa nije dogodilo, liječili smo ju. Da smo ju stavili da sjedne, možda bi pala. Ali, eto, netko od dušebrižnika je fotografirao taj prizor i poslao van”, rekao je ravnatelj za 24sata. Doktor Dujemović inače je član HDZ-a kao uostalom i većina ravnatelja bolnica u našoj zemlji.





Bivši pravaš s nedavnim transferom u HDZ

Ovaj urolog na čelu sisačke bolnice nalazi se još od 2016-te godine, no zanimljivo je spomenuti da on nije dugo član vladajuće stranke pošto je još 2021. godine bio član HSP-a dr. Ante Starčević u kojem je proveo dugi niz godina. Ne tako davne 2014.godine spominjan je kao pravaški kandidat za župana, ali su oni u međuvremenu od te ideje odustali priklonivši se HDZ-u. Dujmenovića su predstavnici medija zapamtili i zbog njegovih odgovora na upite o pozdravu Za dom spremni za kojega je tvrdio da izaziva kontroverze i da ga on osobno ne koristi, ali da je to ipak stari hrvatski pozdrav.

Bilo kako bilo, Dujmenovićeva imovinska kartica otkriva da je on član HDZ-a koji mjesečno zarađuje 3.034 eura odnosno 22.862 kune. On uz to radi i kao sudski vještak od čega godišnje zaradi oko 2.000 eura. zanimljivo je spomenuti i to da je od Udruge blagajne uzajamne pomoći radnika zaposlenih u zdravstvu i umirovljenika prošle godine uzeo pozajmicu u iznosu od 5.309 eura. Kada je riječ o nekretninama treba spomenuti da je Dujemović u Sisku suvlasnik kuće s okućnicom nešto većom od tisuću kvadrata čija je procijenjena vrijednost 66.361 euro. U Malinskoj posjeduje apartman od 43 m2 kojega je kupio kreditom, i kojega je procijenio na skromnih 59.725 eura. Supruga doktora Dujmenović vlasnica je stana u Zagrebu od 49 m2 procijenjenog na 61.848 eura, a ujedno posjeduje i Volkswagen T-ROc iz 2018-te godine čija je vrijednost 9.954 eura. Na koncu ravnatelj sisačke bolnice u svojoj imovinskoj kartici spominje i 49.000 eura ušteđevine.

Ravnatelji bolnica u Brodu i Koprivnici

Na čelu Opće bolnice Dr. Josip Benčević u Slavonskom Brodu nalazi se pak HDZ-ovac Josip Samardžić koji mjesečno zarađuje 4.851 euro. I njegova supruga kao zaposlenica bolnice u Brodu mjesečno zarađuje nešto više od tisuću eura. Samardžić je u Slavonskom Brodu vlasnik stana od 137 m2 kupljenog na kredit i procijenjenog na 99.542 eura. Uz to u Brodu posjeduje još jedan stan od 59 m2 vrijedan 43.134 eura, u Slavonskom Brodu stan posjeduje i njegova supruga, a ta nekretnina od 52 m2 vrijedna je 46.452 eura. Ravnatelj bolnice u Brodu u imovinsku je karticu upisao i stan u Zagrebu od 62 m2 procijenjen na 106.178 eura. U Slavonskom Brodu posjeduje i poslovni prostor od 61 m2 kojega je procijenio na 66.361 euro. Supruga je vlasnica Passata iz 2017-te kojega se procjenjuje na 10.883 eura, dok je doktor Samardžić i vlasnik dviju ušteđevina prve od 63.000 eura i druge štednje koja iznosi 19.000 eura.

HDZ-ov doktor Mato Devčić nalazi se na čelu koprivničke Opće bolnice Dr. Tomislav Bardek, a na toj poziciji mjesečno zarađuje 2.445 eura, čemu treba pridružiti i 950 eura od nesamostalnog rada. Supruga Devčić kao zaposlenica Erste banke mjesečno uprihodi 1.858 eura. Doktor Devčić vlasnik je naslijeđene kuće od 42 m2 u Križevcima koju je procijenio na 39.816 eura. Uz niz vinograda u imovinsku karticu upisao je i kuću s okućnicom od 448 m2 vrijednu 119.450 eura koja je u vlasništvu njegove supruge. Kada je o pokretninama riječ doktor je u karticu upisao Audi A4 iz 2018-te vrijedan 18.581 euro te VW T ROC iz 2021-e vrijedan 17.253 eura, a on i supruga posjeduju i štednju od 105.000 eura.

Žena na čelu bjelovarske bolnice

Sanela Grbaš Bratković također je HDZ-ovka, a ona je pak ravnateljica bjelovarske Opće bolnice u kojoj na mjesečnoj razini zarađuje 4.741 euro. Suprug kao zaposlenik PIK-a Vrbovec mjesečno zarađuje 640 eura. U Bjelovaru ova liječnica posjeduje kuću s okućnicom od 734 m2 koja je procijenjena na 250.000 eura, a ujedno je vlasnica WW Tiguana iz 2018-te vrijednog 26.000 eura te isto toliko iznosi njena ušteđevina koju je navela u imovinskoj kartici.

Na čelu dubrovačke opće bolnice nalazi se još jedan HDZ-ovac riječ je o doktoru Mariju Bekiću koji na ovoj poziciji zarađuje 4.558 eura. Supruga u svojoj dentalnoj ordinaciji u prosjeku zarađuje oko tisuću eura na mjesec, no to je samo okviran iznos. ” Supruga je nositelj tima zdravstvene zaštite stomatološke djelatnosti. Ne ostvaruje prihode na mjesečnoj razini već na kraju godine se utvrđuje dobit za proteklu godinu (slobodno zanimanje). Gore navedeni mjesečni iznos neto plaće je dobiven na način da je ukupni godišnji neto prihod za prošlu godinu podijeljen s 10 mjeseci jer je privatnu praksu počela obavljati od 01.03.2021. godine. U odnosu na bruto plaću – bruto iznos on je dobiven na način da su ukupni prihodi na godišnjoj razini podijeljeni s 10 mjeseci (broj mjeseci koliko je prošle godine obavljala svoju djelatnost)”, stoji u doktorovoj imovinskoj kartici uz objašnjenje supruginih primanja.









Nadalje u kartici navodi suprugin apartman na Gružu od 58 m2 vrijedan 218.992 eura, ali i za to također ima napomenu kako je ukupna izvanknjižna površina stambenog prostora 92 m2, a navedena površina dobivena je tako što je uknjiženi apartman proširen na parkirališna mjesta. Uz cijeli niz nekretnina upisanih kao druge nekretnine Bekić u imovinskoj kartici navodi stan u Banićima od 48 m2 vrijedan 99.542 eura dobiven darovnim ugovorom, te drugi stan od 57 m2 vrijedan 115.468 eura. U Banićima je ujedno suvlasnik kuće od 205 m2 vrijedne 33.180 eura, a posjeduje i Škodu iz 2002 koja je procijenjena na 1625 eura te dva motocikla.

I gospićkom bolnicom upravlja žena iz HDZ-a

Ravnateljica gospićke Opće bolnice je pak Sandra Čubelić koja je također članica vladajuće stranke. Čubelić mjesečno zarađuje oko 3.788 eura, s tim da i ona u kartici ističe napomenu kako joj je posljednja plaća primljena u siječnju ove godine iznosila 4.443 eura. Čubelić je u Gospiću suvlasnica obiteljske kuće s okućnicom od 767 m2 vrijedne 318.534 eura te u imovinskoj kartici navodi i 365 m2 vrijednih 19.908 eura što naziva drugim nekretninama uz opasku da se na navedenoj čestici nalazi parkirališni prostor, odnosno pomoćni drveni objekt od 25 m2 s terasom od 24 m2 gdje se ujedno nalazi i roštilj. U Zatonu pak posjeduje apartman kojega je kupila novčanom pozajmicom, a ova nekretnina od 43 m2 procijenjena je na 85.606 eura. U Zagrebu je doktorica Čubelić vlasnica stana od 42 m2 kojega je procijenila na 83.615 eura. Njen Nissan Quashqai iz 2019-te vrijedan je 19-908 eura, a ima i štednju u iznosu od 14.927 eura.

Ravnateljica karlovačke Opće bolnice je Ivana Kovačić koja začudo nije članica niti jedne stranke. Njena mjesečna plaća iznosi 4.249 eura, a ova doktorica u Karlovcu posjeduje stan od 69 m2 procijenjen na 104.055 eura te Jeep Compass iz 2022 godine vrijedan 35.517 eura., a ima i skromnu ušteđevinu od 374 eura.









Opću bolnicu u Ogulinu vodi HDZ-ovac Davor Vukelja koji mjesečno zarađuje 4.988 eura, dok supruga u ondašnjoj Osnovnoj školi Ivane Brlić Mažuranić zarađuje 1.186 eura. Vukelja je u Ogulinu suvlasnik kuće s okućnicom od 1893 m2 koja je procijenjena na 99.542 eura. U Novalji, odnosno Caski posjeduje apartman od 41 m2 koji je procijenjen na 72.997 eura. U rubrici pokretnine upisao je Audi A3 iz 2016-te vrijedan 14.599 eura koji je vlasništvo Vukeljine supruge, a on posjeduje i ušteđevinu u iznosu od 27.544 eura.

Na čelu pulske bolnice je Irena Hrstić

I ravnateljica pulske bolnice doktorica Irena Hrstić članica je HDZ-a te na ovoj poziciji zarađuje 2.729 eura. Uz to je Hrstić još od početka 202.godine angažirana na riječkom Medicinskom fakultetu gdje radi kao docent, a angažman docentice ostvaruje i na pulskom Medicinskom fakultetu koji je doduše registriran još prije par godina u Pazinu, s tim da se u Puli ondje do danas nije upisao niti jedan student. U svakom slučaju od nesamostalnog rada Hrstić mjesečno ostvaruje prihode od 135 eura koje zaradi na Sveučilištu Josipa Jurja Dobrile u Puli.

U imovinsku karticu navela je i 265 eura koje prima od imovine i imovinskih prava premda nije precizirano o kakvoj se imovini radi. Jednako tako u kartici spominje i 146 eura na mjesec iz istih izvora uz napomenu da se radi o prihodu koji je ostvaren zaključno sa kolovozom prošle godine. Kada je riječ o edukacijskoj djelatnosti tu je Hrstić navela jednokratnu isplatu od 62 eura te pod kategorijom drugih dohodaka jednokratni prihod od 1.442 eura koji je stekla kao pravo po kolektivnom ugovoru, odnosno pogrešan izračun osnovice za djelatnost zdravstva. Jednokratnih prihod od 798 eura na račun doktorice Hrstić stigao je na isti način. Pulska ravnateljica suvlasnica je kuće s okućnicom u Puli od 315 m2 vrijedne 663.614 eura, a vlasnica BMW-a XI iz 2014.godine procijenjenog na 7.936 eura.

Nestranački Stipaničev ravnatelj bolnice u Šibeniku

Ravnatelj Opće bolnice Šibensko-kninske županije doktor Kristijan Stipaničev nije član niti jedne stranke, a posljednja isplaćena plaća iznosi mu 3.501 euro. Na godišnjoj razini od imovine i imovinskih prava zaradi 20.155 eura, a supruga koja je također zaposlena u šibenskoj bolnici trenutno ne prima plaću već porodiljnu naknadu, ali uz to iz drugih izvora ostvaruje prihod od 995 eura mjesečno te od imovine i imovinskih prava ostvaruje prihode u iznosu od 25.294 eura godišnje te 597 eura na mjesečnoj razini. U Šibeniku je supruga Stipaničev vlasnica kuće od 61 m2 procijenjene na 135.000 eura dok ovaj liječnik osobno posjeduje kuću od 250.000 eura koja se prostire na 62 m2, a koja se također nalazi u Šibeniku. Supruga je pak vlasnica stana u Zagrebu od 61 m2 vrijednog 180.000 eura, a u imovinskoj kartici spominje se i još jedan zagrebački stan od 76 m2 vrijedan 200.000 eura kao i kuća s okućnicom od 950 m2 u Brestovoj gradi koja je procijenjena na 100.000 eura. Suprugin Mercedes iz 2018-te procijenjen je na 50.000 eura, a zajednička ušteđevina doktora Stipaničeva i njegove supruge iznosi 35.000 eura.

Na čelu varaždinske Opće bolnice nalazi se Damir Poljak iz HDZ-a koji je ujedno volonterski načelnik Općine Bednja, ali zato kao ravnatelj bolnice mjesečno zarađuje 2.742 eura dok supruga u Fini zarađuje oko 669 eura na mjesec. Doktor Poljak u Varaždinu posjeduje stan od 42 m2 vrijedan 53.089 eura, a u kartici je upisao i Mazdu iz 2013-te vrijednu 8.000 eura te supruginu Škodu Fabiju iz 2010-te vrijednu 1.200 eura.

I u Vinkovcima HDZ-ov ravnatelj

Vinkovačku opću bolnicu vodi HDZ-ova doktor Krunoslav Šporčić s plaćom od 4.192 eura koju zarađuje i radeći kao liječnik specijalist. Supruga na godišnjoj razini od samostalne djelatnosti zaradi 34.566 eura. Šporičić u Vinkovcima posjeduje stan od 92 m2 kojega je procijenio na 99.542 eura. U Vinkovcima supruga posjeduje stan od 35 m2 koji je procijenjen na 32.118 eura, dok je na 60.123 eura procijenjen njen drugi stan u Vinkovcima od 67 m2, a osim toga on i supruga u Zagrebu posjeduju stan od 52 m2 vrijedan 103.789 eura. U Vinkovcima je supruga vlasnica građevinskog zemljišta od 602 kvadrata vrijednog 9.954 eura, a treći stan u Vinkovcima čija je gospođa Šporičić suradnica procjenjuje se na 43.864 eura te se radi o polovici nekretnine od 49 m2. Doktor Šporičić posjeduje i dva automobila, prvi VW Arteon iz 2017-te procijenio je na 29.199 eura, radi se o vozilu iz 2017-te godine. Passat iz 2007.godine procijenio je na 7.963 eura.

Na čelu virovitičke bolnice je Dinko Blažević diplomirani ekonomist iz HDZ-a koji mjesečno zarađuje 2.214 eura. Njegova supruga zaposlenica je HZZJZ Virovitičko-podravske županije gdje mjesečnmo zarađuje 1.832 eura. Blažević je suvlasnik kuće s okućnicom u Virovitici od 730 m2 koja je procijenjena na 159.267 eura. Osim toga on i supruga u Virovitici posjeduju stan od 42 m2 vrijedan 59.725 eura. Apartman u Selcu od 48 m2 procijenio je na 99.542 eura, a u Zagrebu supruga posjeduje stan od 36 m2 procijenjen na 72.997 eura. Supruga je u Virovitici suvlasnica poslovnog prostora od 318 m2 koji je procijenjen na 265.445 eura, uz opasku da je prostor podijeljen na više etaža. Stan u Rijeci od 49 m2 vrijedan 91.578 eura vlasništvo je Blaževićeve supruge koja je vlasnica Fiata 500 iz 2008 koji je procijenjen na 3.500 eura, dok Blažević vozi BMW-a iz 2019-te kojeg je procijenio na 30.000 eura. On je ujedno vlasnik 84 dionice Atlantic grupe čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi 1.33 eura, posjeduje i 63 dionice HT-a pojedinačne nominalne vrijednosti u iznosu od 35,17 eura, ali i 73 dionice Viro tvornice šećera pojedinačne vrijednosti od 39,82 eura. Supruga također posjeduje 63 dionice HT-a nominalne vrijednosti od 35,17 eura.

Opću bolnicu u Zaboku vodi ekonomist Tihomir Vančina koji nije član ni jedne stranke. Njegova plaća iznosi 2.155 eura, a on od nekretnina posjeduje samo vikendicu s pripadajućim zemljištem od 10.284 m2 koju je procijenio na 23.890 eura. Uz 38 dionica Jadranplova nominalne vrijednosti od 1,33 eura Vančina posjeduje ušteđevinu od 31.l658 eura te štednju u kriptovalutama od 6.l532 eura.

Zadarsku bolnicu predvodi Čulina iz HDZ-a

Željko Čulina prvi je čovjek zadarske Opće bolnice koji posjeduje i člansku iskaznicu HDZ-a, a on na svojoj ravnateljskoj poziciji mjesečno zarađuje 2.243 eura, dok od nesamostalne djelatnosti u svojoj bolnici mjesečno uprihodi još 1.308 eura. Supruga od samostalne djelatnosti odnosno preko ordinacije dr. Marine Čulina godišnje ostvaruje prihod od 33.580 eura. Ovaj bračni par u Prigradi posjeduje vikendicu od 222 m2 koja je procijenjena na 222.117 eura. Supruga u Selini posjeduje građevinsko zemljište od 560 m2 vrijedno 29.729 eura, a osim toga u Zagrebu supružnici posjeduju stan od 50 m2 kojega su procijenili na 120.815 eura. Supruga je vlasnica Audija Q2 iz 2021-e koji je procijenjen na 28.452 eura, a Čulina pak vozi Audi A4 iz 2017-te kojega je procijenio na 20.041 euro. Zajednička ušteđevina ovog para iznosi 147.792 eura, a osim toga Čulina osobno posjeduje ušteđevinu od 9.987 američkih dolara.

Nestranački Dino Vida upravlja našičkom Općom bolnicom i tu kao vršitelj dužnosti mjesečno zarađuje 2.257 eura. Supruga je zaposlena u PBZ-u no njena primanja nisu javno dostupna. Vida u Našicama posjeduje kuću s okućnicom od 307 m2 procijenjenu na 145.000 eura, a osim toga supruga posjeduje Renault Megan iz 2002.godine procijenjen na 398 eura dok on svoj BMW iz 2018-te procjenjuje na 32.251 euro, a osim toga suprugin Golf iz 2013-te procjenjuje se na 10.000 eura koliko iznosi i njena ušteđevina.

U Čakovcu ravnatelj nije HDZ-ovac

HDZ-ovac Ivan Vukoja upravlja požeškom Općom bolnicom, a on pak mjesečno zarađuje 3.466 eura, supruga u istoj bolnici zarađuje 1.192 eura mjesečno. Uz livade i voćnjake u Pleternici Vukoja u Požegi posjeduje kuću s okućnicom od 687 m2 koju je procijenio na 228.946 eura, a osim toga vlasnik je dvaju vozila- Škodu iz 2011-te procjenjuje na 3.000 eura, a Kiu iz 2010-te na 2.000 eura.

Igor Šegović koji upravlja bolnicom u Čakovcu mjesečno zarađuje 3.489 eura, a njegova supruga u ondašnjem DV Cvrčak 770 eura. Šegović u Čakovcu posjeduje stan od 80 m2 vrijedan 106.178 eura, a ima i dva automobila- Mazdu iz 2022-e procijenjenu na 34.056 eura te Suzuki VItaru iz 2017-e procijenjenu na 10.608 eura.

Ravnatelj KBC-a Dubrava Ivica Lukšić kirurg je i također član HDZ-a koji mjesečno zarađuje 2.913 eura te još 1.886 eura koje uprihodi na zagrebačkom Medicinskom fakultetu. Supruga koja radi na Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar mjesečno zarađuje 2.660 eura. U Zagrebu Lukšić posjeduje stan od 105 m2 vrijedan 350.000 eura, a na Sutivanu je suvlasnik kuće s okućnicom od 564 m2 koja je procijenjena na 700.000 eura. Na 26.000 eura Lukšić je procijenio svoj Mercedes iz 2019-te dok je suprugin Peugeot 207 iz 2008 procijenjen na 4.000 eura. Lukšić posjeduje osobnu ušteđevinu od 285.000 eura te on i supruga imaju štednju u kriptovalutama u iznosu od 115.000 eura.

Ana -Maria Šimundić sa Sv.Duha nije članica stranke, kao ravnateljica ove bolnice mjesečno zarađuje 2.920 eura. Plaća supruga koja radi u PBZ-u nije navedena pošto je riječ o poslovnoj tajni. U Zagrebu Šimundić posjeduje stan od 107 m2 procijenjen na 213.020 eura, a suprug u Mandrama posjeduje apartman od 42 m2 koji je procijenjen na 92.905 eura. U kartici se navodi i suprugom Hyundai iz 2012-te procijenjen na 4.654 eura te Škoda kamiq iz 2021-e procijenjena na 20.173 eura. UZ to u kartici Šimundić navodi ušteđevinu u iznosu od 51.087 eura te štednju od 5.500 danskih kruha, ali i 11.000 američkih dolara. Suprug pak ima štednju od 47.000 eura.

Na Merkuru također HDZ-ovac

I ravnatelj Merkura Mario Starešinić također je član HDZ-a. On 2.766 eura mjesečno zarađuje kao ravnatelj ustanove, ali i na osnovi rada u svojstvu liječnika specijalista opće kirurgije, ortopedije i traumatologije te užeg specijalista traumatologije. Uz to 1.569 eura mjesečno zarađuje na zagrebačkom Medicinskom fakultetu te od imovine još 2.200 eura s tim da još dodatnih prihoda ostvaruje i od edukacijskih djelatnosti. Supruga u PBZ-u mjesečno zaradi 2.299 eura te i ona od imovine mjesečno uprihodi još 1.700 eura i još 1.l725 eura na godišnjoj razini.

Supruga i ravnatelj Starešinić u Zagrebu posjeduju stan od 121 m2 procijenjen na 229.438 eura, drugi stan u Zagrebu od 82 m2 procijenjen je na 154.935 eura, a treći stan u Zagrebu od 63 m2 na 89.727 eura. Kuća s okućnicom u Zagrebu od 788 m2 procijenjena je na 322.584 eura, a građevinsko zemljište od 759 m2 na 177.397 eura. Supruga je vlasnica Mercedesa iz 2013-te koji je procijenjen na 9.157 eura, a Starešinić Renaulta Twingo vrijednog 9.300 eura. Uz to se u imovinskoj kartici spominje nakit, odnosno Cartierov sat vrijedan 5.972 eura, ali i 63 dionice HT-a nominalne vrijednosti od 1070 eura. Osobna štednja ovog ravnatelja iznosi 45.000 američkih dolara, 5.785 eura, 6.138 eura te 14.604 erau dok supruga ima ušteđevinu od 58.100 eura,37.000 eura i 8.250 američkih dolara.

Impresivna imovina doktora Roića

Ravnatelj Klaićeve bolnice Goran Roić još je jedan u nizu HDZ-ovaca na čelnim funkcijama u hrvatskim bolnicama, a on na ovoj poziciji zarađuje 27.594 kune, no to je plaća koju uprihodi i radeći svoj posao kao specijalist kliničke radiologije. Od nesamostalne djelatnosti sa Zdravstvenog veleučilišta Zagreb doktor Roić mjesečno zaradi još 4.780 kuna na mjesec. Supruga u Poliklinici Helena zarađuje 6.442 kune. U Zagrebu Roić posjeduje stan od 54 m2 vrijedan 1.200.000 kuna te stan od 49 m2 procijenjen na 1.110.000 kuna, a ujedno je suvlasnik još jednog stana u Zagrebu od 89 m2 kojeg je procijenio na isti iznos. Roićeva supruga u Zagrebu posjeduje stan od 87 m2 procijenjen na 1.800.000 kuna, a tu je i još jedan stan od 54 m2 procijenjen na 720.000 kuna.

Nasljednik je kuće u Donjem Segetu od 120 m2 koju je procijenio na 1.100.000 kuna. Osim toga doktor Roić posjeduje ručni sat Breitling Bently vrijedan preko 50 tisuća kuna te sat Zenith Chronometer El Primero Grande Date Full Open podjednake vrijednosti kojeg mu je darovala supruga. Na 48 tisuća kuna procijenjen je pak Cartierov sat koji je dar roditelja, a supruga i sama posjeduje dva Cartierova sata vrijedna preko 90.000 kuna. Roić također posjeduje udio u fondu PBZ vrijedan 331.750 kuna, a supruga udio u ZB aktivu od 215.561 kunu. Tu je još u udio u Eurizon HR D-Start fondu od 348.647 kuna u vlasništvu supruge Rojić te drugi udio u istom fondu od 30.139 kuna. Suprugin udio u Intercapitalu iznosi 17.359 kuna dok udio u Erste plan protectu iznosi32.l765 kuna, a tu je u udio u Raiffeisen Investu u iznosu od 13.273 kune, dok Roić osobno ima i udio u Allianzu od 97.631 kunu, a ujedno je na suprugu prenio stopostotni udio Poliklinike Helena čiji je osnivač te Helene plus. Roić također ima ušteđevinu od 42.736 eura, 2.553 švicarska franka i 10.302 američka dolara. Supruga posjeduje ušteđevinu u iznosu od 375.000 američkih dolara i 249.143 eura.

Skromna Alemka Markotić

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti je popularna doktorica Alemka Markotić koja nije članica niti jedne stranke. Ona mjesečno zarađuje 3.397 eura, a kao predavač na Hrvatskom katoličkom sveučilištu dodano uprihodi 467 eura mjesečno. Markotić je u Zagrebu vlasnica stana od 59 m2 koji je procijenjen na 119.450 eura, a vozi 1990 eura vrijedan Peugeot 206 iz 2004.godine te ima dvije štednje jednu od 20.812 eura i drugu ušteđevinu od 28.120 eura.

Kliniku za psihijatriju Vrapče vodi Petrana Brečić koja nije članica niti jedne stranke, a na ovoj poziciji zarađuje 2.839 eura mjesečno te dodatne prihode na godišnjoj razini ostvaruje na stručnim vještačenjima i od edukacijskih djelatnosti. Suprug je zaposlen u Radiochirurgiji, ali i njegova primanja su poslovna tajna. Na zagrebačkim Šestinama Brečić posjeduje građevinsko zemljište od 290 m2 koje je procijenila na 149.578 eura. U Lovreću pak posjeduje vikendicu od 90 m2 procijenjenu na 79.633 eura, a tu je ujedno i vlasnica građevinskog zemljišta od 648 m2 vrijednog 1327 eura te drugog zemljišta od 2663 m2 procijenjenog na 2.654 eura. Suprugov stan u Zagrebu od 67 m2 procijenjen je na 192.448 eura, stara obiteljska kuća s okućnicom u Lovreću od 194 m2 na 53.089 eura. Toyota Raw4 iz 1997.godine u vlasništvu doktorice Brečić procijenjena je na 2.787 eura, a suprugovo vozilo iz 98-e na 3.318 eura. Brečić također u kartici navodi ušteđevinu od 59.644 eura, 11.262 eura i 120.005 eura.

Duška Markov-Glavaš nestranačka je ravnateljica Srebrenjaka, a njena mjesečna primanja iznose 2.389 eura. Suprug u Elektrokemu mjesečno zarađuje 1.420 eura. Markov-Glavaš u Zagrebu je vlasnica stana od 82 m2 vrijednog 120.777 eura, a suprug stana od 57 m2 koji se također nalazi u Zagrebu i koji je procijenjen na 83.217 eura. Njen Citroen C3 procijenjen je na 929 eura, a Kia Rio iz 2017-te na 6.636 eura.

Vagićevi stanovi u Zagrebu

Doktor Davor Vagić ravnatelj je KBC Sestre milosrdnice, odnosno Vinogradske bolnice, a on u imovinskoj kartici navodi kako nije član niti jedne stranke. Kao ravnatelj Vagić zarađuje 2.902 eura, ali od rada na Medicinskom fakultetu u Zagrebu zaradi dodatnih 892 eura, dok od rada na Stomatološkom fakultetu uprihodi 478 eura mjesečno. Oko 450 eura mjesečno zarađuje od imovine i imovinskih prava. Vagićev stan od 116 m2 na Šestinama procijenjen je na 300.000 eura, a u Zagrebu posjeduje i stan od 78 m2 vrijedan 200.000 eura te treći stan od 35 m2 procijenjen na 90.000 eura. Na Murteru posjeduje apartman od 41 m2 procijenjen na 110.000 eura. Prvi čovjek Vinogradske ujedno je vlasnik BMW-a iz 2004 vrijednog 9.290 eura, a posjeduje i udio u fondu Erste Adriatic od 49.185 eura te štednju od 78.000 eura i 59.725 eura.

Njegov kolega, ravnatelj KBC-a Zagreb Ante Ćorušić nesuđeni je HDZ-ov ministar zdravstva koji trenutno zarađuje 20.530 kuna kojima je potrebno pridodati i 14.759 kuna mjesečno od Medicinskog fakulteta i još toliko od nastavnih djelatnosti. U specijalističkoj ordinaciji obiteljske medicine Ćorušićeva supruga mjesečno zaradi 9.800 kuna, a još 1.200 kuna prihodi i od turističke djelatnosti. Na Šestinama Ćorušić posjeduje kuću s okućnicom od 941 m2 vrijednu 2.500.000 kuna, a u kartici navodi i poslovni prostor u Zaprešiću od 73 m2 vrijedan 50.050 kuna, kao i drugi poslovni prostor od 46 m2 vrijedan 370.000 kuna. Građevinsko zemljište od 670 m2 u zagrebačkim Šestinama procijenio je na 650.000 kuna, a u Splitu je pak suvlasnik stana od 82 m2 vrijednog 75.000 kuna. U Lovreću posjeduje kuću s okućnicom od 150 m2 vrijednu pola milijuna kuna. Na popisu pokretnina nalazi se Volvo iz 2011-te vrijedan 60.000 kuna, a on i supruga imaju i štednju o 207.000 eura te Ćorušićeva osobna štednja iznosi još 14.000 američkih dolara.

Meštrović ima puno naslijeđene imovine

Prvi čovjek splitskog KBC-a Julije Meštrović nije član ni jedne stranke, a mjesečno zaradi oko 3.297 eura čemu treba pridodati i još 1.281 euro mjesečno sa splitskog Medicinskog fakulteta. Supruga koja je također zaposlena u splitskoj bolnici zarađuje oko 2.430 eura mjesečno. MeštrovićS u Splitu posjeduje stan od 52 m2 procijenjen na 185.811 eura, stan u Zagrebu od 37 m2 procijenio je na 72.997 eura. U Drveniku je pak suvlasnik kuće s okućnicom od 845 m2 koju je procijenio na 149.976 eura. Tu je i druga kuća u Drveniku, odnosno ruševina i dvorište od 151 m2 gdje je Meštrović također suvlasnik, a ta nekretnina procjenjuje se na 3.981 euro, u Drveniku je Meštrović suvlasnik i treće kuće od 11 m2 koju je također opisao kao ruševinu i procijenio na 132 eura, a tu je i četvrta kuća odnosnu ruševina iste vrijednosti i kvadrature. U Drveniku Meštrović također posjeduje livade, voćnjake i druge nekretnine, a njegova supruga iste nekretnine posjeduje u Pučišćima na Braču. Sve to dio je nasljedstva. Dacia Duster iz 2015-te koju Meštrović vozi procijenjena je na 9.954 eura, a on također posjeduje i brod iz 1977-e godine vrijedan 1.990 eura. Meštrović ima ušteđevinu od 86.218 eura, a supruga štednju od 15.416 eura.

Alen Ružić iz HDZ-a ravnatelj je riječkog KBC-a gdje zarađuje 2.777 eura mjesečno, no Ružić pored toga zarađuje i od edukacijskih djelatnosti te mjesečno uprihodi i oko 859 eura od riječkog Medicinskog fakulteta. Supruga koja također radi u riječkom KBC-u mjesečno zarađuje 1.908 eura. Njegov stan u Rijeci od 115 m2 procijenjen je na 149.313 eura. U Gornjem Pozorištu je suvlasnik kuće s okućnicom od 4659 m2 procijenjene na 33.180 eura, supruga je suvlasnica kuće s okućnicom u Dramlju od 62 m2 procijenjene na 331.807 eura. Svoj BMW 3 iz 2020-te Ružić je procijenio na 30.526 eura, a suprugin BMW iz 2011-te na 9.290 eura.

KBC Osijek vodi Željko Zubčić iz HDZ-a koji mjesečno zarađuje 4.417 eura. Od edukacijskih djelatnosti na osječkom Medicinskom fakultetu Zubčić zaradi još 284 eura na mjesec. Supruga kao zaposlenica Osječko-baranjske županije zarađuje 1.211 eura. Zubčići u Osijeku posjeduju stan od 102 m2 procijenjen na 120.000 eura. Vozi se u Volkswagen Arteonu iz 2019-te vrijednom 32.000 eura, a ima i štednju od 60.000 eura dok supruga ima ušteđevinu od 3.979 eura, 13.272 eura i 6.714 eura.