RAVNATELJ SOA-e OTKRIO NAJVEĆI SIGURNOSNI IZAZOV ZA HRVATSKU! Istaknuo i da ‘korupcije ima u svim tijelima državne uprave!’

Autor: L.B.

Ravnatelj SOA-a, Daniel Markić, u petak je u razgovoru za Dnevnik govorio o raznim temama, od cyber prijetnji, korupcije u državnoj upravi, pa do posljedica afganistanske krize te stanju u susjednoj BiH zbog radikalizacije, a prema njegovim riječima, hrvatski obavještajci s velikim oprezom prate sve potencijalne ugroze.

Markić je potvrdio da je SOA uključena i u priču oko hrvatskih časnika iz akcije Bljesak zbog kojih je BiH tražila od Hrvatske preuzimanje kaznenog progona zbog sumnje da su odgovorni za ratni zločin počinjen u toj operaciji.

Na pitanje što trenutačno predstavlja najveći sigurnosni izazov za SOA-u, Markić je rekao kako nema većih ugroza te kako “imamo puno sreće i kad gledamo osobnu sigurnost naših građana, ona je visoko na razini i tu smo na vrhu EU.”

Cyber prijetnje i afganistanska migranstska kriza

Potvrdio je i da ima cyber prijetnji:

“Vrlo, i otkad imamo COVID pandemiju, i povećale su se! Znamo da su neke velike tvrtke u Hrvatskoj bile pod napadima, razgovaramo o potpisivanju ugovora kako bismo im pomogli u zaštiti”, rekao je, no nije htio otkriti o kojim se tvrtkama radi.

Markić je istaknuo kako ih trenutačno najviše zanima stanje u Afganistanu i posljedice koje će imati.

“Doći će sigurno do migrantske krize, ali ne slično kao što smo vidjeli dosad. Dio Afganistanaca koji je već u EU će tražiti azil koji nisu dobili do sada”, rekao je i naveo kako su oprezni, no “teško da će doći do odmazde”.

“Međutim, imali smo slučaj u prijašnjim migrantskim valovima, da su teroristi znali koristiti migracijske kanale prema EU i kroz Hrvatsku, tako da svakako trebamo bit na oprezu. Kad imate takve događaje kao sada u Afganistanu, prva opasnost su samoradikalizirane osobe, koje prateći što se događa kroz korištenje interneta, mogu same odlučiti nešto poduzeti”, rekao je.









O terorizmu i korupciji

Na pitanje širi li se ta ideologija u susjedstvu te imamo li povratak ISIL-ovih boraca, budući da sljedeći tjedan Bilal Bosnić, jedan od vehabijskih vođa izlazi iz zatvora, Markić kaže:

“Nadamo se da će naše kolege tu situaciju pratiti ozbiljno i ne dozvoliti da zbog političkih igara u BiH, pitanje terorizma, postane alat u njihovim rukama”, rekao je te dodao kako je SOA uključena i u priču o kaznenom progonu hrvatskih generala zbog operacije Bljesak.

“Nadamo se da će i to, kao što je pitanje terorizma, da će prestati biti alat za političke manevre u BiH”, rekao je.

Markić je istaknuo i kako “u svim tijelima državne uprave ima korupcije, no ne samo u Hrvatskoj”.









“O tome smo upozoravali. Ne mogu detaljno o tome. SOA nije tu da, pa ni predsjedniku Vlade i države prstom pokazuje osobu i kaže ta je osoba korumpirana. To tako ne ide, mora slijedit pravni proces”, objasnio je i rekao da i s predsjednikom i s premijerom surađuje jednako dobro.