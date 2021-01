RAVNATELJ KB DUBRAVA O SPORNOj FEŠTI BOLNIČKOG OSOBLJA: ‘Moguće je da se ni ova snimka nije dogodila slučajno’

Ravnatelj KB Dubrava Ivica Lukšić komentirao je snimku koja od petka navečer kruži medijima, a koja je nastala u KB Dubravi.

Na njoj se mogu vidjeti medicinske sestre i drugo zdravstveno osoblje koje uz živu glazbu slavi i pleše kolo bez pridržavanja epidemioloških mjera.

Lukšić kaže, još uvijek nema pune informacije što se tiče navedenog događaja. “Ja sam, kao i naša javnost, jučer bio upoznat s tim. Vidio sam snimku jučer prvi put u rukama na mobitelu novinarke RTL-a. Žao mi je zbog toga i žao je velikoj većini osoblja KB Dubrava, jer to baca lošu sliku i sjenu na sve dobro što se svakodnevno tamo radi”. kazao je Lukšić u Novom danu N1 te dodao:

“Prema neslužbenim informacijama, što sam do ovog časa uspio saznati, radilo se u prostorima koji su izvan covid dijela, u sobi za odmor u podrumu na odjelu rehabilitacije. Navodno je jedna sestra koja odlazi na rad u Njemačku slavila svoj oproštaj i proslavila je sa svojim kolegicama. Mogu odgovorno reći da ćemo ispitati sve okolnosti. Žao mi je što je to prvo izašlo u javnost, da se nije sestra ili tko je bio u posjedu te snimke obratila svojoj glavnoj sestri ili glavnoj sestri bolnice ili upozorila ravnateljstvo bolnice. Mi bismo poduzeli sve mjere i tako zaštitili ugled svih radnika i naše ustanove u cjelini. Međutim, što je tu je”, kazao je Lukšić.

Ravnatelj KB Dubrava vjeruje da je snimka nastala početkom mjeseca, još uvijek nije stigao razgovarati sa svima i ne prepoznaje većinu aktera sa snimke. Uvjerava, poduzet će mjere koje su potrebne. Žao mu je da ovako jedna snimka baci sjenu na sve što je dobro, jer, kako kaže, u Dubravi su se nagledali puno ružnih situacija i velika većina osoblja radi nadljudskim naporima u otežanim uvjetima.









Još ne zna kakve će biti sankcije za osoblje sa snimke, a dodatni je problem što se okupljeni na snimci ne pridržavaju nikakvih epidemioloških mjera. Uvjerava sankcionirat će ono što se sankcionirati da. Referirajući se na incidente poput nestanka struje u KB Dubrava, Lukšić kaže da smatra da se one nisu dogodile slučajno.

“Kada se prisjetim situacije kad je nestalo struje, kad je razvaljen ormarić gdje je glavna sklopka, to su za mene bili ozbiljni problemi i situacije koje ću pamtiti cijeli život. One se nisu dogodile slučajno. Moguće je da se ni ova snimka nije dogodila slučajno. Međutim, to ohrabruje mene i moj tim ljudi da smo na dobrom putu. U Dubravi se radi vrhunska medicina, tu ima veliki broj stručnjaka koji su perjanica medicine u Hrvatskoj”, istaknuo je Lukšić.