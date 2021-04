RAVNATELJ CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB: Ništa nije upućivalo na tragediju koja se dogodila

Autor: I.Br.

Nakon stravičnog događaja koji je potresao cijelu Hrvatsku, o slučaju nasilja nad malenom dvoipolgodišnjom djevojčicom oglasio se ravnatelj Centra za socijalnu skrb u Novoj Gradiški, Branko Medunić.

Medunić je za Jutarnji rekao da su prve postupke u ovoj obitelji imali nedugo nakon što se rodila sada ozlijeđena djevojčica, ali i da su roditelji sami došli izrazili želju da se malena zbrine u udomiteljsku obitelj.

“Nije bilo oduzimanja, nego se sve dogodilo na njihov zahtjev, pa je dijete smješteno kod udomitelja gdje je bila do studenoga prošle godine. Prije toga, naime, roditelji su podnijeli zahtjev da im se dijete vrati. Naša služba je izašla na teren te je utvrđeno da je došlo do poboljšanja ukupnih stambenih, materijalnih i obiteljskih uvjeta, pa je zaključeno da je za dijete bolje da se vrati u svoju biološku obitelj s braćom i sestrama jer je obitelj u međuvremenu dobila još dvoje djece”, rekao je ravnatelj Medunić za Jutranji.

Nadodao je i kako prilikom nadzora “kolegica nije našla ništa što bi izazvalo sumnju, niti je bilo nekih prijava po kojima bi se detaljnije postupalo”.

Redovito su posjećivala liječnike

"Djeca su redovno posjećivala liječnike, cijepljena su, obilazila ih je patronaža i nikada nitko prema nama nije izrekao bilo kakvu sumnju. Ništa nije upućivalo na tragediju koja se dogodila", rekao je Medunić.









U jednom navratu utvrđeno je da dijete ima svrab.

“Roditelji su upućeni da to riješe, a sljedeći put kada je kolegica došla, roditelji su joj pokazali kreme i da je dijete u tretmanu. Što se tiče navodnih starih masnica, da bi se one vidjele, kolegica bi dijete morala skinuti i fizički pregledati, a to nije uobičajeno ako nema nekih informacija i indicija da se takvo što događa. Da je bila neka sumnja ili prijava o tome, tada bi kolegica zatražila da se dijete dovede u Centar te da ga se liječnički pregleda”, istaknuo je ravnatelj.